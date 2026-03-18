Diputados reorganiza sus comisiones y aparecen las primeras disputas entre oficialismo y oposición

Entre las que se conformarán en los próximos días aparecen áreas estratégicas como Transporte, Energía y Combustibles, Educación, Acción Social y Salud Pública, Discapacidad y la comisión encargada de analizar el cumplimiento de normas tributarias y previsionales.

En algunos de esos espacios el oficialismo decidió avanzar con cambios de conducción. Particularmente en Discapacidad y Salud, La Libertad Avanza busca quedarse con el control de las comisiones, desplazando a Unión por la Patria. Durante 2025 esos ámbitos impulsaron debates sensibles para el Gobierno, como la discusión por la Emergencia en Discapacidad y las citaciones al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco de la investigación por el caso del fentanilo adulterado, que incluso derivó en la creación de una comisión investigadora.

El primer choque entre oficialismo y oposición: el debate por las pymes

La discusión política apareció rápidamente en la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, donde se produjo el primer cruce entre diputados del oficialismo y de la oposición.

La diputada de Unión por la Patria Roxana Monzón planteó un diagnóstico crítico sobre la situación del sector. Según sostuvo, muchas empresas atraviesan un momento complejo desde el punto de vista económico.

“El sector está asfixiado y sobreviviendo. Desde que está este gobierno, han cerrado 22 mil empresas pymes; 17 personas se quedan sin trabajo en Argentina por hora, lo que sería 400 personas por día que pierden su trabajo, y esto se debe al cierre de las pymes”, afirmó la legisladora.

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici respondió que el análisis debía contemplar otros indicadores económicos y defendió la política económica del Gobierno.

“Tenemos una mirada distinta desde este bloque, creemos que las pymes vienen siendo el sector más castigado de las últimas décadas, pero las percepciones hay que respaldarlas con datos. Según los estimadores mensuales de actividad económica (EMAE), en diciembre de 2025 el cálculo mensual reflejó un crecimiento de un 3,5%”, señaló.

Giudici agregó además que “los sectores más beneficiados, como agricultura y ganadería, registraron un crecimiento del 32%”, y recordó que “el último gobierno de Alberto Fernández dejó una inflación del 211% y una pobreza cercana al 50%, mientras que durante la gestión de Javier Milei la pobreza se redujo un 26,9%”.

Otra de las voces del oficialismo fue Verónica Razzini, quien asumió como vicepresidenta de la comisión PyME y destacó el proceso de transformación económica que impulsa el Gobierno.

“Estamos en una completa transformación de la cuestión económica de la Argentina; hoy lo que hicimos hasta acá está cambiando completamente”, sostuvo la legisladora.

En ese sentido, agregó: “El sector pyme es un universo que está acostumbrado a cambios de reglas de juego todo el tiempo. Si bien lo hacemos con cierto sufrimiento, porque obviamente hay dolor en esta transformación, también lo hacemos con expectativas”.

Razzini también defendió la estrategia de apertura económica impulsada por el oficialismo. “La apertura al mundo es el camino de largo plazo, el que dura, el que no es un parche, el que sirve para construir una economía fuerte”, afirmó.

Las reformas que prepara el Gobierno

Mientras se terminan de conformar las comisiones parlamentarias, el Gobierno también prepara el envío de nuevos proyectos al Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó en redes sociales una serie de iniciativas que el Ejecutivo planea impulsar en las próximas semanas. Entre ellas se incluyen modificaciones al Código Penal para endurecer penas y cambios en distintas normas vinculadas a la propiedad privada, como la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la Ley de Fuegos.

También aparecen en la agenda legislativa la reforma de la Ley de Glaciares, cambios en la Ley de Discapacidad y una modificación del esquema de financiamiento universitario, con el objetivo —según explicó el Gobierno— de compatibilizarlo con el equilibrio fiscal.

Algunas de estas iniciativas ya comenzaron a discutirse en el Congreso, mientras que otras aún deberán ser presentadas formalmente.

Desde la oposición, el radical Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, cuestionó el anuncio del Ejecutivo y planteó dudas sobre la estrategia legislativa del Gobierno.

“Lo primero que veo es la imprecisión del Gobierno. La necesidad de tirar títulos para salir de este atolladero en que se metió el jefe de Gabinete, del que no encuentra salida, es la primera impresión que tengo”, sostuvo el diputado.

Y agregó: “Esta cuestión genérica de endurecer penas o ley de Tierras y demás que menciona (Manuel) Adorni, me parece que es como el capítulo dos de la improvisación”. Las declaraciones fueron dadas al canal de noticicas TN.

Mientras tanto, en el oficialismo esperan con expectativa la llegada de los proyectos al Congreso. En las próximas semanas, el bloque libertario que conduce Gabriel Bornoroni analizará la estrategia parlamentaria para impulsar esas iniciativas en las distintas comisiones.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Milei profundiza el recorte del Estado y abre retiros voluntarios en organismos clave

Argentina amenazada: Cuáles son las fuerzas más cercanas a Medio Oriente

¿El tiro por la culata para Milei? Lázaro Báez sobreseído por la Ley de Inocencia Fiscal