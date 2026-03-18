Milei profundiza el recorte del Estado y abre retiros voluntarios en organismos clave

Hasta el momento, 614 trabajadores se inscribieron en el programa dentro de ese organismo, que hoy cuenta con 4.940 empleados. La cifra muestra una reducción respecto de noviembre de 2023, cuando la plantilla alcanzaba los 5.704 trabajadores.

La política de reducción del personal también llegó al sistema de medios públicos. En Radio y Televisión Argentina (RTA) y en Contenidos Públicos S.E., donde trabajan cerca de 2.200 personas, el Gobierno habilitó un esquema de retiro voluntario con el que espera alcanzar una adhesión de entre 500 y 600 trabajadores.

Retiros voluntarios para ordenar al Estado

El plan de reorganización del Estado está bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Dentro del esquema oficial, el seguimiento del funcionamiento de los organismos y la dotación de personal quedó a cargo del subsecretario de Desregulación, Alejandro Tamer.

Puertas adentro del Gobierno reconocen que el objetivo es continuar reduciendo el tamaño del aparato estatal. “La idea es seguir achicando la dotación y ponen retiros voluntarios porque es la manera más eficaz y eficiente”, admitió un funcionario en diálogo con este medio.

Desde la cartera de Desregulación aseguran que se trata de un proceso de revisión permanente del funcionamiento del Estado. Según explican, uno de los criterios que se están evaluando es la existencia de tareas “duplicadas o que se consideran obsoletas” dentro de distintos organismos públicos.

El Gobierno nacional quiere achicar lo más posible

Las cifras oficiales muestran el alcance del recorte. De acuerdo con los últimos datos del INDEC, la dotación total del sector público nacional —que incluye administración pública, empresas estatales y sociedades del Estado— pasó de 343.353 trabajadores en noviembre de 2023 a 278.705 en enero de este año.

Esto representa una reducción de 64.648 empleados, equivalente a una caída del 18,8% en poco más de un año.

El ajuste impacta tanto en la administración central como en las empresas públicas. En el caso de los ministerios y organismos dependientes del Ejecutivo, la plantilla pasó de 233.094 empleados a 189.709. En tanto, en las empresas y sociedades estatales la nómina se redujo de 110.259 a 88.996 trabajadores.

Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es “mejorar la eficiencia del Estado”, el proceso de reducción del personal continúa avanzando y no se descarta que en los próximos meses se implementen nuevos programas de retiro voluntario en otras áreas de la administración pública.

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