¿El tiro por la culata para Milei? Lázaro Báez sobreseído por la Ley de Inocencia Fiscal

image La foto de los senadores libertarios tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal.

El beneficio judicial alcanzó a los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana, como también a otros mencionados en la causa como César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.

La causa se abrió por la falta de pago de la empresa de Báez, Austral Construcciones, del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y una tasa del artículo n°37, de la ley de Ganancias durante 4 años.

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