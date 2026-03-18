El empresario K, Lázaro Báez, sus hijos y otras 11 personas obtuvieron un sobreseimiento parcial en una causa por evasión fiscal al aplicarse la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei con el propósito de captar divisas.
CAUSA POR EVASIÓN
¿El tiro por la culata para Milei? Lázaro Báez sobreseído por la Ley de Inocencia Fiscal
Gracias a la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Milei, Lázaro Báez y sus hijos fueron sobreseídos parcialmente en una causa por evasión.
Milei y su ley “más benigna”
Emilio Cornejo Costas, abogado Económico, en declaraciones a Radio La Red este miércoles (18/3) explicó por qué ocurrió el sobreseimiento de Báez: “Con la nueva ley, la evasión de dinero pasó a ser delito a partir de los US$ 100 millones” y en el caso del empresario K se aplicó la “ley penal más benigna (la ley anterior estipulaba hasta US$70 millones) y como la ley posterior hoy establece US$ 100 millones por año, se aplicó la norma actual”.
Sin embargo, el fiscal general Diego Velasco se opuso a esa interpretación y argumentó que la ley solo actualiza montos por inflación y no implica un cambio en el criterio penal. Pero no fue aceptado por los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli que aplicaron la nueva normativa.
El fallo que benefició a Báez lo tomó el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, pero el sobreseimiento parcial no exculpa a Lázaro ya que deberá ir a juicio oral por la deuda en el período del año 2012 por la falta de pagos de IVA y Ganancias.
Más sobreseídos
En los hechos, los sobreseimientos solo alcanzan a los períodos cuyos montos de evasión quedaron por debajo del nuevo piso que estableció la Ley de Inocencia Fiscal.
El beneficio judicial alcanzó a los hijos de Báez: Martín, Leandro y Luciana, como también a otros mencionados en la causa como César Andrés, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Mario Delgado, Eduardo Arrejín, Tomás Garzón, María C. González, Gastón Lemoine, Ariel Nieto, Hugo Uribe y Emilio Martín.
La causa se abrió por la falta de pago de la empresa de Báez, Austral Construcciones, del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias y una tasa del artículo n°37, de la ley de Ganancias durante 4 años.
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