La postura diplomática de Argentina respecto a la guerra en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel sufrió un fuerte sacudón en las últimas horas con las declaraciones del presidente Javier Milei señalando al país persa como un “enemigo” internacional. Esto provocó una respuesta directa del régimen ayatolá, que mediante la prensa oficialista apuntó el cruce de un límite “imperdonable” por parte de la Casa Rosada.
A 15.000 KILÓMETROS
Argentina amenazada: Cuáles son las fuerzas más cercanas a Medio Oriente
Argentina está lejos de Medio Oriente pero no todas sus fuerzas. ¿Cuál es el despliegue más cercano a la zona de conflicto?
En ese orden, numerosos analistas internacionales coincidieron en que Argentina se posicionó en un lugar incómodo y de alto riesgo en un conflicto que no tenía implicancias directas para el país. Algo que provocó la elevación de alertas ante las consecuencias prometidas por el editorial del Teherán Times, medio propagandístico del Gobierno iraní.
Más allá de la doctrina terrorista que sigue vigente desde Teherán, los más de 15.000 kilómetros de distancia hacia la zona de conflicto dejan al territorio argentino fuera de alcance de un ataque directo. Sin embargo, no todo el Estado Argentino está por fuera del rango de los proyectiles iraníes.
Al respecto, el despliegue más cercano a la zona de conflicto está en Chipre. Allí, la Fuerza de Tarea Argentina 67 (FTA 67) y la Unidad Aérea UNFLIGHT 65 de las Fuerzas Armadas se encuentran apostadas para la misión de paz de la ONU.
Argentina en Chipre
Mejor conocidos como “cascos azules”, al menos 224 efectivos de las tres Fuerzas se encuentran desplegados en tareas de paz internacional atentos al conflicto turco-chipriota. La rotación de personal se concretó recientemente (2026) para la continuidad de una misión de más de 30 años con argentinos patrullando la zona y mediando misiones de salvataje, evacuación y otras tareas fundamentales para la estabilidad regional.
El despliegue de efectivos argentinos se da a lo largo y ancho de la zona desmilitarizada o de amortiguación de la ONU. Esta área se extiende por unos 90 kilómetros de la costa chipriota partiendo desde el oeste hasta la zona de Nicosia.
En ese lugar, las Fuerzas argentinas mantienen sus campamentos base Campo San Martín (sede del Sector 1) y Campo Roca, donde se coordinan las distintas tareas encomendadas por la ONU. De hecho, el papel del despliegue histórico de Argentina en la zona ha sido crucial para el organismo internacional, a punto tal que el personal de la Fuerza Aérea (unos 35 efectivos) son los encargados de las operaciones aéreas generales con la tripulación de helicópteros Hughes 500 y Bell 212 en misiones de vigilancia aérea 24/7, evacuaciones médicas (MEDEVAC) y apoyo logístico.
Ataques a Chipre
A principios de marzo, y en los primeros días de la incursión militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, bases de la OTAN en Chipre fueron alcanzadas por drones del régimen ayatolá. Los impactos, que fueron reducidos y no generaron mayores daños, fueron dirigidos contra las bases soberanas británicas RAF Akrotiri, a cientos de kilómetros del despliegue de los cascos azules argentinos.
Esto motivó el refuerzo de la vigilancia y el despliegue de la OTAN en la zona, con buques de guerra y aeronaves caza apostándose cerca de Chipre para mantener un monitoreo constante de un posible traspaso del conflicto a territorio europeo.
Si bien las misiones de paz desplegadas por personal argentino no correrían riesgo inmediato en el área, sí habrían quedado dentro de la zona de alcance para la tecnología bélica iraní.
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