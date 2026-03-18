Argentina amenazada: Cuáles son las fuerzas más cercanas a Medio Oriente

El despliegue de efectivos argentinos se da a lo largo y ancho de la zona desmilitarizada o de amortiguación de la ONU. Esta área se extiende por unos 90 kilómetros de la costa chipriota partiendo desde el oeste hasta la zona de Nicosia.

En ese lugar, las Fuerzas argentinas mantienen sus campamentos base Campo San Martín (sede del Sector 1) y Campo Roca, donde se coordinan las distintas tareas encomendadas por la ONU. De hecho, el papel del despliegue histórico de Argentina en la zona ha sido crucial para el organismo internacional, a punto tal que el personal de la Fuerza Aérea (unos 35 efectivos) son los encargados de las operaciones aéreas generales con la tripulación de helicópteros Hughes 500 y Bell 212 en misiones de vigilancia aérea 24/7, evacuaciones médicas (MEDEVAC) y apoyo logístico.

image La misión argentina para la ONU.

Ataques a Chipre

A principios de marzo, y en los primeros días de la incursión militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán, bases de la OTAN en Chipre fueron alcanzadas por drones del régimen ayatolá. Los impactos, que fueron reducidos y no generaron mayores daños, fueron dirigidos contra las bases soberanas británicas RAF Akrotiri, a cientos de kilómetros del despliegue de los cascos azules argentinos.

Esto motivó el refuerzo de la vigilancia y el despliegue de la OTAN en la zona, con buques de guerra y aeronaves caza apostándose cerca de Chipre para mantener un monitoreo constante de un posible traspaso del conflicto a territorio europeo.

Si bien las misiones de paz desplegadas por personal argentino no correrían riesgo inmediato en el área, sí habrían quedado dentro de la zona de alcance para la tecnología bélica iraní.

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