Irán lanza una advertencia contra Javier Milei por cruzar "una línea roja imperdonable"

"Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab”, precisa el diario.

image “Irán es nuestro enemigo. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel", dijo Javier Milei, quien además aseguró estar “orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”.

“Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, [Milei] calificó explícitamente a Irán como un 'enemigo' y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán”, expone el Tehran Times, principal diario oficialista en inglés y órgano de difusión del pensamiento del régimen teocrático del ayatolá.

Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí Esto, mientras que la República Islámica de Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, pero parece que Milei, con este enfoque y cruzando la línea roja de la seguridad nacional de Irán, busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí

image En julio de 2024, el Tehran Times, vocero del régimen iraní, ya había acusado al Gobierno de Milei de "antiiraní" y había lanzado una amenaza: "Haremos que se arrepienta".

En el texto, el autor sostiene a viva voz que Milei está “alineado con el eje estadounidense-sionista” y afirma que su política exterior no responde a intereses nacionales sino a “presiones externas”, argumentando además que el Gobierno argentino participa activamente en el “proyecto de iranofobia” fogoneado por Trump y Netanyahu.

“Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, sentencia el diario que encarna la voz del régimen, lo que podría interpretarse como una amenaza a la seguridad nacional de Argentina.

La editorial rechaza la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994 contra la AMIA, que dejó 85 muertos, desmintiendo la versión oficial de la Corte Suprema de Argentina, que ha concluido que el ataque de la AMIA y el de la Embajada de Israel (1992) fueron planificados por altas autoridades iraníes y ejecutados por Hezbollah, milicia libanesa chiita que responde a Teherán.

image Irán nombró como asesor militar al exjefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai, quien tiene un pedido de captura internacional por su presunta participación en el ataque terrorista contra la AMIA (1994) y contra la Embajada de Israel en Bs. As. (1992).

En ese sentido, el editorial iraní niega el rol de Teherán en los atentados, calificando de “falsas” las acusaciones de la justicia argentina e inscribiendo estos señalamientos en lo que denomina “un proyecto de iranofobia” iniciado hace 31 años.

También sostiene que Argentina se ha convertido en "el Israel de América Latina”, bajo la “influencia de grupos y elementos cercanos al régimen sionista” que han tomado el poder político y empresarial.

Javier Milei ha convertido a Argentina en un lugar donde los grupos de presión y los elementos cercanos al régimen sionista tienen una profunda influencia en los centros de decisión. Esta influencia ha transformado a Argentina en una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán Javier Milei ha convertido a Argentina en un lugar donde los grupos de presión y los elementos cercanos al régimen sionista tienen una profunda influencia en los centros de decisión. Esta influencia ha transformado a Argentina en una base para diseñar y ejecutar complots contra Irán

“Existe múltiple evidencia del papel activo de empresas argentinas en este proyecto. Empresas cuyos accionistas y directivos tienen claros vínculos y asociaciones con círculos sionistas y son proveedores financieros y logísticos para el régimen sionista en diversas agresiones, incluyendo la agresión militar de 12 días y la agresión reciente", plantea.

Según su postura, las actividades de dichas empresas argentinas que supuestamente operan cerca de las fronteras de Irán “bajo la cobertura de la exportación e importación de bienes y servicios, han preparado el terreno para actividades de seguridad y espionaje contra la República Islámica de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”.

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