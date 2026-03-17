El diario oficialista del régimen iraní, el Tehran Times, le dedica unas duras palabras al presidente argentino Javier Milei, a quien le advierte que ha cruzado “una línea roja imperdonable” tras declarar que la República Islámica es “enemiga de Argentina”, en un contexto signado por la escalada en Medio Oriente debido a la guerra contra Irán.
DURO MENSAJE
Irán lanza una advertencia contra Javier Milei por cruzar "una línea roja imperdonable"
Irán acusa a Javier Milei de haber cruzado "una línea roja" y advierte que no va a permanecer indiferente (“Milei, Quo Vadis?")
La advertencia del régimen iraní fue publicada en la editorial del diario Tehran Times, que se define como “la voz de la Revolución Islámica”, y el cual está conectado a estructuras del gobierno teocrático como el Mehr News Agency, una agencia considerada semi-oficial y cercana al poder religioso-político iraní.
El artículo titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), escrito por el periodista Saleh Abidi Maleki, asegura que Irán ha expuesto que “no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino” y que “deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad”.
Irán tiene en mente "una respuesta" contra el Gobierno de Milei "proporcional a su enemistad"
En una parte del mensaje, el Tehran Times plantea que el gobierno iraní no permanecerá indiferente ya que la "mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab (destruida recientemente por un misil estadounidense)”.
"Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. La República Islámica de Irán, manteniendo al mismo tiempo una vigilancia total contra estos complots, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. La mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes de nuestro país, incluyendo a más de 160 estudiantes de la escuela de Minab”, precisa el diario.
“Recientemente, en un discurso en una universidad de Estados Unidos, [Milei] calificó explícitamente a Irán como un 'enemigo' y declaró que la política exterior de su país está alineada con las estrategias agresivas de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí contra Irán”, expone el Tehran Times, principal diario oficialista en inglés y órgano de difusión del pensamiento del régimen teocrático del ayatolá.
En el texto, el autor sostiene a viva voz que Milei está “alineado con el eje estadounidense-sionista” y afirma que su política exterior no responde a intereses nacionales sino a “presiones externas”, argumentando además que el Gobierno argentino participa activamente en el “proyecto de iranofobia” fogoneado por Trump y Netanyahu.
“Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada”, sentencia el diario que encarna la voz del régimen, lo que podría interpretarse como una amenaza a la seguridad nacional de Argentina.
La editorial rechaza la responsabilidad de Irán en el atentado de 1994 contra la AMIA, que dejó 85 muertos, desmintiendo la versión oficial de la Corte Suprema de Argentina, que ha concluido que el ataque de la AMIA y el de la Embajada de Israel (1992) fueron planificados por altas autoridades iraníes y ejecutados por Hezbollah, milicia libanesa chiita que responde a Teherán.
En ese sentido, el editorial iraní niega el rol de Teherán en los atentados, calificando de “falsas” las acusaciones de la justicia argentina e inscribiendo estos señalamientos en lo que denomina “un proyecto de iranofobia” iniciado hace 31 años.
También sostiene que Argentina se ha convertido en "el Israel de América Latina”, bajo la “influencia de grupos y elementos cercanos al régimen sionista” que han tomado el poder político y empresarial.
“Existe múltiple evidencia del papel activo de empresas argentinas en este proyecto. Empresas cuyos accionistas y directivos tienen claros vínculos y asociaciones con círculos sionistas y son proveedores financieros y logísticos para el régimen sionista en diversas agresiones, incluyendo la agresión militar de 12 días y la agresión reciente", plantea.
Según su postura, las actividades de dichas empresas argentinas que supuestamente operan cerca de las fronteras de Irán “bajo la cobertura de la exportación e importación de bienes y servicios, han preparado el terreno para actividades de seguridad y espionaje contra la República Islámica de Irán. Utilizando una fachada comercial, se dedican al monitoreo y la transferencia de información, formando un eslabón en la cadena de amenazas contra la seguridad nacional de Irán”.
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