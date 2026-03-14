Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

karina milei militar Karina Elizabeth Milei extiende su poder a las FF.AA. y el Ministerio de Defensa, y Grok lo imagina así. FOTO. xAI / Grok.

“Conferencia Inaugural de las Américas para la Lucha contra los Cárteles y Grupos Criminales”

Tras el rimbombante nombre se reunieron bajo el liderazgo, tutela y determinación del secretario de Guerra de USA, Pete Hegseth, poco más de una docena de países más o menos subdesarrollados, pero todos bajo conducciones políticas afines con las políticas del presidente Donald Trump. El supremo objetivo fue construir una red de ayuda militar recíproca para encarar, siempre bajo la supervisión del anfitrión, políticas y acciones para terminar con el narcotráfico.

A su turno y sin apartar la mirada del Jefe del Comando Sur General, Francis L. Donovan -su “superior inmediato”- Presti destinó su brevísima intervención para ilustrar a los presentes sobre algo revelador acerca del país que representó.

“La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur del continente. Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales, a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva” ( Lo parió... nadie lo sabia).

El resto del tiempo lo dedicó a dejar en claro la total subordinación que desde su gestión le ha de imprimir al sistema de defensa nacional finalizando con el siguiente concepto.

“Al suscribir esta declaración multilateral, ratificamos nuestra voluntad de cooperación y trabajo conjunto frente a desafíos comunes, dentro de nuestro marco constitucional, en estricto apego al cumplimiento de las leyes y las normas vigentes."

Es evidente que –aún para el coeficiente intelectual de bravío general- la persona que debió haber participado de esa cumbre es la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ya que, tal como bien sabe cualquier cadete de 1er. año del Colegio Militar, las fuerzas armadas no pueden realizar tareas relacionadas con la seguridad interior.

Para ese momento y tal como han informado medios afines al gobierno Presti había solicitado a los jefes de Estado Mayor de cada fuerza armada un informe sobre equipamiento disponible, capacidades logísticas y nivel operativo al presente.

Nadie pudo confirmarle a este cronista si el requerimiento obedeció a las potenciales demandas de USA en relación con la lucha contra el narcotráfico o si -como muchos temen- a la descabellada idea de enviar aún en modo testimonial unidades navales y personal a Medio Oriente.

Si esta segunda hipótesis realmente se estuviera incubando habría que recordarles a estrategas libertarios que de repetir la hazaña menemista de 1990 los soldados serían otros, pero las naves serían las mismas con 36 años más de antigüedad bajo el casco.



general carlos presti con soldados de plomo Ministro-General Carlos Presti en su rompecabezas. FOTO: xAI / Grok.

Presti, el gran estratega sanitario

A pocos días de asumir su cargo y ante cámaras y cronista oficialistas, luciendo un impecable uniforme de combate (el que solo podría mancharse con café o el dulce de las tostadas). El general Presti expresó en tono misterioso que faltaban pocas horas para que elevara al Presidente Milei su maravilloso plan de redención de la obra social militar (IOSFA) “Definitivamente será un renacer”, sostuvo.

Desde este medio, oportunamente se informó que la “magia” del general radicaba en sentarse frente al “Toto” Caputo y pedirle que el Tesoro Nacional se hiciera cargo de los $240.000 millones que al momento debía la sanidad militar nacional.

También se detalló, que fue tan rápida y violenta la eyección sufrida por el entorchado ministro de parte de su interlocutor que tuvo que regresar por su gorra, olvidada fruto del raje apresurado.

A poco mas de 2 meses desde el mismo riñón del ministerio el parte de situación es el siguiente :

El monto actualizado de la deuda $ 298.000 millones. Este progresivo endeudamiento ha provocado

La suspensión de prestaciones, ausencias de medicamentos para oncología, diabetes, internaciones.

La disolución del IOSFA, mediante un proceso de Intervención

La creación de OSFA, para lo cual se ha constituido un nuevo directorio

Una deuda operativa mensual de más de $ 15.000 millones.

La reiteración por parte del ministerio de Economía de la negativa - según expresó el ministro Presti- a que "el Estado se haga cargo de la deuda".

En virtud de ello el General Presti ha ordenado (ahora si con sable y bastón de mando en mano) que las FFAA, dispongan de fondos para IOSFA de su propio presupuesto, ante la negativa del Ministerio de Economía de afrontar la deuda que dejó Petri.

Los fondos saldrán de algún inciso del presupuesto aprobado para que el gobierno no aparezca reconociendo la crisis que provocó en la Obra Social y pague un costo político.

militares narcotrafico Conferencia Inaugural de las Américas para la Lucha contra los Cárteles y Grupos Criminales.

Recortar sueldos

En buen romance, esto implica que o se recorta el llamado Inciso 01 (sueldos) o se recortan gastos operativos (horas de vuelo, de navegación, de campaña o cualquier otro tipo de erogación operativa) o de mantenimiento de equipos, naves, aeronaves o instalaciones fijas.

Un primer análisis indica que, con más de la mitad de los cuadros militares por debajo de la línea de pobreza, de tocarse un solo centavo del bolsillo castrense la creciente avalancha de pedidos de retiro o baja se potenciaría.

Con una asignación presupuestaria para 2026 sensiblemente inferior en términos reales a la del último presupuesto aprobado por el Congreso Nacional resulta evidente que antes de comprar munición habrá que priorizar el pago a las droguerías: en lugar de JP1( nafta de aviación) para los F16 habrá que hacer funcionar a los hospitales militares y que habrá que resignar la compra de submarinos para reflotar el sistema sanitario del abismo profundo en el que la sumió el ahora denunciado diputado Luis Petri.

Carlos Presti es sin lugar a duda un hombre afortunado. En primer lugar, porque el General San Martín falleció hace ya 175 años con lo cual no sería posible que lo juzgue.

Luego, cuando le llegue el turno (que sabe que le va a llegar) de enfrentar al Consejo de Guerra que se reunirá en su honor dada la falta de un Código de Justicia Militar y su reemplazo por un Código de Disciplina parecido a un club de barrio, la máxima pena que le darán será equivalente a irse a la cama sin postre.

No obstante, recuerde siempre “mi general” que usted mismo presentó a su tropa formada ante el Presidente como “los leones para hacer la revolución cultural”.

Resulta ser que no sería la primera vez que, por hambre o por sentirse mal tratados, aún los leones más mansos del circo se coman a quien a pesar de la falta de talento profesional se considera su domador.

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