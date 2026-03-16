Capturas tomadas en el teléfono de Mauricio Novelli mencionarían a Yanina Latorre

Novelli respondió que había estado en Casa Rosada ese día y que quería charlar con ella al respecto.

Ese cruce instaló una pregunta incómoda sobre los vínculos entre el entorno presidencial y la promoción de activos digitales que terminarían cuestionados y judicializados. Ese cruce instaló una pregunta incómoda sobre los vínculos entre el entorno presidencial y la promoción de activos digitales que terminarían cuestionados y judicializados.

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¿Cómo fue el diálogo Yanina Latorre Mauricio Novelli?

Novelli: "Recién vuelvo de Casa Rosada, te quería llamar por algo"

Yanina Latorre: "Me habló Milei el otro día, es por eso?"

Novelli: "Hablé con el recién. Ahí en Casa. Dsps. cuando puedas me avisas y charlamos un toque".

La conversación ocurrió el 8/1/24. El chat estaba en la Papelera (presuntamente borrado).

Tanto Yanina como Diego Latorre cobraban en la agencia "Influenz" de Mauricio Novell por sus “participaciones”. A la mediática le abonaban US$ 3.000 por 2 historias pero el ex futbolista les hacía precio: 3 historias y 2 tweets por US$ 2.000. Tanto Yanina como Diego Latorre cobraban en la agencia "Influenz" de Mauricio Novell por sus “participaciones”. A la mediática le abonaban US$ 3.000 por 2 historias pero el ex futbolista les hacía precio: 3 historias y 2 tweets por US$ 2.000.

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¿Yanina Latorre operó a Mauricio Macri?

En su programa de TV tuvo un video “exclusivo” sobre la nueva relación sentimental del ex presidente.

Instaló la teoría de un lazo sentimental del cual se filtraron datos muy específicos, con confirmaciones de fuentes muy confiables.

Yanina Latorre “accedió” a data muy exclusiva, movió sus “fuentes” y logró identificar a la bella mujer.

La conductora de “Sálvese quien pueda” anunció:

"Estuvo toda la noche hablando al oido. No hubo beso público, pero si mucho contacto, agarrados de la mano. Para mí, lleva un tiempo la relación. Tenemos videos, fotos, imágenes de la acompañante misteriosa de Mauricio Macri, la nueva amante. Se llama Sofía Smaldone, es coach. "Estuvo toda la noche hablando al oido. No hubo beso público, pero si mucho contacto, agarrados de la mano. Para mí, lleva un tiempo la relación. Tenemos videos, fotos, imágenes de la acompañante misteriosa de Mauricio Macri, la nueva amante. Se llama Sofía Smaldone, es coach.

image Yanina Latorre tuvo la "exclusiva" sobre la supuesta nueva novia de Macri

Latorre se detuvo a analizar los videos que le llegaron y aseguró:

"No lo niegues Mauricio, esas manos es de personas que tienen intimidad. Para mí, le está preguntando si le gusta la selfie para subirla. Ella está chocha en el video, mirá cómo se ríe ella. Amo este vínculo".

Sofía Smaldone, quien en sus redes sociales se presenta como “coach holística”.

El gesto que más llamó la atención fue la cercanía entre ambos mientras estaban sentados charlando en medio de la celebración. Como si eso fuera poco, la propia Smaldone sumó un detalle que hizo crecer aún más las versiones. Según contó Latorre, la mujer publicó en sus redes sociales una foto junto al expresidente tomada esa misma noche. El gesto que más llamó la atención fue la cercanía entre ambos mientras estaban sentados charlando en medio de la celebración. Como si eso fuera poco, la propia Smaldone sumó un detalle que hizo crecer aún más las versiones. Según contó Latorre, la mujer publicó en sus redes sociales una foto junto al expresidente tomada esa misma noche.