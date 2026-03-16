Las conversaciones filtradas por la periodista de espectáculos Fernanda Iglesias habrían ocurrido a poco de asumir Javier Milei la presidencia de la Nación: el intercambio entre “Yani” y “Mau” correspondería a la esposa de Yanina Latorre y a Mauricio Novelli.
¿ENTRA AL GRUPO "$LIBRA"?
Capturas tomadas en el teléfono de Mauricio Novelli mencionarían a Yanina Latorre
En la investigación judicial $Libra fue mencionada Yanina Latorre ya que Mauricio Novelli habría coordinado con ella campañas de promoción en redes sociales.
En el diálogo, ambos acordaron la publicación de 3 historias de Instagram pagas, con guion incluido. “¿Te querés ganar $5.000 en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link” decía el texto enviado por el trader que comprometió al Jefe de Estado.
Luego, se agregaba que solo quedaban 20 cupos disponibles, generando una sensación de urgencia típica de las estafas digitales.
En un fragmento del chat, Yanina mencionó haber hablado con el presidente Javier Milei.
“Me hablo Milei el otro día. ¿Es por él?” le preguntó la chimentera al especialista en cripto monedas.
Novelli respondió que había estado en Casa Rosada ese día y que quería charlar con ella al respecto.
¿Cómo fue el diálogo Yanina Latorre Mauricio Novelli?
Novelli: "Recién vuelvo de Casa Rosada, te quería llamar por algo"
Yanina Latorre: "Me habló Milei el otro día, es por eso?"
Novelli: "Hablé con el recién. Ahí en Casa. Dsps. cuando puedas me avisas y charlamos un toque".
La conversación ocurrió el 8/1/24. El chat estaba en la Papelera (presuntamente borrado).
¿Yanina Latorre operó a Mauricio Macri?
En su programa de TV tuvo un video “exclusivo” sobre la nueva relación sentimental del ex presidente.
Instaló la teoría de un lazo sentimental del cual se filtraron datos muy específicos, con confirmaciones de fuentes muy confiables.
Yanina Latorre “accedió” a data muy exclusiva, movió sus “fuentes” y logró identificar a la bella mujer.
La conductora de “Sálvese quien pueda” anunció:
Latorre se detuvo a analizar los videos que le llegaron y aseguró:
"No lo niegues Mauricio, esas manos es de personas que tienen intimidad. Para mí, le está preguntando si le gusta la selfie para subirla. Ella está chocha en el video, mirá cómo se ríe ella. Amo este vínculo".
Sofía Smaldone, quien en sus redes sociales se presenta como “coach holística”.