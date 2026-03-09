Milei, "el presidente más sionista del mundo", dice que "vamos a ganar" la guerra

El evento, que reúne a otras personalidades, es presentado como una velada “centrada en la claridad moral, la determinación y la solidaridad”. Entre los homenajeados de este año, además, de Milei, están el cantante estadounidense David Draiman y el gestor de fondos de cobertura norteamericano Boaz Weinstein.

La institución también confirmó que entre los asistentes estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en enero pasado fue recibida por Milei en la Casa Rosada. Tal como informó Urgente24, el mandatario argentino irá a España el próximo 14 de marzo para participar del Madrid Forum Economic 2026.

La velada, que busca recaudar fondos, estrenará un Salón VIP J100 y contará con una subasta en vivo. Según el registro para el evento que figuran en su sitio web, los tickets para participar empezaban en los US$3600 dólares, hasta la más cara de US$500.000 (que habilitaba a cuatro mesas en primera fila para 10 personas cada una y recepción VIP).

Cabe recordar que el domingo por la mañana, Milei había visitado la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, actividad reservada que suele realizar cuando viaja a Nueva York.

