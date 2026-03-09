Al menos una persona ha muerto en Israel producto de un bombardeo iraní con bombas de racimo, prohibidas por el derecho internacional penal. En el Líbano, en tanto, se registran 438 muertos y 1.200 heridos debido a los incesantes bombardeos israelíes, que, según denuncia Human Rights Watch, hacen uso de fósforo blanco, lo que constituiría un crimen de guerra. Mientras tanto, en medio del fuego cruzado no solo caen terroristas, sino también civiles, además de arrastrar a 17 países a la arena de la reyerta, lo que afecta los precios energéticos globales.
CRÍMENES DE GUERRA
Irán emplea bombas de racimo en Israel y Tel Aviv usa fósforo blanco en el Líbano
Irán utiliza bombas de racimo contra Israel, mientras Tel Aviv, en simultáneo, usa fósforo blanco en sus ataques al Líbano, según denuncia Human Rights Watch. Una guerra donde parece importar más la fuerza letal que los convenios internacionales.
Los medios como AFP y France24 reportaron este lunes una explosión en Israel de un misil iraní con una ojiva de racimo, lo que dejó al menos un muerto, varios heridos de gravedad y restos de explosivos esparcidos en las calles y en las zonas urbanas, representando un peligro para la sociedad porque esas submuniciones no suelen explotar al impactar e, incluso, pueden detonarse con el correr de los años.
El uso de bombas de racimo ha sido documentado desde la Segunda Guerra Mundial, incluso utilizado de manera subrepticia por potencias como Estados Unidos, no solo por Irán o Rusia en la actual guerra en Ucrania. De hecho, EE. UU. lanzó cientos de miles de bombas de racimo en la Guerra de Vietnam y también en Laos y Camboya. Solo en Laos se arrojaron alrededor de 260 millones de submuniciones, muchas de las cuales no explotaron y siguen causando víctimas décadas después.
En 1991, durante la Guerra del Golfo (operación militar contra Irak), Estados Unidos y sus aliados lanzaron aproximadamente 61.000 bombas de racimo con unos 20 millones de submuniciones; mientras que en la Guerra de Afganistán (2001-2002) las fuerzas estadounidenses lanzaron más de 248.000 submuniciones contra posiciones talibanes y de Al Qaeda.
En 2003, durante la Guerra de Irak, fuerzas estadounidenses y británicas usaron casi 13.000 municiones de racimo en las primeras semanas de combate.
En los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Coalition Against Cluster Munitions también han documentado el uso de bombas de racimo por parte de Rusia en las primeras semanas de la guerra en Ucrania.
El inconveniente de este tipo de bombas es que, al dispersar cientos de subexplosivos más pequeños sobre una superficie amplia, golpean un área grande, lo que aumenta el riesgo de afectar a civiles. Además, muchas submuniciones no suelen explotar al impactar.
Dicho de otro modo, quedan en el suelo como si fueran minas, pudiendo explotar años después si alguien las toca o las pisa, causando muchas veces más víctimas tras terminada la batalla.
La Convención sobre Municiones en Racimo, que entró en vigor el 1 de agosto de 2010, prohíbe el uso, la fabricación, el almacenamiento y la transferencia de este tipo de municiones. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados que no se han adherido a la Convención, incluidos Irán, Estados Unidos e Israel, que se conviertan en Estados Parte en ella y acaten estrictamente sus términos.
Israel ataca otra vez con fósforo blanco al Líbano
Human Rights Watch (HRW) acusa a Israel de utilizar "ilegalmente" fósforo blanco en zonas residenciales pobladas del sur del Líbano, justo después de la reanudación del conflicto entre Israel y Hezbolá.
HRW afirma haber verificado y geolocalizado siete imágenes que muestran la explosión de municiones de fósforo blanco sobre una zona residencial y a personal de Defensa Civil respondiendo a un incendio que afectaba viviendas, probablemente causado por trozos de fieltro impregnados con fósforo blanco.
El fósforo blanco, que estaría usando las FDI en la nueva redada contra Hezbolá, ya fue empleado por Israel en noviembre del 2024 en entornos civiles de Gaza y Líbano.
"Es una sustancia incendiaria que se utiliza fundamentalmente para crear una densa cortina de humo o marcar objetivos, arde a temperaturas extremadamente elevadas al contacto con el aire, su quemadura profundiza en los tejidos, ocasiona terribles dolores y lesiones que afectan de por vida a quien las padece, y su combustión no puede extinguirse con agua", dice Amnistía, además de que la misma está prohibida en poblaciones civiles por el Derecho Internacional y demás convenciones.
