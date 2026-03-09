Irán emplea bombas de racimo en Israel y Tel Aviv usa fósforo blanco en el Líbano

En los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch y la Coalition Against Cluster Munitions también han documentado el uso de bombas de racimo por parte de Rusia en las primeras semanas de la guerra en Ucrania.

El inconveniente de este tipo de bombas es que, al dispersar cientos de subexplosivos más pequeños sobre una superficie amplia, golpean un área grande, lo que aumenta el riesgo de afectar a civiles. Además, muchas submuniciones no suelen explotar al impactar.

Dicho de otro modo, quedan en el suelo como si fueran minas, pudiendo explotar años después si alguien las toca o las pisa, causando muchas veces más víctimas tras terminada la batalla.

La Convención sobre Municiones en Racimo, que entró en vigor el 1 de agosto de 2010, prohíbe el uso, la fabricación, el almacenamiento y la transferencia de este tipo de municiones. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados que no se han adherido a la Convención, incluidos Irán, Estados Unidos e Israel, que se conviertan en Estados Parte en ella y acaten estrictamente sus términos.

Israel ataca otra vez con fósforo blanco al Líbano

Human Rights Watch (HRW) acusa a Israel de utilizar "ilegalmente" fósforo blanco en zonas residenciales pobladas del sur del Líbano, justo después de la reanudación del conflicto entre Israel y Hezbolá.

El Ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas desde artillería contra viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor, en el sur del Líbano El Ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas desde artillería contra viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor, en el sur del Líbano

image Amnistía Internacional también ha venido acusando a Israel de usar fósforo blanco contra civiles en la frontera de Líbano

HRW afirma haber verificado y geolocalizado siete imágenes que muestran la explosión de municiones de fósforo blanco sobre una zona residencial y a personal de Defensa Civil respondiendo a un incendio que afectaba viviendas, probablemente causado por trozos de fieltro impregnados con fósforo blanco.

El fósforo blanco, que estaría usando las FDI en la nueva redada contra Hezbolá, ya fue empleado por Israel en noviembre del 2024 en entornos civiles de Gaza y Líbano.

"Es una sustancia incendiaria que se utiliza fundamentalmente para crear una densa cortina de humo o marcar objetivos, arde a temperaturas extremadamente elevadas al contacto con el aire, su quemadura profundiza en los tejidos, ocasiona terribles dolores y lesiones que afectan de por vida a quien las padece, y su combustión no puede extinguirse con agua", dice Amnistía, además de que la misma está prohibida en poblaciones civiles por el Derecho Internacional y demás convenciones.

