Lionel Messi, estrella del Inter Miami y uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol, recibió por estas horas una ola de elogios y un aluvión de comentarios destructivos por haberse reunido con Donald Trump ayer en la Casa Blanca, en el marco de una invitación formal del presidente de los Estados Unidos tras que su club se consagrara campeón en la Major League Soccer (MLS) en 2025, mientras las fuerzas estadounidenses en esa misma jornada bombardeaban Irán y derramaban sangre inocente en medio de la supuesta guerra contra el terrorismo.
REUNIÓN RESONANTE
El mundo habló de Lionel Messi y Donald Trump a la sombra de la guerra y las bombas
Los diarios del mundo opinaron de la reunión entre Lionel Messi y Donald Trump a un año "de rechazar la invitación de Biden", bajo el contexto de la intervención de Estados Unidos en Irán que derrama sangre de civiles inocentes en su lucha contra el terrorismo.
La agencia de noticias Bloomberg habló de que “la leyenda del fútbol Lionel Messi dejó de lado su aversión a la política este jueves y caminó junto a Donald Trump en la Casa Blanca para conmemorar el campeonato de su club, el Inter Miami, brindándole al presidente estadounidense una inusual oportunidad para una foto”, destacando que el astro de fútbol argentino había rechazado en enero de 2025 una invitación del presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, alegando conflictos de agenda.
El medio estadounidense también rememoró que cuando Argentina ganó la Copa del Mundo en 2022, “el equipo esquivó al líder argentino Alberto Fernández, quien les invitó a todos a celebrarlo desde el balcón del palacio presidencial”, alegando el caos en las calles por el festejo popular del triunfo. A su vez, precisó que tampoco el actual presidente argentino Javier Milei pudo conseguir alguna foto con Messi, ni en campaña ni en esta gestión presidencial.
Al igual que Bloomberg, pero de manera más letal, el medio The Independent le dedicó unas líneas al momento de sonrisas de Messi y la complicidad del plantel de Inter Miami con las palabras de Donald Trump en las que, una vez que le tiró flores a todos por su profesionalismo con la pelota, se autovanaglorió con su Operación Furia Épica que está librando desde el sábado contra Irán, a la que muchos estadounidenses, incluso republicanos, critican por asegurar que es una guerra a la que ingresaron por culpa de Israel.
“Trump se jacta de que Estados Unidos ‘demolerá totalmente’ a las fuerzas de Irán mías”, tituló este viernes The Independent sobre el polémico encuentro con Trump del plantel del Inter Miami, con excepción del presidente del club, David Beckham, que faltó a la premiación aludiendo a que la marca de indumentaria de su esposa tenía un show de moda en Londres.
"Lionel Messi asiste, pero David Beckham se pierde el extraño viaje del Inter de Miami a la Casa Blanca de Donald Trump", tituló otra agencia de noticias, CBS New Sports, de índole deportiva, sobre la ceremonia de honor de ayer en la Casa Blanca al Inter de Miami a la que asistió Messi, pero no así David Beckham.
"Los jugadores rieron y aplaudieron ocasionalmente junto con el público cuando Trump dijo que Estados Unidos estaba 'demoliendo totalmente' a Irán, para luego desviarse a comentarios sobre Cuba y, finalmente, Venezuela, a lo largo de un discurso de ocho minutos", comentó en su artículo sobre el encuentro de Lionel Messi y su plantel con la administración de Trump.
Pero además de las observaciones de algunas agencias de noticias con inclinaciones ideológicas hacia el Partido Demócrata, muchos influencers estadounidenses y personalidades de ascendencia iraní criticaron abiertamente a Messi por haberse reunido con un hombre que, según ellos, tiene las manos manchadas de sangre de niñas indefensas iraníes que murieron este fin de semana tras un bombardeo estadounidense-israelí a una escuela en la ciudad de Minab, al sur de Irán.
Una de las voces que repudió en encuentro fue el escritor palestino-estadounidense Ali Abunimah, quien escribió en un posteo en la cuenta de X Halal Nation: "Lionel Messi aplaude cuando el presidente Trump habla de su plan para derrotar a Irán. ¿Fanáticos de Messi?”.
"Cientos de niños asesinados en Irán. Una escuela de niñas destruida por completo. Trump anuncia más bombardeos. Messi y todo el equipo aplauden. Recuerda este momento la próxima vez que hablen de 'héroes'", sostuvo también en X un influencer de ascendencia iraní llamado Khan Saab, autor de un libro.
"Donald Trump anuncia casualmente más bombardeos ilegales contra Irán delante de toda la plantilla del Inter de Miami. Cientos de niños han sido asesinados en Irán en los últimos días. Lionel Messi y sus compañeros responden con aplausos. Extraño", sentenció de igual forma la periodista deportiva hispano-marroquí Leyla Hamed, experta en derecho deportivo y quien trabajó para The Athletic, ESPN y Marca.
Hamed señaló que cientos de niños han sido asesinados en Irán en los últimos días y trajo ala palestra el bombardeo ocurrido el sábado en la ciudad de Minab, en el sureste de Irán, mató a 165 niñas en una escuela primaria.
“Trump sabe exactamente lo que hace al utilizar a estos atletas, y ellos se dejaron arrastrar a eso”, añadió.
“¿De qué sirve tener tanta influencia y poder si no puedes usarlo en momentos como este?...Pensar que la mayoría de estos jugadores tienen hijos…”, lanzó en su posteo en X.
En esa misma línea, Tactical Manager, una cuenta estadounidense de YouTube para aficionados al fútbol, reaccionó con vehemencia a la presencia de Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca. El jugador uruguayo Luis Suárez, excompañero de Messi en el Barcelona, también estuvo presente.
