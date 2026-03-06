El mundo habló de Lionel Messi y Donald Trump a la sombra de la guerra y las bombas

El presidente Donald Trump se jactó de haber “demolido totalmente” las fuerzas militares iraníes mientras la estrella del fútbol mundialmente famosa Lionel Messi y sus compañeros de equipo de Miami permanecían torpemente detrás de él (The Independent) El presidente Donald Trump se jactó de haber “demolido totalmente” las fuerzas militares iraníes mientras la estrella del fútbol mundialmente famosa Lionel Messi y sus compañeros de equipo de Miami permanecían torpemente detrás de él (The Independent)

"Lionel Messi asiste, pero David Beckham se pierde el extraño viaje del Inter de Miami a la Casa Blanca de Donald Trump", tituló otra agencia de noticias, CBS New Sports, de índole deportiva, sobre la ceremonia de honor de ayer en la Casa Blanca al Inter de Miami a la que asistió Messi, pero no así David Beckham.

Messi, el jugador del Inter Miami, posiblemente la mayor estrella del fútbol de su generación, se desvaneció en el olvido mientras Trump lanzaba un largo discurso inicial centrado en Irán y la operación militar entre Estados Unidos e Israel

"Los jugadores rieron y aplaudieron ocasionalmente junto con el público cuando Trump dijo que Estados Unidos estaba 'demoliendo totalmente' a Irán, para luego desviarse a comentarios sobre Cuba y, finalmente, Venezuela, a lo largo de un discurso de ocho minutos", comentó en su artículo sobre el encuentro de Lionel Messi y su plantel con la administración de Trump.

Pero además de las observaciones de algunas agencias de noticias con inclinaciones ideológicas hacia el Partido Demócrata, muchos influencers estadounidenses y personalidades de ascendencia iraní criticaron abiertamente a Messi por haberse reunido con un hombre que, según ellos, tiene las manos manchadas de sangre de niñas indefensas iraníes que murieron este fin de semana tras un bombardeo estadounidense-israelí a una escuela en la ciudad de Minab, al sur de Irán.

Una de las voces que repudió en encuentro fue el escritor palestino-estadounidense Ali Abunimah, quien escribió en un posteo en la cuenta de X Halal Nation: "Lionel Messi aplaude cuando el presidente Trump habla de su plan para derrotar a Irán. ¿Fanáticos de Messi?”.

Lionel Messi CLAPS when President Trump talks about his plan to defeat Iran



Messi fans? pic.twitter.com/FtYmEAP2sa — Halal Nation (@HalalNation_) March 5, 2026

"Cientos de niños asesinados en Irán. Una escuela de niñas destruida por completo. Trump anuncia más bombardeos. Messi y todo el equipo aplauden. Recuerda este momento la próxima vez que hablen de 'héroes'", sostuvo también en X un influencer de ascendencia iraní llamado Khan Saab, autor de un libro.

"Donald Trump anuncia casualmente más bombardeos ilegales contra Irán delante de toda la plantilla del Inter de Miami. Cientos de niños han sido asesinados en Irán en los últimos días. Lionel Messi y sus compañeros responden con aplausos. Extraño", sentenció de igual forma la periodista deportiva hispano-marroquí Leyla Hamed, experta en derecho deportivo y quien trabajó para The Athletic, ESPN y Marca.

Hamed señaló que cientos de niños han sido asesinados en Irán en los últimos días y trajo ala palestra el bombardeo ocurrido el sábado en la ciudad de Minab, en el sureste de Irán, mató a 165 niñas en una escuela primaria.

“Trump sabe exactamente lo que hace al utilizar a estos atletas, y ellos se dejaron arrastrar a eso”, añadió.

“¿De qué sirve tener tanta influencia y poder si no puedes usarlo en momentos como este?...Pensar que la mayoría de estos jugadores tienen hijos…”, lanzó en su posteo en X.

En esa misma línea, Tactical Manager, una cuenta estadounidense de YouTube para aficionados al fútbol, reaccionó con vehemencia a la presencia de Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca. El jugador uruguayo Luis Suárez, excompañero de Messi en el Barcelona, también estuvo presente.

Nunca pensé que viviría para ver a Donald Trump hablando de bombardear otro país con Messi y Suárez de fondo Nunca pensé que viviría para ver a Donald Trump hablando de bombardear otro país con Messi y Suárez de fondo

