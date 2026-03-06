Malestar de Javier Milei: Donald Trump tuvo su foto con Lionel Messi, ¿y el 'León'?

TRUMP MESSI_AFP El presidente de USA, Donald Trump, estrecha la mano del astro argentino Lionel Messi durante un evento para el Inter Miami CF, ganador de la Major League Soccer Cup 2025, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 05/03/2026. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

We Are The Champions

“Nos gustan los campeones, nos gustan los ganadores”, dijo Trump, pero él comenzó el evento con una perorata sobre el conflicto con Irán, ya con el equipo del Inter Miami CF sobre el escenario.

“El ejército estadounidense, junto con los maravillosos socios israelíes, continúa destruyendo por completo al enemigo mucho antes de lo previsto”, añadió Trump. “Estamos destruyendo cada vez más misiles y drones iraníes cada hora… Queremos luchar ahora más que ellos. Hemos tenido 47 años, según cómo se cuente, 47 años de horror con este grupo”.

TRUMP MESSI2_AFP El presidente de USA, Donald Trump (centro), conversa con Lionel Messi mientras recibe regalos de Jorge Mas (derecha), director ejecutivo y propietario del Inter Miami CF, el 05/03/2026, en Washington, D.C. FOTO: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Cristiano Ronaldo

Luego, Trump volvió sobre el tema que los convocaba: su hijo Barron, admirador de Cristiano Ronaldo, acababa de conocer a Messi, a quien Trump comparó con la leyenda brasileña Pelé (Edson Arantes do Nascimento) y preguntó a los asistentes cuáles de los grandes de todos los tiempos eran mejores, contando una anécdota sobre ver a Pelé en el New York Cosmos en los años 70.

Cristiano Ronaldo asistió a una cena de gala en la Casa Blanca en noviembre 2025, el mismo día que Trump recibió al príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, en el Despacho Oval.

La visita de Messi significa que Trump ya se ha reunido con los 2 futbolistas considerados los más grandes de su generación antes del Mundial que Estados Unidos coorganiza junto con Canadá y México.

Javier Milei

Pero Javier Milei no tiene fotografías ni con uno ni con otro. El problema es que Messi es argentino, y ha evitado hasta ahora las fotografías con presidentes: ni Alberto Fernández ni Javier Milei.

El Presidente actual tuvo que conformarse con una imagen de IA.

En la Casa Rosada existieron muchas consultas con Miami, buscando vínculos con los Mas Santos pero el tema es Jorge Messi, el padre de Lionel y su representante, filtro imprescindible para llegar al jugador.

Pero en el año de la Copa del Mundo, no hay relación entre Milei y la Selección de AFA que representará a la Argentina.

Por si no existieran problemas, la Administración Milei tiene mala relación con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

De todos modos, en Casa Rosada se iniciaron nuevas gestiones para la foto con Messi.

MESSI EN LA CASA BLANCA_AFP Lionel Messi del Inter Miami CF sale de un evento en el Salón Este de la Casa Blanca, celebrado en Washington, D.C., el 05/03/2026. FOTO: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Inter Miami CF

Obvio que no se mencionó a otro de los grandes de todos los tiempos: Diego Maradona, un amigo de Fidel Castro, a quien detestaba Jorge Mas Canosa, el fallecido padre de los Mas Santos.

Trump destacó varias contribuciones de la exitosa temporada de Miami:

Messi,

el desempeño de Luis Suárez durante el Mundial de Clubes,

la racha goleadora del joven delantero Tadeo Allende en los playoffs,

elogió al portero Oscar Ustari y

al mediapunta Rodrigo de Paul.

Pero Trump mencionó el tema de los aranceles bloqueados por la Corte Suprema de Justicia, las relaciones con Cuba; su amistad con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y las ventas de entradas para la Copa Mundial.

Trump empezó a hacer un chiste recurrente sobre lo bien que se veía el equipo de Miami, lo que hizo sonrojar a De Paul. "¿Tienes jugadores feos? Me gustan mucho más los feos", bromeó Trump.

Mas Santos le regaló a Trump una de las icónicas camisetas rosas del club, con el número 47 en reconocimiento a su Presidencia;

Messi le regaló un balón autografiado, y

Mas Santos añadió un reloj de edición limitada.

Al finalizar el evento, Trump extendió una invitación al equipo Inter Miami para que se uniera a él en la Oficina Oval, describiéndola como el “centro del mundo… especialmente ahora”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Educación: Decreto oficializado impone la sala de 3 años obligatoria desde 2027

Milei lanzó reelección para 2027 en Argentina: "después del 2031 no me ven más el pelo"

Fuerte división trumpista por entrar en guerra con Irán

Nunca antes: Lionel Messi y Donald Trump juntos en la Casa Blanca