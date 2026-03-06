Dolor en el peronismo: Murió un histórico dirigente del PJ y exsenador nacional por Chaco

De qué murió

En los últimos años su estado de salud se había deteriorado significativamente. El propio Rodas había contado públicamente que durante una internación contrajo una bacteria del tipo Klebsiella, lo que complicó su recuperación.

En noviembre de 2025 relató que esa infección afectó seriamente su estado físico. Incluso sufrió un desvanecimiento mientras viajaba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y debió permanecer intubado durante dos semanas.

A raíz de ese cuadro, el dirigente decidió renunciar a la intendencia de Fontana, cargo que había vuelto a ganar en las elecciones de 2023, con el objetivo de priorizar su tratamiento médico y recuperación.

Despedidas de sus compañeros del PJ

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintos dirigentes políticos expresaron su pesar y recordaron su trayectoria dentro del peronismo chaqueño.

Desde el PJ de Chaco difundieron un mensaje en el que destacaron su compromiso con la militancia y con su comunidad. En el comunicado señalaron:

“Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento del compañero Antonio Rodas”, y lo definieron como “un compañero comprometido, de convicciones firmes y siempre dispuesto a trabajar por los demás”.

El senador Jorge Capitanich, quien compartió espacio político con Rodas durante años, también lo recordó con un extenso mensaje en redes sociales.

“Desde tu abnegación patriótica, humildad irredenta y profundo amor por tu pueblo chaqueño y fontanense escribiste las mejores páginas de una historia que hoy no tiene fin”, expresó.

Querido amigo y compañero Antonio:

La trayectoria de la vida nos puso en muchas oportunidades a través de circunstancias azarosas desafiando las adversidades. A veces mascullando broncas a través del silencio cómplice! A veces exaltando la alegría por triunfos inconmensurables.… — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) March 6, 2026

En el mismo mensaje lo definió como “el mejor intendente de la historia de Fontana” y agregó:

“Fontana sin Antonio Rodas es inimaginable”.

Otros dirigentes también se sumaron a las despedidas. El senador catamarqueño Guillermo Andrada escribió:

“Con tristeza despido a Antonio Rodas. Un compañero del peronismo y un firme defensor de su provincia. Su compromiso como Senador con el Chaco y con su gente deja una huella que será recordada”.

También se expresó el exsenador radical Víctor Zimmermann, quien destacó la relación institucional que compartieron en el Congreso.

“Profundo pesar por el fallecimiento del exintendente de Fontana, Antonio Rodas, con quien compartí la representación del Chaco en el Senado de la Nación. Mis condolencias a familiares y amigos. Q.E.P.D. Antonio”, señaló.

La muerte de Rodas cierra una extensa trayectoria política marcada por su fuerte vínculo con la ciudad de Fontana y su participación activa dentro del peronismo chaqueño durante más de tres décadas.

