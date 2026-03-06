Dolor en el peronismo: Murió un histórico dirigente del PJ y exsenador nacional por Chaco

El exsenador nacional y dirigente del peronismo en Chaco, Antonio José Rodas, falleció este viernes a los 64 años, tras atravesar un delicado cuadro de salud que en los últimos meses lo había obligado a alejarse de la actividad política. La noticia generó un fuerte impacto dentro del arco político provincial y nacional, donde distintos dirigentes expresaron su pesar por su muerte.
Rodas había ocupado una banca en el Senado de la Nación hasta el 10 de diciembre pasado, cuando finalizó su mandato. Su trayectoria política estuvo estrechamente ligada a la ciudad de Fontana, donde desarrolló gran parte de su carrera institucional.
Histórico dirigente del peronismo
Nacido en Resistencia el 6 de abril de 1961, comenzó su recorrido en la política local en 1991, cuando fue electo concejal. Cuatro años más tarde llegó por primera vez a la intendencia de Fontana, cargo que volvería a ocupar en distintos períodos a lo largo de los años, consolidando una fuerte presencia política en esa localidad chaqueña.
En 2019 integró la lista del Frente de Todos como candidato a senador nacional suplente por la provincia del Chaco, acompañando la fórmula encabezada por Jorge Capitanich y María Inés Pilatti Vergara. Tras la renuncia de Capitanich a su banca para continuar como gobernador, Rodas asumió en el Senado de la Nación.
Durante su paso por la Cámara alta integró varias comisiones parlamentarias, entre ellas Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Agricultura, Ambiente y Salud. A lo largo de su gestión presentó 682 proyectos, de los cuales 201 fueron iniciativas de ley.
De qué murió
En los últimos años su estado de salud se había deteriorado significativamente. El propio Rodas había contado públicamente que durante una internación contrajo una bacteria del tipo Klebsiella, lo que complicó su recuperación.
En noviembre de 2025 relató que esa infección afectó seriamente su estado físico. Incluso sufrió un desvanecimiento mientras viajaba en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y debió permanecer intubado durante dos semanas.
A raíz de ese cuadro, el dirigente decidió renunciar a la intendencia de Fontana, cargo que había vuelto a ganar en las elecciones de 2023, con el objetivo de priorizar su tratamiento médico y recuperación.
Despedidas de sus compañeros del PJ
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintos dirigentes políticos expresaron su pesar y recordaron su trayectoria dentro del peronismo chaqueño.
Desde el PJ de Chaco difundieron un mensaje en el que destacaron su compromiso con la militancia y con su comunidad. En el comunicado señalaron:
“Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento del compañero Antonio Rodas”, y lo definieron como “un compañero comprometido, de convicciones firmes y siempre dispuesto a trabajar por los demás”.
El senador Jorge Capitanich, quien compartió espacio político con Rodas durante años, también lo recordó con un extenso mensaje en redes sociales.
“Desde tu abnegación patriótica, humildad irredenta y profundo amor por tu pueblo chaqueño y fontanense escribiste las mejores páginas de una historia que hoy no tiene fin”, expresó.
En el mismo mensaje lo definió como “el mejor intendente de la historia de Fontana” y agregó:
“Fontana sin Antonio Rodas es inimaginable”.
Otros dirigentes también se sumaron a las despedidas. El senador catamarqueño Guillermo Andrada escribió:
“Con tristeza despido a Antonio Rodas. Un compañero del peronismo y un firme defensor de su provincia. Su compromiso como Senador con el Chaco y con su gente deja una huella que será recordada”.
También se expresó el exsenador radical Víctor Zimmermann, quien destacó la relación institucional que compartieron en el Congreso.
“Profundo pesar por el fallecimiento del exintendente de Fontana, Antonio Rodas, con quien compartí la representación del Chaco en el Senado de la Nación. Mis condolencias a familiares y amigos. Q.E.P.D. Antonio”, señaló.
La muerte de Rodas cierra una extensa trayectoria política marcada por su fuerte vínculo con la ciudad de Fontana y su participación activa dentro del peronismo chaqueño durante más de tres décadas.
