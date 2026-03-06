Guerra en Medio Oriente: Hay 260 argentinos varados en Israel y "están desesperados por salir del país"

“Hoy nos dicen que lo más seguro y menos riesgoso es ‘quedate donde estás, hay que esperar y estate siempre cerca de un refugio’”.

La dificultad principal para abandonar el país radica en que el espacio aéreo permanece cerrado, lo que impide la salida de vuelos comerciales.

“Los cielos están completamente cerrados para salir, sí abrieron para repatriar israelíes que quedaron varados afuera y quieren volver”, explicó el embajador.

En este contexto, la única alternativa que existe hoy para quienes buscan abandonar Israel es cruzar la frontera hacia Egipto por vía terrestre, a través del paso de Taba, en el sur del país.

Sin embargo, se trata de un trayecto complejo y con riesgos debido al contexto de guerra.

Cuando volverán los argentinos varados

Según detalló Wahnish, el traslado implica un viaje de aproximadamente cuatro horas por tierra, en una zona donde continúan activándose las alarmas por ataques.

“Te suena la alarma, tenés que parar el auto, tirarte cuerpo a tierra y es traumático”, describió el diplomático sobre las condiciones que enfrentan quienes intentan salir.

A pesar de ese escenario, varios argentinos ya tomaron la decisión de abandonar el país por esa vía.

“Hay muchísimos argentinos que eligieron, por decisión y responsabilidad propia, esa ruta”, sostuvo el embajador, quien aseguró que desde la representación diplomática argentina se intenta acompañar ese proceso.

“Los ayudamos y acompañamos para que puedan evacuar por esa ruta”, a gregó.

Algunos apelan a la AFA

Mientras tanto, también comenzaron a conocerse testimonios de argentinos que quedaron atrapados en otros puntos de Medio Oriente y que reclaman mayor asistencia para poder regresar al país.

Uno de esos casos es el de Virginia Luca, una argentina que se encuentra junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. La pareja quedó varada cuando la aerolínea canceló su vuelo de regreso luego del inicio de los bombardeos en la región.

Según relató, el avión en el que viajaban debió regresar al punto de partida poco después de despegar.

“Después de una hora y media de volar, el piloto nos informó en un árabe muy cerrado y en un inglés casi inentendible que nos estábamos volviendo por problemas políticos”, contó.

La pareja permaneció más de 12 horas en el aeropuerto sin información clara, mientras intentaban entender cómo continuar su viaje.

“Nos manejamos con la tarjeta de crédito. Cuando llegamos al hotel, veíamos las columnas de humo de las explosiones detrás”, relató.

Luca explicó que la incertidumbre aumentó con el paso de los días y con las diferentes recomendaciones que recibieron desde las autoridades.

“Hay argentinos que sí están asumiendo el riesgo. Nosotros tenemos que tomar una determinación: o no hacemos caso a las autoridades y nos desplazamos cuatrocientos kilómetros a un país que no conocemos, o nos quedamos acá”, sostuvo.

La mujer también advirtió que la situación económica se vuelve cada vez más difícil debido al aumento de los precios en medio de la crisis.

“Ese hotel cuando nosotros llegamos tenía un valor. Al otro día ya salía un 40% más y al otro día ya salía un 70% más”, explicó.

Ante la falta de respuestas, Luca y su esposo decidieron hacer pública su situación y enviaron una carta abierta al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la esperanza de encontrar algún canal de ayuda.

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos”, expresó.

Mientras el conflicto continúa escalando en Medio Oriente, la preocupación crece entre los argentinos que quedaron atrapados en la región y buscan alternativas para regresar al país.

