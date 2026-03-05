Obsesionado con Donald Trump, Javier Milei esquiva los problemas de la Argentina

Mientras escala la tensión con Medio Oriente y el conflicto con el sector industrial se agiganta, Javier Milei reafirma su alianza estratégica con Washington al confirmar su asistencia a la Cumbre de Seguridad "Escudo de las Américas", invitado personalmente por su par estadounidense, Donald Trump.
Muchas dudas por la Reforma Laboral de Javier Milei
En un informe titulado: “La Reforma Laboral en Argentina impulsa la confianza la inversión, pero los beneficios serán graduales”, la calificadora de riesgo Moody’s plasmó su escepticismo sobre los beneficios de la "modernización laboral", al menos en el corto plazo.
“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación”, analizó la agencia en su trabajo publicado en la web oficial.
Deja tu comentario