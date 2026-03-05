Obsesionado con Donald Trump, Javier Milei esquiva los problemas de la Argentina

Mientras escala la tensión con Medio Oriente y el conflicto con el sector industrial se agiganta, Javier Milei reafirma su alianza estratégica con Washington al confirmar su asistencia a la Cumbre de Seguridad "Escudo de las Américas", invitado personalmente por su par estadounidense, Donald Trump .

El encuentro, que se llevará a cabo este sábado en un exclusivo hotel de la cadena Trump en Doral, Miami, busca consolidar una coalición regional contra el crimen organizado y la migración ilegal en un inicio de 2026 marcado por la inestabilidad global.

Previo a su partida, Milei recibió en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas , ratificando su apoyo irrestricto a las políticas de la administración Trump. Este respaldo ocurre en un contexto de máxima tensión por la escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra posiciones de Irán, conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

Tras la cumbre en Miami, la agenda del mandatario argentino continuará en Nueva York. Allí encabezará el "Argentina Week" en Manhattan del 9 al 12 de marzo, un foro ante empresarios locales destinado a exponer la situación económica del país y atraer inversiones privadas bajo la promesa de un nuevo clima de negocios.

En medio de un escenario de caída de la actividad, debilidad del mercado interno y un proceso de apertura económica que genera fuertes discusiones dentro del entramado productivo, el enfrentamiento entre el Gobierno y la industria toma mayor protagonismo. Sin embargo, el libertario le baja el tenor mostrando mayor obsesión con Trump.

Antes del viaje que tiene programado, el Presidente le tomará juramento a los nuevos funcionarios. Con su asunción prevista para este jueves, el Ministerio de Justicia inicia una nueva etapa marcada por la revisión de decisiones pendientes, el análisis de nombramientos judiciales y la redefinición de su estructura política interna.

En el plano internacional, el Estado judío bombardeó en las últimas horas la infraestructura de Hezbollah en Beirut, capital de Líbano, y asesinó a dos personas, incluido un líder de Hamas, en Trípoli, al norte de ese país. La situación recrudece en medio de un asedio generalizado en todo el territorio iraní.

Live Blog Post Muchas dudas por la Reforma Laboral de Javier Milei En un informe titulado: “La Reforma Laboral en Argentina impulsa la confianza la inversión, pero los beneficios serán graduales”, la calificadora de riesgo Moody’s plasmó su escepticismo sobre los beneficios de la "modernización laboral", al menos en el corto plazo. “Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación”, analizó la agencia en su trabajo publicado en la web oficial. VER NOTA VER +

Live Blog Post "Agrava un entorno económico mundial": El FMI alarma por la escalada bélica La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves que la guerra en Medio Oriente "agrava un entorno económico mundial" que ya "de por sí es incierto", al tiempo que señaló que la escalada del conflicto impactaría en "los precios globales de la energía, la confianza del mercado, el crecimiento y la inflación". El mensaje fue pronunciado durante la conferencia "Asia 2050" en la ciudad tailandesa de Bangkok, donde evaluó: "Estamos potencialmente en un período prolongado de cambio". VER +

Live Blog Post Lo que viene: El nuevo ministro de Justicia ya tiene una hoja de ruta El Ministerio de Justicia tiene nuevo titular y una agenda marcada por problemas estructurales del sistema judicial. Juan Bautista Mahiques asumió el cargo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y ya definió cuáles serán sus primeras prioridades: cubrir las vacantes en la Justicia, avanzar con la implementación del sistema acusatorio y proyectar, a mediano plazo, la renovación de la Corte Suprema. La designación se terminó de definir con un llamado telefónico de Karina Milei el martes a las 20:15. Según fuentes oficiales, el ofrecimiento formal llegó después de contactos previos y la respuesta del entonces jefe de los fiscales porteños fue inmediata. El flamante ministro llega con una hoja de ruta que apunta, en primer lugar, a resolver una de las principales falencias del sistema judicial: la gran cantidad de cargos sin cubrir. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otro día de tensión: Incidentes entre manifestantes y la policía frente al Ministerio de Salud El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Lo que comenzó desde temprano como una protesta pacífica se intensificó llegado el mediodía ya que la policía avanza ante los manifestantes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RPN_Oficial/status/2029577617662231001&partner=&hide_thread=false AHORA: LA POLICÍA REPRIME DISCAPACITADOS QUE PROTESTAN EN EL MINISTERIO DE SALUD"Estamos reclamando NUESTROS DERECHOS: las personas con discapacidad NO PODEMOS VIVIR MÁS" pic.twitter.com/ql28PwwRGg — Revolución Popular (@RPN_Oficial) March 5, 2026 VER +

Live Blog Post Redes de U24: Misiles iraníes impactaron en el centro de Israel (no es IA) En las últimas 48–72 horas, misiles balísticos lanzados desde Irán impactaron en el área metropolitana de Tel Aviv y el centro de Israel. No se trata de versiones aisladas ni de propaganda: lo confirman agencias internacionales y el propio ejército israelí. Los impactos alcanzaron zonas densamente pobladas como Petah Tikva, Bnei Brak y Ramat Gan, ciudades pegadas y consideradas parte del gran Tel Aviv. Hay edificios residenciales dañados, varios heridos y al menos una mujer fallecida, según reportes oficiales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2029246548081553732&partner=&hide_thread=false En las últimas 48–72 horas, misiles balísticos lanzados desde Irán impactaron en el área metropolitana de Tel Aviv y el centro de Israel. No se trata de versiones aisladas ni de propaganda: lo confirman agencias internacionales y el propio ejército israelí.Los impactos… pic.twitter.com/o4BoztD7wi — Urgente24.com (@U24noticias) March 4, 2026 VER +

Live Blog Post Es oficial: Mahiques reemplaza a Cúneo Libarona Embed - El Presidente Milei toma juramento al nuevo Ministro de Justicia, Dr. Juan Bautista Mahiques

Live Blog Post Por el conflicto en Medio Oriente, se disparan los precios El conflicto en Medio Oriente impulsó el precio internacional de un fertilizante clave para el campo que proviene de esa región. Se trata de la urea cuyo precio llegó hasta US$590 por tonelada y anticipa un fuerte impacto en los costos agrícolas. Es que trepó más de US$100 en un mes, impulsado por la tensión geopolítica en torno al estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio mundial de energía y fertilizantes. Se trata de una zona del mundo central en lo que respecta a la producción y comercialización de fertilizantes nitrogenados, lo que implica que, si la contienda bélica se extiende por varias semanas (o meses) más allá de los precios, también la accesibilidad a ese insumo agropecuario básico puede llegar a estar comprometida... VER NOTA VER +

Live Blog Post ¿Qué pasará con la Finalissima? El fútbol mundial contiene la respiración ante un escenario de máxima incertidumbre geopolítica. Pese a los rumores que ubicaban el cruce de la Finalissima entre la Selección Argentina y España en estadios como el Wembley o el MetLife de Nueva York, la UEFA emitió un comunicado tajante este jueves: "Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa". La postura oficial busca enfriar las especulaciones mientras el tiempo corre para la cita del 27 de marzo. UEFA y Conmebol posponen la decisión. VER +

Live Blog Post Mientras tanto, los aumentos siguen Los conductores que circulan entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires afrontarán un nuevo golpe a sus bolsillos: el Gobierno nacional oficializó un aumento en los peajes de la autopista Panamericana y del Acceso Oeste que comenzará a regir desde este sábado 7 de marzo. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad. Así, la actualización tarifaria alcanzará a los corredores Norte y Oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El incremento promedio en ambos casos será del 42% para quienes utilicen el sistema TelePASE, y del 185% para quienes lo abonen manualmente. VER +

Live Blog Post Los números no repuntan En febrero, la industria automotriz argentina fabricó 29.632 vehículos, 41,1% más respecto de enero pero 30,1% menos en comparación con febrero de 2025. Esta caída está directamente vinculada con la baja en las exportaciones, ya que en febrero se enviaron al exterior 15.991 unidades, 63,9% más comparado con el mes anterior, pero 28,9 % menos respecto del volumen de febrero del año pasado. VER +

Live Blog Post ¿Será el momento de Lionel Messi con Donald Trump? Todo parece indicar que ésta vez Lionel Messi sí se haría presente en la Casa Blanca. Este jueves 5 de marzo podría tener su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por lo menos, así lo publicó el periódico Miami Herald, que asegura que ”todos los miembros” del equipo que comanda Javier Mascherano estarán en Washington para la ceremonia con Trump, como parte del reconocimiento que el gobierno le hace habitualmente a los campeones vigentes de la Major League Soccer. VER +

Live Blog Post Visita pendiente: ¿Llega el Papa León XIV al país? A principios de febrero, el canciller Pablo Quirno le entregó una carta firmada por Javier Milei al papa León XIV para invitarlo formalmente a visitar la Argentina en el marco del buen momento que atraviesa la relación con la Santa Sede. Según supo Urgente24, la agenda del Papa tiene lugar en noviembre, dicen en el Vaticano. El 18 de noviembre de 2025, el papa León XIV se refirió a la posibilidad de realizar un viaje por América Latina e hizo hincapié en su deseo de visitar la Argentina. Durante un contacto con la prensa, mencionó su intención de visitar Fátima y Guadalupe en México, como también Uruguay y Argentina que están "pendientes", dijo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Continúa el malestar en Discapacidad: Marcha frente al Ministerio de Salud Prestadores, personas con discapacidad, familiares se movilizan para reclamar al Gobierno Nacional para que se cumpla la ley de emergencia. Desde las diez y media de la mañana las organizaciones de discapacidad se movilizan para reclamar que se cumpla la Ley de Emergencia y que se regularicen los pagos a los prestadores. "Hay un retraso en el 35% de las prestaciones", señaló un manifestante y agregó que "La situación es de extrema gravedad". VER +

Live Blog Post Karina Milei envalentonada y Santiago Caputo pierde poder La interna dentro del Gobierno nacional atraviesa un momento de reconfiguración silenciosa. A poco más de dos años de gestión, el esquema de poder que supo tener como figura central al asesor presidencial Santiago Caputo comenzó a mostrar cambios. En los pasillos de la Casa Rosada se repite cada vez con más frecuencia la misma lectura: el peso político del estratega libertario se reduce gradualmente, mientras crece la influencia del armado que encabezan Karina Milei junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem. El episodio más reciente de esta disputa interna se dio en torno al Ministerio de Justicia. La inminente salida de Mariano Cúneo Libarona abrió una nueva puja dentro del oficialismo sobre quién debía ocupar un área considerada estratégica para el Gobierno, tanto por su agenda de reformas como por su incidencia en el vínculo con el Poder Judicial. VER NOTA VER +

Live Blog Post Plano internacional: Escalada bélica (sexto día, y van...) En el marco del sexto día consecutivo de la Operación Furia Épica y Operación Rugido de León, que está librando desde el sábado Estados Unidos y su aliado israelí contra Irán, varios misiles iraníes han caído en el aeropuerto militar de Azerbaiyán, mientras Turquía, que supuestamente repelió ayer drones iraníes, afirma que sigue de cerca las acciones del grupo militante kurdo iraní PJAK (catalogado por Ankara como “terrorista”), en un contexto en que las agencias de noticias CNN y Axios revelan que la administración estadounidense de Donald Trump se halla negociando con estos rebeldes kurdos opositores al régimen iraní para producir un levantamiento que derroque al gobierno teocrático del ayatolá. Arbaiyán amenaza este jueves con devolver el golpe a Irán después de que dos aviones no tripulados iraníes alcanzaran su aeropuerto militar de Nakhchivan, un aeródromo civil y militar una región enclavada entre Armenia e Irán. “Estos actos de agresión no quedarán sin respuesta”, afirma el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán en un comunicado. Se están preparando medidas de respuesta “para proteger la soberanía nacional y la seguridad civil”, añade. VER NOTA VER +

Live Blog Post De la motosierra, no se salva nadie La histórica curtiembre, Sadesa, empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín, que está liderada por su hermano, es otra de las víctimas de la gestión de Javier Milei. Actualmente enfrenta un proceso de vaciamiento que redujo su plantilla de más de 2.000 empleados a apenas 400 operarios y administrativos en su sede de Esperanza. De acuerdo a informes recientes, la firma encendió las alarmas para su personal. La compañía busca renovar un Procedimiento Preventivo de Crisis, herramienta que le permitiría avanzar con el despido de 100 trabajadores y la suspensión de otros 200, estos últimos con apenas el 50% de sus salarios. VER NOTA VER +

Live Blog Post Milei busca seducir a Wall Street En medio de este escenario, el Presidente viajará la próxima semana a Nueva York junto con gobernadores para participar de la Argentina Week, un evento destinado a promocionar inversiones en el país. El objetivo es mejorar la percepción internacional sobre la economía argentina y preparar el terreno para una eventual vuelta a los mercados financieros, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que por ahora no buscará emitir deuda debido al elevado riesgo país. VER +

Live Blog Post Vivir (o sobrevivir) en medio de la era libertaria La derogación de la Ley de Alquileres y el aumento de la oferta de propiedades no mejoró la situación de los inquilinos que afrontan aumentos y renovaciones más frecuentemente. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, casi 40% de las familias que alquilan tomó algún préstamo para llegar a fin de mes. En enero pasado, Inquilinos Agrupados realizó una encuesta que detectó que el 25% de los hogares que alquila destina más del 60% de sus ingresos al pago de la renta y también se notó una importante cantidad de familias inquilinas con pluriempleo para poder llegar a fin de mes. VER NOTA VER +

Live Blog Post ¿Una advertencia con fecha? Mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní sacuden al mundo, resurgen con fuerza las profecías de Nostradamus. Los seguidores del vidente francés aseguran que varios de sus pasajes describieron con una precisión lo que está pasando hoy en Oriente Medio. El astrólogo, cuyo nombre real fue Michel de Nostredame, plasmó cerca de 1.000 poemas proféticos en su obra Les Propheties. VER NOTA VER +

Live Blog Post Escala la guerra en Medio Oriente En un nuevo capítulo de la guerra en Medio Oriente, en la que Israel y Estados Unidos se enfrentan a Irán, el Estado judío bombardeó en las últimas horas la infraestructura de Hezbollah en Beirut, capital de Líbano, y asesinó a dos personas, incluido un líder de Hamas, en Trípoli, al norte de ese país. La situación recrudece en medio de un asedio generalizado en todo el territorio iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que los centros de comando alcanzados estaban destinado a ser utilizados "para avanzar y llevar a cabo varios ataques terroristas" contra sus tropas y civiles. Incluso, aseguraron que uno de los objetivos coordinaba embates con drones contra su territorio. En tanto, el ministerio de Salud del Líbano informó que una ofensiva de esa nación con drones resultó en la muerte del alto mando de Hamas Wassim Atallah al-Ali y su esposa, y en una mujer herida en el campo de refugiados palestinos Beddawi. VER +

Live Blog Post Alejado de la Argentina, el Presidente va por otra foto con Donald Trump En medio de la escalada bélica que protagonizan Estados Unidos e Israel con Irán, Javier Milei participará el próximo sábado de la Cumbre de Seguridad convocada por Donald Trump y que se llevará a cabo en Miami. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, el objetivo de la reunión es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región, en un momento de alta tensión internacional. La convocatoria agrupa a 12 países considerados aliados estratégicos de Washington en América Latina. Además de Argentina, participarán representantes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Paraguay y Guyana. La cita se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami, propiedad del dirigente republicano. VER +

Live Blog Post Los números de la UIA que replican a Javier Milei La Unión Industrial Argentina (UIA) que preside Martín Rappallini dio a conocer un duro estudio de la realidad económica en momentos que se vive una gran tensión entre el sector empresario fabril y el Gobierno Nacional. El presidente Javier Milei en el Congreso Nacional tildó a Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, como “Don chatarrín” y a Javier Madanes Quintanilla, de Aluar y Fate como “Don Gomita Alumínica”. El informe subraya que el estancamiento y la caída de la actividad afectan a todos los niveles del sector. VER NOTA VER +

Live Blog Post El 'industricidio' avanza Argentina tuvo el segundo peor desempeño industrial del mundo en los últimos dos años, solo superado por Hungría, según un reciente informe de Audemus en base a datos de Naciones Unidas, que monitorea índices de unos ochenta países relevantes para la actividad. Ese desplome, que según el informe se ubicó en un 7,9% vino además acompañado de un veloz cierre de empresas y despidos masivos. El ranking internacional consolida índices para más de 80 países y, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, la consultora asegura que "no es una complicación importada: es una crisis fabricada en casa". VER NOTA VER +

Live Blog Post Argentina en crisis Por Sebastián Dumont en U24: "(...) La escena política nacional no quedó congelada tras el discurso presidencial del domingo 01/03. Apenas unas horas después, el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un mensaje que, más allá de las cuestiones estrictamente domésticas, funcionó como una respuesta política al rumbo planteado por Javier Milei. Si el Presidente buscó presentar una doctrina basada en la moral del mercado y la centralidad de la libertad económica, Kicillof expuso la contracara: un Estado activo, presente y con capacidad de intervención para equilibrar lo que considera los efectos sociales del ajuste. No se trata simplemente de 2 programas de gobierno distintos. Se trata de 2 concepciones diferentes de país (...)". VER NOTA VER +

Live Blog Post Juan Bautista Mahiques asume en Justicia El presidente Javier Milei tomará juramento este jueves a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, luego de confirmarlo en el cargo en la víspera tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona tras dos años y cuatro meses de gestión de la cartera. Al agradecer la designación, el ahora extitular del Ministerio Público Fiscal prometió una justicia que "no confunda garantías con impunidad". El acto se realizará al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del Gabinete nacional, encabezado por Manuel Adorni, y familiares del flamante funcionario, entre otros invitados. Tras su asunción, Mahiques pasó este miércoles por la Casa Rosada en lo que fue su primera visita como flamante ministro de Justicia designado. El actual fiscal general porteño fue recibido por Adorni, quien afirmó que compartieron "detalles de la nueva etapa que comienza". VER +

