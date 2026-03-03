No sorprende: él perdió una demanda de acceso carnal a una mujer y, sin embargo, insiste en que ella lo fabuló todo.

Estos documentos son similares a numerosas declaraciones de testigos con afirmaciones (no verificadas) que el gobierno publicó en enero, lo que plantea interrogantes sobre por qué no se incluyeron entre los millones de archivos que se hicieron públicos.

El Departamento de Justicia estaba obligado a publicar dichas declaraciones de testigos, en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

La mujer, que afirmó haber sido abusada por Epstein siendo menor de edad, fue declarada no elegible para el Programa de Compensación para Víctimas de Epstein, que pagó indemnizaciones a más de 130 víctimas. Sus abogados, del bufete Bloom, declinaron hacer comentarios.

El Departamento de Justicia incluyó un resumen de las acusaciones de la mujer en los archivos de Epstein en enero y el llamado Formulario 302 de su primera entrevista, en la que alegó que Epstein abusó de ella en Carolina del Sur. No publicó otros 3 Formularios 302, incluyendo las entrevistas en las que habló sobre Trump.

epstein maxwell

Un escándalo

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué no se publicaron los Formularios 302. El departamento declaró la semana pasada que estaba realizando una revisión para determinar si algún material estaba "etiquetado incorrectamente en su proceso de revisión" y, de ser así, que lo publicaría. Los funcionarios han afirmado que cumplieron con la ley y no ocultaron documentos que avergonzaron a Trump, y que muchos de los archivos que se mantienen fuera de línea contienen desnudos.

“Este es el Departamento de Justicia más transparente de la historia”, declaró la portavoz del Departamento de Justicia. Ella añadió que el Departamento estaba trabajando para abordar las preocupaciones de las víctimas y censurar la información personal identificable y cualquier imagen de carácter sexual. Luego añadió que todos los documentos pertinentes se publicarían en línea una vez que se realizaran las censuras correspondientes.

Según la ley, el Departamento estaba obligado a divulgar la mayoría de los archivos gubernamentales, incluidos los Formularios 302: podría retener archivos

si son duplicados;

están amparados por el privilegio abogado-cliente;

podrían perjudicar una investigación en curso; o

no tienen ninguna relación con los casos de Epstein y Ghislaine Maxwell.

La ley prohíbe al departamento retener o censurar archivos porque podrían resultar embarazosos para figuras públicas.

image Ariane de Rothschild (2da fila; 6to lugar en la imagen) asumió la dirección del banco suizo en medio de una crisis financiera y legal, confiando en Epstein como su principal asesor y confidente personal.

FBI

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: “Al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, firmar la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein y solicitar más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el presidente Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que nadie antes que él”.

Los documentos muestran que la mujer, cuyo nombre está censurado, se reunió 4 veces con agentes del FBI en 2019, tras el arresto de Epstein y durante el 1er. mandato de Trump en la Casa Blanca. Inicialmente, denunció que Epstein abusó sexualmente de ella y les dijo a los agentes que se resistía a hablar de Trump, según las notas del FBI de las entrevistas.

En las entrevistas, la mujer declaró a los agentes que era consciente de que, al denunciar abusos cometidos años atrás, "cualquier infracción federal viable podría haber prescrito. Preguntó a los agentes: '¿Para qué?'", según los documentos. Los agentes le aseguraron que todas las víctimas de delitos deberían tener la oportunidad de contar sus historias.

En sus reuniones con el FBI, los documentos muestran que la mujer detalló sus acusaciones sobre un encuentro que, según ella, Epstein organizó con Trump en Nueva York o Nueva Jersey cuando tenía entre 13 y 15 años, lo cual no ha sido verificado. Según los documentos, le presentaron a alguien con dinero, dinero... Era Donald Trump . También afirmó haber tenido 2 interacciones más con Trump.

Funcionarios del Departamento de Justicia han advertido que algunos archivos contienen material falso o engañoso enviado al FBI por el público. "Algunos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", declaró el departamento en un comunicado de prensa del 30 de enero .

La mujer se unió a una demanda por presunta infidelidad en 2019 contra los herederos de Epstein, alegando que Epstein abusó sexualmente de ella alrededor de 1984, cuando tenía unos 13 años. La demanda afirmaba que Epstein la había llevado en avión a Nueva York y la había traficado con "hombres ricos y prominentes". La demanda no mencionaba a los hombres. Su demanda fue desestimada voluntariamente en 2021.

