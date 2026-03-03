Un escritor de South Park lanzó un sitio para enviar a Barron Trump a la guerra con Irán

image

El hashtag #SendBarron se disparó en X en cuestión de horas. "El presidente descansa en su club de campo mientras inicia la Tercera Guerra Mundial", escribió un usuario.

El detalle que complica todo

Acá viene el giro insólito: Barron mide 2,05 metros y técnicamente no puede alistarse. El límite máximo de altura para el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial es de 2,03 metros. El Cuerpo de Marines es aún más restrictivo: corta en 1,98 metros.

Además, el propio Trump evitó el servicio militar en Vietnam con un diagnóstico de espolones óseos que, según las hijas del médico que lo firmó, fue un "favor" al padre del presidente.

La campaña satírica llegó para quedarse, y la incomodidad en la familia Trump es total.

