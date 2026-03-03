urgente24
OCIO South Park > Irán > Donald Trump

"QUE SE SACRIFIQUE"

Un escritor de South Park lanzó un sitio para enviar a Barron Trump a la guerra con Irán

Con soldados muertos en combate y Trump hablando en la Casa Blanca, explotó una campaña satírica digna de South Park.

03 de marzo de 2026 - 21:23
South Park en la vida real.

South Park en la vida real.

Mientras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump aprovechó para hablar sobre sus planes para remodelar el salón de baile de la Casa Blanca. El contraste no pasó desapercibido, y desde las mismas redes donde South Park suele hacer estragos, la indignación explotó.

image
Barron William Trump (nacido el 20 de marzo de 2006) es el quinto y m&aacute;s joven hijo de Donald Trump , el 45&ordm; y 47&ordm; presidente de los Estados Unidos , y su &uacute;nico hijo con su tercera esposa,&nbsp;Melania Trump&nbsp;, lo que lo convierte en miembro de la primera familia de los Estados Unidos , la familia Trump .

Barron William Trump (nacido el 20 de marzo de 2006) es el quinto y más joven hijo de Donald Trump , el 45º y 47º presidente de los Estados Unidos , y su único hijo con su tercera esposa, Melania Trump , lo que lo convierte en miembro de la primera familia de los Estados Unidos , la familia Trump .

Ese contraste encendió la mecha.

Seguir leyendo

El sitio que pone en jaque a Trump

Toby Morton, comediante y ex escritor de South Park, lanzó draftbarrontrump.com, una parodia que pide a gritos que Barron Trump, el hijo menor del presidente de 19 años, sea enviado al frente de batalla.

El sitio usa fotos del padre y el hijo imitando carteles de reclutamiento militar, con citas burlescas atribuidas al propio Trump y a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump.

image

El hashtag #SendBarron se disparó en X en cuestión de horas. "El presidente descansa en su club de campo mientras inicia la Tercera Guerra Mundial", escribió un usuario.

El detalle que complica todo

Acá viene el giro insólito: Barron mide 2,05 metros y técnicamente no puede alistarse. El límite máximo de altura para el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial es de 2,03 metros. El Cuerpo de Marines es aún más restrictivo: corta en 1,98 metros.

image

Además, el propio Trump evitó el servicio militar en Vietnam con un diagnóstico de espolones óseos que, según las hijas del médico que lo firmó, fue un "favor" al padre del presidente.

La campaña satírica llegó para quedarse, y la incomodidad en la familia Trump es total.

-------------------------------------------------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

La verdad de Beto Casella sobre la polémica en Bendita con Tamara Pettinato

Preocupación en Telefe por Gran Hermano: Rating paupérrimo a días del debut

Marcela Tinayre denunció una "mano negra" en la TV Pública

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES