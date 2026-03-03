Mientras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump aprovechó para hablar sobre sus planes para remodelar el salón de baile de la Casa Blanca. El contraste no pasó desapercibido, y desde las mismas redes donde South Park suele hacer estragos, la indignación explotó.
"QUE SE SACRIFIQUE"
Un escritor de South Park lanzó un sitio para enviar a Barron Trump a la guerra con Irán
Con soldados muertos en combate y Trump hablando en la Casa Blanca, explotó una campaña satírica digna de South Park.
Ese contraste encendió la mecha.
El sitio que pone en jaque a Trump
Toby Morton, comediante y ex escritor de South Park, lanzó draftbarrontrump.com, una parodia que pide a gritos que Barron Trump, el hijo menor del presidente de 19 años, sea enviado al frente de batalla.
El sitio usa fotos del padre y el hijo imitando carteles de reclutamiento militar, con citas burlescas atribuidas al propio Trump y a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump.
El hashtag #SendBarron se disparó en X en cuestión de horas. "El presidente descansa en su club de campo mientras inicia la Tercera Guerra Mundial", escribió un usuario.
El detalle que complica todo
Acá viene el giro insólito: Barron mide 2,05 metros y técnicamente no puede alistarse. El límite máximo de altura para el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial es de 2,03 metros. El Cuerpo de Marines es aún más restrictivo: corta en 1,98 metros.
Además, el propio Trump evitó el servicio militar en Vietnam con un diagnóstico de espolones óseos que, según las hijas del médico que lo firmó, fue un "favor" al padre del presidente.
La campaña satírica llegó para quedarse, y la incomodidad en la familia Trump es total.
