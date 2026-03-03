Donald Trump, furioso contra España: "Podríamos usar sus bases si quisiéramos"

El mandatario republicano aseguró que su administración “no quiere tener nada con España”, expresando que Washington posee el derecho de cesar de manera inmediata todas las actividades comerciales con el país europeo. “Vamos a cortar todo el comercio”, insistió y recalcó que su gobierno mantiene la posibilidad de imponer embargos sobre todos los negocios que involucren a España. “Tengo el derecho de hacer embargos sobre todo lo que tiene que ver con España”, sentenció.