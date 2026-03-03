El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el Gobierno de España ante su negativa a autorizar a Washington el uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán, asegurando que es “un aliado terrible”, diciendo que cortará con él las "relaciones comerciales” y afirmando que si la Casa Blanca quisiera podría usar las bases militares españolas.
AMENAZAS
Donald Trump, furioso contra España: "Podríamos usar sus bases si quisiéramos"
Tras la negativa de España a autorizar el uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán, Donald Trump respondió con furia.
"No pasa nada. Podríamos usar sus bases si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos", afirmó el actual inquilino de la Casa Blanca durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.
Trump anunció haber dado la orden de cortar toda relación comercial y acuerdos bilaterales con España, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez denegara a Washington el acceso a las bases militares, argumentando que considera insuficiente la cooperación brindada a la Casa Blanca por parte de La Moncloa, cuya administración está en las antípodas ideológicas de la suya por condenar los crímenes de lesa humanidad en Gaza y la actual ofensiva en territorio iraní.
“España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”, declaró Trump. El presidente de Estados Unidos subrayó que España es el único país de la OTAN que, según sus palabras, no está dispuesto a cumplir los compromisos asumidos en materia de gasto militar.
El mandatario republicano aseguró que su administración “no quiere tener nada con España”, expresando que Washington posee el derecho de cesar de manera inmediata todas las actividades comerciales con el país europeo. “Vamos a cortar todo el comercio”, insistió y recalcó que su gobierno mantiene la posibilidad de imponer embargos sobre todos los negocios que involucren a España. “Tengo el derecho de hacer embargos sobre todo lo que tiene que ver con España”, sentenció.
"España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", añadió.
Otras lecturas de Urgente24:
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
La verdad de Beto Casella sobre la polémica en Bendita con Tamara Pettinato
Preocupación en Telefe por Gran Hermano: Rating paupérrimo a días del debut