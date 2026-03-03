En lo que pudo ser una tragedia, el techo del garaje del complejo de viviendas ‘Estación Buenos Aires’, del Plan Procrear en Parque Patricios se derrumbó este martes (3/3). No había heridos pero 300 familias fueron afectadas. La obra se había iniciado en la presidencia de Mauricio Macri y se entregó con Alberto Fernández.
Derrumbe en Parque Patricios: La obra que empezó Macri y entregó Alberto F
Se derrumbó el techo del estacionamiento en el subsuelo de Estación Buenos Aires, en Parque Patricios. Hay 300 familias evacuadas.
Derrumbe, evacuados y sin heridos
El derrumbe del techo del garaje en Estación Buenos Aires, un complejo de viviendas ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, ocurrió en la madrugada de este martes 3/3.
La edificación cuenta con tres pisos y está emplazada en la Avenida Suárez y Mafalda. Unas 300 familias fueron evacuadas por el desplome en el garaje. No había heridos, solo una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
En el lugar trabajaba personal de Bomberos y Defensa Civil, donde hay riesgo de colapso, por lo que evalúan la estructura.
Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires constataron el desprendimiento de una sección de la losa del subsuelo —de aproximadamente 50 por 70 metros—, lo que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban vehículos estacionados, destacó el portal El Destape.
Trabaja en la zona también el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear el lugar del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad.
Los vecinos de Parque Patricios denunciaron que había filtraciones y grietas en el estacionamiento que se derrumbó.
La obra en Parque Patricios, de Macri a Alberto F
La obra la había iniciado la gestión presidencial de Mauricio Macri en 2016. Por entonces, el diario La Nación consignó que el complejo se había comenzado a construir en un predio de 18 hectáreas que pertenecía a los ferrocarriles. La inversión fue de 5.500 millones de pesos y se empleó a unos mil obreros.
"Estamos construyendo un barrio dentro del barrio de Parque Patricios, que está cambiando muchísimo con esta y tantas obras que se vienen haciendo en los últimos años", había dicho el por entontes ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, en una visita a la obra.
En tanto, el exjefe del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, prometió con motivo de la visita al lugar: "Antes de fin de año vamos a tener gente viviendo, chicos jugando en las plazas".
El 29 de diciembre de 2021, el expresidente Alberto Fernández otorgó junto al exministro de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi las llaves a 141 familias adjudicatarias en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, sin presencia de funcionarios porteños.
De las 141 viviendas adjudicadas en esa ocasión, 134 fueron otorgadas mediante la línea Procrear II de Cogestión con sindicatos, entre ellos la CGT y hubo beneficiarios de varios gremios.
