Derrumbe en Parque Patricios: La obra que empezó Macri y entregó Alberto F

Trabaja en la zona también el Grupo Especial de Rescate (GER), el equipo K9 de perros para rastrear el lugar del desmoronamiento y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad.

Los vecinos de Parque Patricios denunciaron que había filtraciones y grietas en el estacionamiento que se derrumbó.

La obra en Parque Patricios, de Macri a Alberto F

La obra la había iniciado la gestión presidencial de Mauricio Macri en 2016. Por entonces, el diario La Nación consignó que el complejo se había comenzado a construir en un predio de 18 hectáreas que pertenecía a los ferrocarriles. La inversión fue de 5.500 millones de pesos y se empleó a unos mil obreros.

"Estamos construyendo un barrio dentro del barrio de Parque Patricios, que está cambiando muchísimo con esta y tantas obras que se vienen haciendo en los últimos años", había dicho el por entontes ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, en una visita a la obra.

En tanto, el exjefe del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, prometió con motivo de la visita al lugar: "Antes de fin de año vamos a tener gente viviendo, chicos jugando en las plazas".

El 29 de diciembre de 2021, el expresidente Alberto Fernández otorgó junto al exministro de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi las llaves a 141 familias adjudicatarias en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires, sin presencia de funcionarios porteños.

De las 141 viviendas adjudicadas en esa ocasión, 134 fueron otorgadas mediante la línea Procrear II de Cogestión con sindicatos, entre ellos la CGT y hubo beneficiarios de varios gremios.

