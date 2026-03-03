Los 1.000 deberán esperar: Cristiano Ronaldo sigue en Riad lesionado, su jet voló a Madrid

En cuestión de minutos, el dato técnico se transformó en relato: si el jet estaba en Madrid, el futbolista también. Sin confirmación oficial y en medio de un contexto sensible, la hipótesis escaló hasta convertirse en noticia.

La posterior aclaración del español dejó una conclusión evidente: en la era del tracking abierto, un avión puede volar solo, pero la narrativa viaja con él.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TomHiddles66/status/2028768183197516152?s=20&partner=&hide_thread=false NEWS BREAKS OUT CR7 HAS FLED THE ARABIA OVERNIGHT!!!



Amidst the instability in the Middle East, CR7's £61 million private jet recently departed Saudi Arabia for Madrid.



According to Flightradar24 data, the plane took off at 8 PM, flying from Saudi Arabia via Egypt and then… pic.twitter.com/wQapf0whq9 — Football News (@TomHiddles66) March 3, 2026

Lesión, Mundial y los 1.000 goles en pausa

Mientras el ruido mediático gira en torno a su jet, la situación deportiva es menos espectacular pero más determinante. Según se pudo confirmar, Cristiano continúa en Riad. No está claro si algún miembro de su familia fue quien viajó a Madrid, pero el delantero permanece en Arabia Saudí y bajo seguimiento médico.

Sin embargo, lo importante está en que el portugués arrastra una fatiga muscular sufrida en el último encuentro ante Al-Fayha, partido en el que incluso falló un penalti antes de retirarse a diez minutos del final. El propio entrenador Jorge Jesús confirmó el último sábado que el cuerpo médico realizará pruebas para determinar el alcance de la lesión.

El contexto no ayuda. La Confederación Asiática de Fútbol aplazó los partidos de la Champions asiática en la Región Oeste, lo que frena el calendario competitivo del Al-Nassr. Sin ritmo y con menos partidos por delante, la carrera hacia los 1.000 goles (le faltan 35) se estira inevitablemente.

Y en el horizonte aparece el Mundial 2026, que podría ser el sexto y último de su carrera. Nadie habla aún de ausencia, pero en torneos cortos el estado físico previo es determinante. En medio de tensiones regionales, competiciones en pausa y una lesión por resolver, la gran incógnita ya no es si voló su jet, sino cuándo volverá a despegar Cristiano en la cancha.

