Cristiano Ronaldo: Impacto total, el mejor equipo del mundo lo quiere contratar

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo parece estar feliz en Arabia Saudita pero un club inglés quiere llevárselo.

Es el mejor del mundo, pero igual quiere a Cristiano Ronaldo

Cuando un equipo es el mejor del mundo, o al menos eso dice el título que obtuvo, no se lo imagina yendo a buscar una vieja leyenda al borde del retiro, pero con el Chelsea (fue el ganador del Mundial de Clubes 2025) no sucede lo mismo. Resulta que el club londinense está interesado en contratar a Cristiano Ronaldo para después del Mundial. El objetivo es claro, una temporada para ganar la Champions League.