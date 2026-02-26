Cristiano Ronaldo: Impacto total, el mejor equipo del mundo lo quiere contratar

Cristiano Ronaldo cumplió 41 años hace 20 días y a pesar de su longevidad no solo se mantiene vigente, sino que todavía hay clubes que creen que puede jugar en el más alto nivel, y uno de ellos es un grande de la Premier League y lo quiere contratar. Todo esto se da en un marco donde el portugués confirmó hace unos días que continuará en Arabia Saudita luego del Mundial 2026.
Es el mejor del mundo, pero igual quiere a Cristiano Ronaldo
Cuando un equipo es el mejor del mundo, o al menos eso dice el título que obtuvo, no se lo imagina yendo a buscar una vieja leyenda al borde del retiro, pero con el Chelsea (fue el ganador del Mundial de Clubes 2025) no sucede lo mismo. Resulta que el club londinense está interesado en contratar a Cristiano Ronaldo para después del Mundial. El objetivo es claro, una temporada para ganar la Champions League.
El conjunto inglés quiere aprovechar para juntar al plantel campeón del mundo junto con el que muchos consideran el mejor jugador del mundo. Si bien el luso confirmó que continuará en el país asiático, lo cierto es que el Chelsea lo quiso siempre y haría un intento por contratar al máximo goleador de la historia del fútbol mundial, aunque aceptaron que si se reúnen, el portugués no revelará nada y negará todo contacto. A pesar de todo intentarán seducirlo con una promesa deportiva, ganar su 6º Champions League
Hacer unos días el portugués confirmó su continuidad en Arabia Saudita diciendo lo siguiente:
“Pertenezco a Arabia Saudita y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”.
Lo cierto es que si se concreta será una bomba en el mercado de fichajes, y más aún si finalmente se le da y gana el Mundial con Portugal, ya que sería algo épico e imperdible para el fútbol mundial y su historia. Veremos que sucede y que decide el hombre más buscado del fútbol mundial.
