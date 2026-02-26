Racing 1-1 Independiente Rivadavia: Conechny puso el empate para La Academia

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo donde las situaciones de gol no abundaron en lo más mínimo y donde Racing terminó sumamente preocupado. El equipo de Gustavo Costas comenzó el encuentro con buenas intenciones, intentando dominar el juego desde la posesión de pelota, con toque y movilidad, pero poco a poco todo empezó a ensombrecerse para el local.

A los 3 minutos Matko Miljevic terminó siendo expulsado por doble amarilla, lo que lógicamente complicó los plantes de Racing. Apenas unos minutos más tarde Maravilla Martínez se dobló el tobillo, una lesión que hizo que deba abandonar el campo de juego generando una preocupación total en sus compañeros. Por su parte Independiente Rivadavia tampoco pudo desarrollar su plan de juego y no tuvo una situación clara de frente al arco que defiende Facundo Cambeses. Al cabo de 45 minutos todo terminó con el marcador clavado en cero.