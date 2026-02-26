urgente24
Racing 1-1 Independiente Rivadavia: Conechny puso el empate para La Academia

Racing se enfrenta a Independiente Rivadavia por la séptima fecha del Torneo Apertura. Foto: Racing.

Racing terminó el primer tiempo con 10 por la expulsión de Miljevic y Maravilla Martínez salió con una lesión que preocupa.

26 de febrero de 2026 - 16:06

EN VIVO

A partir 17:15hs Racing recibirá a Independiente Rivadavia por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Cilindro de Avellaneda, un encuentro más que atractivo entre dos equipos que juegan al golpe por golpe. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y se verá por la pantalla de ESPN Premium.

Embed

Cómo llegan Racing e Independiente Rivadavia

Racing llega a este partido en plena levantada luego de lo que fue un mal comienzo en el Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas viene de igualar sin goles contra Boca en La Bombonera en un partido donde no pasó demasiado pero del cual pudo haber salido victorioso de no ser por la falta de efectividad en el arco rival. La Academia está obligado a cambiar debido al desgarro de Marcos Rojo.

Por su parte Independiente Rivadavia sigue demostrando que es uno de los mejores equipos del torneo con lo que fue su victoria en la última fecha ante Independiente, partido que incluso dio vuelta y ganó con claridad. En lo que va del Apertura la Lepra mendocina suma 15 puntos con 5 victorias, es líder de la tabla anual y líder del Grupo B y solo cayó contra Belgrano de Córdoba.

Sin dudas se espera que sea un partido más que atractivo donde los dos equipos tienen mucho en juego. Racing necesita ganar para meterse dentro de los 8 clasificados a los PlayOff del Apertura y tendrá la presión de jugar ante su gente. Independiente Rivadavia quiere seguir bien arriba en la tabla anual, además de querer armar un buen colchón de puntos antes de que inicie la Copa Libertadores.

Minuto a minuto

Live Blog Post

Racing empuja para ir por la victoria

Con disparos de larga distancia el local exige a la Lepra

Live Blog Post

¡Casi lo gana Racing!

Rojas probó de media distancia y exigió al arquero

Live Blog Post

¡GOOOOL DE RACING!

Córner, centro de Rojas y cabezazo limpio de Conechny para el empeate de La Academia

Live Blog Post

¡Se lo perdió Racing!

Di Césare disparó de larga distancia y reventó el travesaño

Live Blog Post

Racing no encuentra los caminos para llegar al empate

La Academia, con uno menos, hace todo forzado ante un Independiente Rivadavia que tiene el plan claro

Live Blog Post

Se lo perdió Racing

Santiago Solari tuvo un mano a mano que no pudo resolver
Live Blog Post

¡GOOOOOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!

En una contra letal Matías Fernández anotó para la Lepra a los 7 minutos del segundo tiempo
Live Blog Post

Lo tuvo Racing

La Academia diagramó un contragolpe que le generó peligo a la Lepra

Live Blog Post

Llegada clara de Independiente Rivadavia

Cambeses salvó a Racing

Live Blog Post

Empezó el segundo tiempo

Live Blog Post

Resúmen del primer tiempo

Fue un primer tiempo donde las situaciones de gol no abundaron en lo más mínimo y donde Racing terminó sumamente preocupado. El equipo de Gustavo Costas comenzó el encuentro con buenas intenciones, intentando dominar el juego desde la posesión de pelota, con toque y movilidad, pero poco a poco todo empezó a ensombrecerse para el local.

A los 3 minutos Matko Miljevic terminó siendo expulsado por doble amarilla, lo que lógicamente complicó los plantes de Racing. Apenas unos minutos más tarde Maravilla Martínez se dobló el tobillo, una lesión que hizo que deba abandonar el campo de juego generando una preocupación total en sus compañeros. Por su parte Independiente Rivadavia tampoco pudo desarrollar su plan de juego y no tuvo una situación clara de frente al arco que defiende Facundo Cambeses. Al cabo de 45 minutos todo terminó con el marcador clavado en cero.

Live Blog Post

Terminó el primer tiempo

Live Blog Post

Maravilla Martínez sale lesionado y hay preocupación

El 9 de Racing se dobló el tobillo y debió abandonar el campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2027126841069236471&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Expulsado Miljevic!

El 10 de Racing vio la segunda amarilla y vio la roja. El equipo de Gustavo Costas se queda con diez jugadores a los 30 minutos del primer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2027125470702051576&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Avisó Independiente Rivadavia

La Lepra tuvo una jagada clara que terminó siendo invalidadad por Offside. Primera aproximación certera del visitante

Live Blog Post

Racing empieza a dominar y a tener situaciones de gol

Live Blog Post

El partido no se arma en el Cilindro

Ninungo de los dos logra adueñarse del juego con un Racing que busca mantener la poseción y un Independiente Rivadavia que quiere salir rápido con sus delanteros.

Live Blog Post

Empezó el partido

Live Blog Post

Independiente Rivadavia con formación confirmada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2027105478702936106&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Racing con formación confirmada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2027100436994437254&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Probable formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Live Blog Post

Probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Live Blog Post

Árbitro y VAR

Darío Herrera será el árbitro de campo y Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR

Live Blog Post

TV: Dónde ver Racing vs Independiente Rivadavia

El encuentro se verá por la pantalla de ESPN Premium

