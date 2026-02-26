Racing 1-1 Independiente Rivadavia: Conechny puso el empate para La Academia

A partir 17:15hs Racing recibirá a Independiente Rivadavia por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Cilindro de Avellaneda, un encuentro más que atractivo entre dos equipos que juegan al golpe por golpe. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y se verá por la pantalla de ESPN Premium.
Cómo llegan Racing e Independiente Rivadavia
Racing llega a este partido en plena levantada luego de lo que fue un mal comienzo en el Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas viene de igualar sin goles contra Boca en La Bombonera en un partido donde no pasó demasiado pero del cual pudo haber salido victorioso de no ser por la falta de efectividad en el arco rival. La Academia está obligado a cambiar debido al desgarro de Marcos Rojo.
Por su parte Independiente Rivadavia sigue demostrando que es uno de los mejores equipos del torneo con lo que fue su victoria en la última fecha ante Independiente, partido que incluso dio vuelta y ganó con claridad. En lo que va del Apertura la Lepra mendocina suma 15 puntos con 5 victorias, es líder de la tabla anual y líder del Grupo B y solo cayó contra Belgrano de Córdoba.
Sin dudas se espera que sea un partido más que atractivo donde los dos equipos tienen mucho en juego. Racing necesita ganar para meterse dentro de los 8 clasificados a los PlayOff del Apertura y tendrá la presión de jugar ante su gente. Independiente Rivadavia quiere seguir bien arriba en la tabla anual, además de querer armar un buen colchón de puntos antes de que inicie la Copa Libertadores.
Minuto a minuto
26-02-2026 19:02
Racing empuja para ir por la victoria
Con disparos de larga distancia el local exige a la Lepra
26-02-2026 18:57
¡Casi lo gana Racing!
Rojas probó de media distancia y exigió al arquero
26-02-2026 18:52
¡GOOOOL DE RACING!
Córner, centro de Rojas y cabezazo limpio de Conechny para el empeate de La Academia
26-02-2026 18:47
¡Se lo perdió Racing!
Di Césare disparó de larga distancia y reventó el travesaño
26-02-2026 18:42
Racing no encuentra los caminos para llegar al empate
La Academia, con uno menos, hace todo forzado ante un Independiente Rivadavia que tiene el plan claro
26-02-2026 18:36
Se lo perdió Racing
Santiago Solari tuvo un mano a mano que no pudo resolver
26-02-2026 18:27
¡GOOOOOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!
En una contra letal Matías Fernández anotó para la Lepra a los 7 minutos del segundo tiempo
26-02-2026 18:25
Lo tuvo Racing
La Academia diagramó un contragolpe que le generó peligo a la Lepra
26-02-2026 18:20
Llegada clara de Independiente Rivadavia
Cambeses salvó a Racing
26-02-2026 18:19
Empezó el segundo tiempo
Live Blog Post
Resúmen del primer tiempo
Fue un primer tiempo donde las situaciones de gol no abundaron en lo más mínimo y donde Racing terminó sumamente preocupado. El equipo de Gustavo Costas comenzó el encuentro con buenas intenciones, intentando dominar el juego desde la posesión de pelota, con toque y movilidad, pero poco a poco todo empezó a ensombrecerse para el local.
A los 3 minutos Matko Miljevic terminó siendo expulsado por doble amarilla, lo que lógicamente complicó los plantes de Racing. Apenas unos minutos más tarde Maravilla Martínez se dobló el tobillo, una lesión que hizo que deba abandonar el campo de juego generando una preocupación total en sus compañeros. Por su parte Independiente Rivadavia tampoco pudo desarrollar su plan de juego y no tuvo una situación clara de frente al arco que defiende Facundo Cambeses. Al cabo de 45 minutos todo terminó con el marcador clavado en cero.
26-02-2026 18:02
Terminó el primer tiempo
Live Blog Post
Maravilla Martínez sale lesionado y hay preocupación
El 9 de Racing se dobló el tobillo y debió abandonar el campo de juego.
Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernandez; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
26-02-2026 16:15
Probable formación de Racing
Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.
26-02-2026 16:13
Árbitro y VAR
Darío Herrera será el árbitro de campo y Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR
26-02-2026 16:07
TV: Dónde ver Racing vs Independiente Rivadavia
El encuentro se verá por la pantalla de ESPN Premium
