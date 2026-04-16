Ante la pregunta " ¿Cuál es el principal problema que el gobierno nacional debería solucionar?", más de un tercio de los argentinos responde que es la corrupción: quedaron desplazadas otras temáticas luego del "Caso Manuel Adorni" que monopoliza la agenda periodística desde hace 5 semanas.
SONDEO DE OPINA ARGENTINA
Tras el "caso Adorni", la corrupción encabeza las preocupaciones
Con un 36% de las respuestas, corrupción supera a desocupación (29%), inflación (14%) e inseguridad (8%), según un trabajo de Opina Argentina. El factor Adorni.
En un momento donde la sociedad muestra un hartazgo con el proceso de ajuste económico, la irrupción de una noticia tras otra sobre las inconsistencias del Jefe de Gabinete ahondan ese malestar.
Los escándalos por posible malversación de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito del coordinador de ministros funcionaron como baldes de nafta arrojados a una sociedad que ya lucía incendiada.
El propio programa económico y la imagen del gobierno vienen en picada, según los propios muestreos de Opina Argentina.
Consultados sobre "¿Cómo está el país con respecto al año pasado?" los resultados son muy negativos: el 62 % contestó que peor, el 25 % dijo que mejor y un 12 % sostuvo que estamos igual.
Foto complicada, película aún más preocupante
El análisis de la evolución de la opinión pública marca con claridad como la lìnea roja se elevó 14 puntos desde fines del años pasado (de 48% a 62%) mientras que la lìnea verde cayò 16 puntos (desde 41 % a 25%).
El deterioro es acelerado y el caso Adorni no hizo más que darle más velocidad a la deriva.
El futuro tampoco es esperanzador
En este caso, no rige la frase menemista "estamos mal, pero vamos bien".
En la consulta de Opina Argentina el espacio para el optimismo se muestra muy reducido.