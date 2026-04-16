Tras el "caso Adorni", la corrupción encabeza las preocupaciones

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Foto complicada, película aún más preocupante

El análisis de la evolución de la opinión pública marca con claridad como la lìnea roja se elevó 14 puntos desde fines del años pasado (de 48% a 62%) mientras que la lìnea verde cayò 16 puntos (desde 41 % a 25%).

El deterioro es acelerado y el caso Adorni no hizo más que darle más velocidad a la deriva.

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El futuro tampoco es esperanzador

En este caso, no rige la frase menemista "estamos mal, pero vamos bien".

En la consulta de Opina Argentina el espacio para el optimismo se muestra muy reducido.

Concretamente, un 57% de los abordados dice que el país estará peor en 2027 contra un 29% que estima que va a estar mejor. Un 9% supone que todo estará igual. Concretamente, un 57% de los abordados dice que el país estará peor en 2027 contra un 29% que estima que va a estar mejor. Un 9% supone que todo estará igual.