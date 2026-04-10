Informe: El Lado B de la 3ra. Guerra del Petróleo: USA e Israel contra Irán

Apenas 2 de 5

Cada país mantiene un método diferente para contabilizar los objetivos. Estados Unidos contabilizó los complejos militares e industriales atacados; las Fuerzas de Defensa de Israel enumeraron los puntos donde se lanzaron bombas, de modo que, en algunos casos, un solo complejo se consideraba como 10 objetivos.

Los oficiales estadounidenses también percibían su misión de manera diferente a sus homólogos de las FDI. Los primeros se centraban en los aspectos militares y dejaban la planificación de la campaña en manos del ámbito político, especialmente dada su gran escepticismo desde el principio respecto a la ilusión de Trump de derrocar al régimen durante el transcurso de la guerra.

El plan de guerra estadounidense constaba de 5 etapas, de las cuales solo se implementaron 2:

desestabilizar el régimen mediante una oleada de asesinatos y ataques en las primeras 100 horas (en la que Israel desempeñó un papel central);

lograr la supremacía aérea y explotarla;

asegurar la superioridad naval (la ruptura del estrecho de Ormuz, por alguna razón, se planeó solo al comienzo del segundo mes y se retrasó debido al ultimátum extendido de Trump);

la escalada (el elemento que se planeó después del ultimátum y que iba a incluir bombardeos intensos); y, finalmente,

la etapa de estabilización.

La guerra se estancó en la 2da. fase, después de que la Guardia Revolucionaria bloqueara el estrecho de Ormuz con una pequeña fuerza.

Si bien esto no ocurrió de inmediato, Teherán se percató de que el sistema funcionaba: los mercados se desestabilizaron, el suministro de energía se interrumpió y Trump se vio presionado. El cierre del estrecho resultó ser la acción más exitosa de Irán en la guerra.

Los funcionarios de la Unión Europea están convencidos de que la inminente crisis económica mundial fue lo que impulsó a Trump a declarar un alto el fuego. Otro factor fue la preocupación por el impacto que la pérdida de personal militar estadounidense tendría en la opinión pública respecto a la guerra si se lanzara una operación terrestre.

Esta semana, The New York Times informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe del Mossad, David Barnea, le inculcaron a Trump la esperanza de un rápido cambio de régimen durante la guerra.

Tras el éxito de los asesinatos el primer día, se apoderó del Estado Mayor de las FDI y de la Inteligencia Militar una atmósfera de euforia. De repente, el cambio de régimen parecía posible.

Tras unos días más, cuando las aguas se calmaron, resultó ser una vana esperanza. El régimen se mantuvo intacto y continuó emitiendo órdenes. Medios de comunicación estadounidenses informaron que los planes operativos israelíes, que incluían alentar a las milicias kurdas en Irak a entrar en Irán y participar en combates, fueron reducidos en alcance o rechazados por Trump.

trump indultos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump: maltrecho luego de la 3ra. Guerra del Petróleo.

3 objetivos

La conclusión de la guerra en este punto deja a Israel lejos de los objetivos declarados al inicio de la campaña, el 28/02. En reuniones informativas celebradas ese día, Netanyahu anunció tres objetivos bélicos:

eliminar la amenaza nuclear,

eliminar los misiles balísticos y

derrocar al régimen.

2 días después, declaró: "Emprendimos esta campaña para alejarnos del intento de reavivar las amenazas existenciales y para crear las condiciones necesarias para que el valiente pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía".

En las reuniones celebradas en los últimos días, Netanyahu ya está reescribiendo a la inversa los objetivos de la guerra, intentando presentarlos como si hubieran sido más modestos.

Israel puede atribuirse el mérito del deterioro sistemático y generalizado de las capacidades defensivas, ofensivas y militares de Irán.

Sin embargo, los problemas fundamentales persisten.

La amenaza nuclear sigue vigente (aún se requiere una solución respecto a los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%).

Irán continuó lanzando misiles balísticos contra Israel y países vecinos hasta el alto el fuego (las estimaciones del ejército sobre el alcance de la destrucción de los misiles son exageradas).

Pero quizás lo más grave de todo es que, por el momento, el régimen de Teherán parece estable.

Qué pasa con Washington DC

Además del considerable coste en vidas humanas y daños económicos en territorio estadounidense, persiste otro problema crítico: las relaciones entre Israel y Estados Unidos.

Las encuestas de opinión son preocupantes, y el detallado informe de investigación del Times, que muestra la influencia de Netanyahu sobre Trump antes de la guerra, presagia un duro golpe para la imagen de Israel ante el público estadounidense.

La conclusión de la guerra en este momento, sin bajas estadounidenses significativas, al menos mitigará en cierta medida los daños.

El miércoles 15/04 por la mañana, unas 10 horas después de que entrara en vigor el alto el fuego, la Fuerza Aérea israelí lanzó un fuerte ataque contra el Líbano, a pesar de que Hezbolá había suspendido el fuego en coordinación con Irán.

La fuerza aérea atacó puestos de mando y depósitos de armas de Hezbolá en todo el país, centrándose en los emplazamientos que la organización había establecido recientemente en el corazón de los centros de población suní.

Hezbollah.jpg.webp Hasta ahora, Hezbola sigue con presencia fuerte en Líbano.

Más de 250 personas murieron y cientos resultaron heridas en la jornada más sangrienta en el Líbano desde el inicio de la guerra. Ciudadanos extranjeros y diplomáticos describen una matanza masiva de civiles, muchos de los cuales no tenían ninguna relación con Hezbolá. La organización respondió disparando contra el norte del país.

Irán desea claramente que el alto el fuego se aplique también al Líbano y que se eviten nuevos ataques contra la organización chií. Desde el miércoles, Netanyahu ha declarado que los acuerdos no incluyen al Líbano. Y aunque Trump insinuó el jueves que frenará los ataques israelíes, Netanyahu anunció la reanudación de las negociaciones con el país vecino del norte.

¿Fue el bombardeo del miércoles una última muestra de ira, o Netanyahu intenta socavar el acuerdo regional? Más allá de los argumentos estratégicos que presentó, Netanyahu está claramente presionando a Trump para que ataque a Irán nuevamente, 8 meses después de que ambos declararan que la amenaza había desaparecido, en parte por razones político-personales.

La continuación de la guerra le beneficia.

Crea un estado de emergencia permanente en el país,

obstaculiza la actividad de la oposición y las protestas,

retrasa su juicio y

desvía el debate de la masacre del 7 de octubre.

Sin embargo, su entrada, alentada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en una nueva confrontación en el Líbano no fue calculada. Israel subestimó la capacidad de Hezbolá y se vio envuelto en un frente adicional, lo que perjudicó las relaciones entre el gobierno y los habitantes del norte de Israel. Estos exigen, con razón, que se elimine la amenaza de sus hogares, pero parece que ni Netanyahu ni el Estado Mayor tienen idea de cómo lograrlo.

El resultado es un grave problema de confianza. Pero, además, el desempeño del ejército en el sur del Líbano, esta vez casi sin el despliegue de unidades de reserva, puso de manifiesto las consecuencias de una guerra extenuante que se ha prolongado durante 30 meses. Las unidades necesitan un respiro, entrenamiento y la incorporación de reservistas. El Estado Mayor está al borde del colapso, al igual que las tropas de combate.

Esta semana, Shai Levy informó en el sitio web Mako sobre la batalla en el puente de Khardali. Un equipo de combate de las FDI, que operaba bajo los auspicios de la 98.ª División, se vio obligado a detener su avance en la zona del puente y retirarse al toparse con una emboscada planeada por Hezbolá.

Un soldado murió y decenas resultaron heridos en el incidente, entre ellos un teniente coronel. La humillación fue aún mayor porque la fuerza atacada pertenecía al 890 Batallón de Paracaidistas, cuyo legendario comandante, Ariel Sharon, acuñó el lema: «No se regresa hasta que el trabajo esté hecho».

Israel ha conquistado una zona en Líbano que podría utilizarse para crear una nueva zona de seguridad. Tal como admitió el jefe del Comando Norte, el general de división Rafi Milo, en una reunión con residentes del kibutz Misgav Am, situado en la frontera con Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se vieron sorprendidas por la capacidad operativa de Hezbolá y, en la ronda actual, encontraron más material bélico en el sur de Líbano del que se pensaba.

Según numerosas fuentes militares , cada vez resulta más evidente que la campaña terrestre en el Líbano, en la que participan 5 divisiones reducidas, no asestará un golpe demoledor al eje iraní en su formato actual.

Dentro de la nueva zona creada, aún queda un foco de conflicto pendiente en los alrededores de la ciudad de Bint Jbeil, en el sector occidental. Esperemos que nadie en el gobierno esté buscando una "foto de la victoria" en la ciudad, como la insensatez de izar la bandera allí hacia el final de la guerra de 2006 en el Líbano. Aquel episodio, como se recordará, terminó en tragedia.

ataques-libano.webp Según numerosas fuentes militares , cada vez resulta más evidente que la campaña terrestre en el Líbano, en la que participan 5 divisiones reducidas, no asestará un golpe demoledor al eje iraní en su formato actual.

Recorridos y corte de césped

Durante toda la guerra, Estados Unidos e Israel no lograron convertir sus logros militares ni su supremacía aérea absoluta sobre Irán en un resultado decisivo. El cese de las hostilidades probablemente revelará más detalles sobre la situación del régimen iraní. Desde el inicio de las manifestaciones en enero, las autoridades han desconectado casi por completo al país de internet.

El levantamiento parcial del bloqueo de las comunicaciones revelará más información: sobre la brutal represión de entonces, sobre cómo se sienten los ciudadanos del país hoy y sobre la magnitud de los daños causados por los bombardeos. La idea de que los iraníes saldrían a las calles durante la guerra era, en retrospectiva, infundada: el peligro era demasiado grande y la gente simplemente se concentró en la necesidad de sobrevivir. En esta etapa, es difícil descartar la posibilidad de que un régimen tan odiado colapse gradualmente, como sucedió, por ejemplo, en la Unión Soviética.

Por otro lado, el nuevo liderazgo surgido en Teherán (tras el asesinato de la mayoría de los líderes del régimen) es considerado aún más fanático y decidido que su predecesor. Ha superado dos grandes pruebas: las protestas generalizadas y la guerra. En los últimos 2 días, se han difundido varias versiones contradictorias sobre el documento de 10 puntos de Irán, que Trump confirmó que serviría de base para las conversaciones.

Definir la plataforma de negociación antes de que los negociadores se sienten a la mesa determina en gran medida la agenda posterior. Las demandas de Irán son de gran alcance:

reparaciones,

levantamiento de las sanciones,

el derecho a enriquecer uranio en su territorio,

garantías de que no volverá a ser atacado y

autorización para cobrar tasas a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Desde la perspectiva de Israel, es de vital importancia retirar el uranio de Irán. En este asunto, es probable que Teherán lleve a cabo negociaciones particularmente difíciles y prolongadas.

A petición de los iraníes, el vicepresidente estadounidense JD Vance —conocido como el líder del sector aislacionista dentro del gobierno y que se opuso al ataque contra Irán desde el principio— estará al frente de las negociaciones en Islamabad.

Vance visitó Hungría esta semana como parte de los esfuerzos de Washington para apoyar al primer ministro Viktor Orbán en las elecciones de la próxima semana.

TUCKER CARLSON, CANDACE OWENS Y NICK FUENTES CONTRA TRUMP Los influencers trumpistas Nick Fuentes, Candace Owens y Tucker Carlson, han manifestado que no quieren ingresar a una guerra directa contra Irán, análoga a la de Irak y bajo el mismo pretexto de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. FOTO: FOX NEWS

¿Trump y sus asesores harán un gesto similar hacia Netanyahu?

Antes de la guerra, se hablaba de una movilización total, incluyendo una visita del Presidente a Israel en mayo. Pero la pregunta es si la suspensión de la guerra sin una victoria clara convertirá a Netanyahu en una figura impopular entre algunos republicanos.

Ante la falta de una solución definitiva a las amenazas de Irán, se vuelve a mencionar el sistema de rondas. Durante la 2da. Intifada en Cisjordania, aunque con un formato diferente, las Fuerzas de Defensa de Israel lo denominaron "cortar el césped". De vez en cuando es necesario recortar las infraestructuras terroristas para que no crezcan sin control.

En la Franja de Gaza, esto se transformó en la doctrina de las "rondas", en la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaban una nueva ofensiva (generalmente exclusivamente aérea) cada uno o dos años.

Si bien Israel ha logrado la superioridad aérea absoluta en el espacio aéreo iraní, la idea de lanzar una campaña larga y costosa cada año a una distancia de entre 1.000 y 1.500 kilómetros parecía una fantasía total hasta hace poco, sobre todo porque será difícil reclutar a los estadounidenses para rondas adicionales.

En contraste, los golpes al frente interno de Israel se han normalizado por completo como daños colaterales de la campaña. Los responsables políticos, a quienes no les gusta la imagen que se refleja en el espejo tras el (¿temporal?) fin de la guerra, quieren romperla. La impresión en el estamento de defensa, y no es la primera vez, es que el gobierno está presa del pánico y busca a quién culpar.

En las reuniones posteriores al alto el fuego, se plantearon dos argumentos: que en Irán se ha logrado un avance extraordinario que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en su ineptitud e inexperiencia, no consiguen transmitir a la opinión pública; y que en el Líbano, la reticencia militar impide el éxito contra Hezbolá.

Los ministros del peor gobierno de la historia del país, que una vez más fracasan en su intento de atender a la población en la retaguardia, arremeten, en beneficio propio, contra los oficiales que comparecen ante ellos y les atribuyen la responsabilidad.

Una ministra reprendió a un oficial por no presentar datos suficientes sobre el alcance de la victoria; otro ministro recomendó que las Fuerzas de Defensa de Israel avanzaran hasta el río Zaharani, más allá del Litani , pero esta vez solo con fuerzas regulares (porque, como sabemos, son un recurso ilimitado).

En tiempos pasados, los cínicos del Estado Mayor solían burlarse de las repetidas promesas de que se restablecería la calma en la Franja de Gaza. Cuando regresaban para otra ronda en la Franja, hablaban de "Una vez y para siempre 2". Alguien le dio al ataque letal de esta semana contra el Líbano el nombre oficial, absurdo, de "Noche Eterna", y no era una broma.

Pero a Netanyahu parece gustarle la familia de los grandes felinos. Después de las espadas y los carros en Gaza, ya hemos tenido la "Operación León Ascendente" y la "Operación León Rugiente" en Irán. Pronto probablemente veremos las garras del leopardo o del tigre hinchado.

Winston Churchill. Benjamin Netanyahu quiere ser Winston Churchill pero no le da el volumen.

Tú y yo y la próxima guerra

En una reunión reciente, Netanyahu se quejó de la injusticia de su situación. «Muchos me comparan con Winston Churchill», dijo, omitiendo convenientemente el hecho de que él mismo es quien más utiliza esa comparación.

«Pero Churchill contó con el apoyo absoluto del pueblo británico en la 2da. Guerra Mundial. No conozco ninguna guerra en la que la Nación no haya respaldado plenamente al líder que la dirigió».

Netanyahu y sus ministros atacan con frecuencia a los medios de comunicación, al movimiento de protesta y a la oposición, calificándolos de «industria pesimista» que, en lugar de alentar, mina el espíritu de lucha de los israelíes. La alusión a Churchill forma parte de esta crítica y se repetirá con mayor frecuencia a medida que se haga evidente la brecha entre las promesas y los resultados de la guerra.

Pero debemos recordar que Netanyahu no se parece en nada al 1er. ministro británico.

No advirtió sobre el peligro de Hamás en la víspera del 07/10/2023,

no le dijo la verdad al pueblo durante la guerra y

no ha logrado resultados decisivos similares.

El miércoles 08/04 por la noche, 18 horas después de que entrara en vigor el alto el fuego, el primer ministro finalmente se dirigió a la ciudadanía, como de costumbre, mediante un vídeo pregrabado que se emitió íntegramente por televisión, sin dar a los periodistas la oportunidad de formular preguntas. Hasta entonces, se había limitado a publicar una declaración lacónica, únicamente en inglés, en las redes sociales.

El discurso contenía pocas novedades; incluía los habituales engaños y distracciones. Pero para algunos oyentes, algo en el vacío y forzado patetismo les trajo a la memoria un eco del pasado.

Lo siguiente pertenece al inicio de "Tú, yo y la próxima guerra", un espectáculo de cabaret escrito por Hanoch Levin en 1968, menos de 1 año después de la Guerra de los 6 Días. Un general de división pronuncia un discurso tras la victoria en la Guerra de los 11 Minutos.

«¡Soldados y comandantes de la brigada, mis heroicos hermanos de armas, hijos míos, padres míos! Hace once minutos partimos, hombro con hombro, corazón con corazón, para enfrentarnos al enemigo. Partimos para defender la soberanía de nuestra patria, nuestra herencia nacional, la vida de nuestros seres queridos en el frente interno y nuestras propias vidas.»

"Nos enfrentamos a un enemigo más grande que nosotros y lo vencimos gracias al espíritu que late en nuestro interior. En 11 minutos logramos destruir, eliminar, bombardear, pisotear, aplastar, rebanar, acuchillar, machacar y destrozar a nuestros enemigos."

No, no fue una campaña fácil. Pagamos un precio muy alto en sangre. Pero al enfrentarnos a la muerte, la miramos fijamente a los ojos, nos reímos en su cara, escupimos en su guadaña y mancillamos los agujeros de su cráneo hasta que su madre se avergonzó de él. Fue una campaña verdaderamente dura, difícil y tenaz.

"Hace 11 minutos que salieron de aquí, toda una brigada con armas y equipo, y no regresaron. Ninguno de ustedes volvió, y aquí estoy, hablando ante una plaza de armas vacía."

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