JD Vance, el vice de USA en Pakistán, advierte a Irán: "No juegue con nosotros"

En tanto, la contrapropuesta de Irán reafirma el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, bajo actual bloqueo iraní, mantiene el derecho del país persa al enriquecimiento nuclear y clama por un alto al fuego en Líbano.

image Bomberos intentan sofocar las llamas en el lugar de un ataque aéreo que impactó un edificio de apartamentos en Beirut, Líbano, el miércoles. | Bilal Hussein/AP

Aunque dicha propuesta nunca se hizo pública de manera formal, funcionarios informados sobre el plan iraní, que hablaron con The New York Times bajo condición de anonimato, dijeron que abordaba la cuestión del programa nuclear, los misiles balísticos de Irán y el comercio marítimo.

En negociaciones anteriores, los mediadores estadounidenses habían presionado para que se limitara el alcance de los misiles balísticos iraníes y se detuviera todo el enriquecimiento nuclear de Irán. En negociaciones anteriores, los mediadores estadounidenses habían presionado para que se limitara el alcance de los misiles balísticos iraníes y se detuviera todo el enriquecimiento nuclear de Irán.

A continuación, los 10 puntos de la propuesta de Irán, según la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, que podrían entrar en conflicto con las pretenciones de Donald Trump de desbaratar para siempre el programa nuclear iraní.

1. Una garantía estadounidense de no agresión con Irán

Los funcionarios iraníes quieren garantizar un alto al fuego real, no una tregua de semanas, para un fin de hostilidades de manera permanente.

2. Irán mantiene el control del estrecho de Ormuz

"Es probable que esto se convierta en un importante punto de fricción. La capacidad de Irán para estrangular el tráfico a través del estrecho, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, ha causado estragos en la economía mundial. Es muy poco probable que Washington o los países árabes del Golfo, vecinos de Irán, acepten esto", señala The New York Times.

3. Poner fin a la guerra regional en todos los frentes, incluso en Líbano

Esto podría convertirse en un eventual punto de fricción, debido a que Israel no quiere aplicar elalto al fuego a Hezbolá, cuyo sur es un bastión de Hezbolá, la milicia libanesa chií que responde a la Guardai Revolucionaria iraní.

4. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y posiciones de la región

Las fuerzas estadounidenses mantienen bases en los estados árabes sunitas del Golfo y en Israel. Irán pretende que se vayan de la región.

5. Reparaciones a Irán por los daños de guerra

Irán pretende que Washington repare los daños a su infraestructura crítica, como plantas farmacéuticas y siderúrgicas, puentes, universidades e instalaciones energéticas, además de sus sitios atómicos y cuartelesmilitares.

6. Aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear

Irán quiere seguir enriqueciendo uranio, tal como lo hacen sus vecinos del Golfo. Podría flexibilizarse aceptandoenriquecer a valores civiles.

7. Levantar todas las sanciones primarias a Irán

"Washington ha impuesto a Irán diferentes formas de sanciones primarias, o restricciones directas a las transacciones financieras, desde la fundación de la República Islámica tras la revolución de 1979. En negociaciones anteriores, los mediadores buscaban que los funcionarios estadounidenses levantaran algunas sanciones a cambio de concesiones sobre el programa nuclear iraní. La propia declaración de Trump del miércoles aludió a la idea de ofrecer un 'alivio de aranceles y sanciones'”, expone The New York Times

8. Levantar todas las sanciones secundarias a Irán

El país persa exige que Estados Unidos levante las sanciones secundarias, que penalizan a otros países o empresas no estadounidenses que hacen negocios con Irán (Teherán exporta misiles Shahed a Corea del Norte y Rusia, por ejemplo).

9. Finalización de todas las resoluciones contra Irán de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica

El pasado mes de junio, el organismo de vigilancia nuclear de la ONU aprobó una resolución contra Irán por primera vez en 20 años, afirmando que Irán no cumplía sus obligaciones de no proliferación nuclear. En ese sentido, Teherán pretende que Washington presione a los países aliados para que revoque esa resolución.

10. Terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Irán

"La ONU ha emitido varias resoluciones contra Irán, en particular sobre la proliferación nuclear. En octubre, las Naciones Unidas volvieron a imponer sanciones a Irán, alegando que este país había incumplido un acuerdo de 2015 para limitar el enriquecimiento nuclear iraní. Washington podría intentar influir en sus aliados para que lo hicieran, pero, de nuevo, probablemente requeriría un acuerdo global con Irán", plantea el diario estadounidense The Wall Street Journal.

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