El Papa León XIV enfrentado a Donald Trump por la guerra y la amenaza del Pentágono

El papa León XIV : "inaceptables" las afirmaciones de Trump sobre arrasar a Irán

El Pontífice, ciudadano estadounidense y peruano de corazón, instó a los líderes mundiales a deponer las armas y optar por la paz, y a abandonar el “deseo de dominar a los demás”. Tales palabras definitivamente reflejan el actual pensamiento de la Santa Sede, que no se ha distanciado mucho de su predecesor Francisco, eel cual se intensificó durante la Semana Santa.

En vísperasde Pacua, el Papa condenó abiertamente “la ocupación imperialista del mundo”, en una indirecta a Trump y Netanyahu, y advirtió que Dios rechaza las oraciones “de quienes hacen la guerra”. Semanas atrás, el Papa, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, dijo que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, pidiera al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.

“Tendemos a sentirnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, cuando nos temen”, remarcó el Papa durante un sermón en la Basílica de San Juan de Letrán, informó The New York Times.

Este martes, León XIV desafió aún más la retórica belicista al calificar de “inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar toda la “civilización” iraní, e invitó a "hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra", en un momento bisagra en los Estados Unidos en el que dentro del Capitolio se debate iniciar el impeachment (juicio político) o usar la Enmienda 25 para destituir al republicano por supuesta insania o traición a la patria debido a que lanzó ataques en Irán sin autorización del legislativo.

image (39)

"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice, quien emitió tales afirmaciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzad, Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.

J.D Vance, el católico apostólico romano del gobierno de Trump, levanta el guante

Las principales agencias de noticias de Estados Unidos le consultaron esta semana a los funcionarios estadounidenses sobre la versión de que el Pentágono intimidó al papa León XIV, y estos la rechazaron, afirmando que la reuniónde enero con la Santa Sede fue "respetuosa y razonable".

Un portavoz del Departamento de Defensa desestimó las acusaciones calificándolas de "sumamente exageradas y distorsionadas".

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el último líder del mundo en ver al papa Francisco un día antes del fallecimiento, aseguró este miércoles que revisaría los informes relacionados con el presunto enfrentamiento.

En declaraciones desde Hungría, se le preguntó a Vance sobre las informaciones publicadas por The Free Press que alegaban que, en enero, se le había comunicado al cardenal Christophe Pierre que el Vaticano y la Iglesia Católica debían alinearse con las políticas militares de la administración Trump.

“Me gustaría hablar con el cardenal Christophe Pierre y, francamente, con nuestra gente, para averiguar qué sucedió realmente”, agregó Vance durante una visita a Hungría, y agregó: “Creo que siempre es una mala idea opinar sobre historias que no están confirmadas ni corroboradas, así que no voy a hacerlo”.

Más contenido de Urgente24

Jugada sigilosa de Milei para sostener a Mahiques como juez de Casación

Encuesta: "Cambio de clima social", reaparece la inflación y los indecisos se vuelcan al rechazo

Otra vez se diferencia: Tras dejar en offside a Caputo, ahora Pettovello expone a Lugones

¿Nuevo escándalo de Manuel Adorni? Nombramientos en el Correo Argentino y más...