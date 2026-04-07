Ultimátum mortal de Trump a Irán al estilo de Hiroshima: "Toda la civilización morirá"

Trump en guerra contra Irán Imagen creada por la IA: Donald Trump en guerra con Irán | GENTILEZA IA USADA POR "MARCA" IA USADA POR AGENCIA MARCA

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

A pesar de su amenaza despiadada de hacer desaparecer a la civilización persa de la faz de la tierra, casi como dejando entrever que considera usar armamento nuclear, Trump también dejó abierta la posibilidad de una salida sin más derramamiento de sangre al insistir en que su asedio ha activado “un cambio de régimen total” debido a que, junto Israel, han asesinado a figuras de la cúpula política, religiosa y militar iraní, como el ayatolá Ali Jamenei, y dejado mal herido a su hijo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

La embajada iraní en Austria tilda a Donald Trump de "cavernícola de la Edad de Piedra"

La Embajada de Irán en Austria publicó en X un contundente mensaje en el que compara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un "cavernícola de la Edad de Piedra", lo insta a frenar el avance de Israel en la región y afirma que Washington y Tel Aviv fueron quienes iniciaron la guerra.

"¿Quién soltó al perro?", escribió. Junto al texto, la misión diplomática puso la imagen de un mapa en el que Israel aparece representado como un perro demoníaco.

Así que ahora le toca a Trump: quítese esa piel de cavernícola de la Edad de Piedra, póngase el traje de presidente y, por fin, póngale la correa al perro rabioso que está a punto de destrozar todo el golfo Pérsico, con Estados Unidos justo en sus fauces Así que ahora le toca a Trump: quítese esa piel de cavernícola de la Edad de Piedra, póngase el traje de presidente y, por fin, póngale la correa al perro rabioso que está a punto de destrozar todo el golfo Pérsico, con Estados Unidos justo en sus fauces

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The picture couldn’t be clearer:



#Netanyahu—the real caller of the shots in the #US—has zero interest in ending this ongoing aggression against #Iran.

So now, it’s on #Trump: shed that #StoneAge caveman skin, squeeze into his #POTUS suit, and… pic.twitter.com/1kMqRiSIKW — IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) April 6, 2026

En el mismo mensaje, sostiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es "quien realmente da las órdenes en Estados Unidos" y que no tiene interés en poner fin a la agresión contra Irán.

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