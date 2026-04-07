En vísperas de que se cumpla este martes el plazo límite que le ha dado Estados Unidos a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump redobló aún más la apuesta contra el régimen iraní al advertirle directamente que "esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá", mientras crecen los rumores de que evalúa utilizar una bomba nuclear, al estilo la de Hiroshima y Nagasaki, si Teherán se mantiene con su postura de no levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz y no aceptar la propuesta estadounidense.
AMENAZA ATÓMICA
Ultimátum mortal de Trump a Irán al estilo de Hiroshima: "Toda la civilización morirá"
Trump avisa a Irán que "esta noche toda la civilización morirá" en vísperas de que se cumpla la fecha límite para aceptar la propuesta estadounidense. La embajada iraní en Austria lo trata de "cavernícola de la Edad de Piedra".
Justamente unas doce horas antes de que venza el último plazo, el inquilino de la Casa Blanca emitió un ultimátum fatalista tras haber declarado ayer que “Irán puede desaparecer en cualquier momento” frente a la negativa del país persa a aceptar la propuesta estadounidense que incluye dos fases y la reapertura de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del petróleo y gas del mundo.
"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.
A pesar de su amenaza despiadada de hacer desaparecer a la civilización persa de la faz de la tierra, casi como dejando entrever que considera usar armamento nuclear, Trump también dejó abierta la posibilidad de una salida sin más derramamiento de sangre al insistir en que su asedio ha activado “un cambio de régimen total” debido a que, junto Israel, han asesinado a figuras de la cúpula política, religiosa y militar iraní, como el ayatolá Ali Jamenei, y dejado mal herido a su hijo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.
La embajada iraní en Austria tilda a Donald Trump de "cavernícola de la Edad de Piedra"
La Embajada de Irán en Austria publicó en X un contundente mensaje en el que compara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un "cavernícola de la Edad de Piedra", lo insta a frenar el avance de Israel en la región y afirma que Washington y Tel Aviv fueron quienes iniciaron la guerra.
"¿Quién soltó al perro?", escribió. Junto al texto, la misión diplomática puso la imagen de un mapa en el que Israel aparece representado como un perro demoníaco.
En el mismo mensaje, sostiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es "quien realmente da las órdenes en Estados Unidos" y que no tiene interés en poner fin a la agresión contra Irán.
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