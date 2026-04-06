Crédito político: Javier Milei blinda a Adorni y Trump promete martes infernal

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Qué esperar del clima esta semana

Tras varios días de inestabilidad y un fuerte cambio de tiempo, la Región Centro se encamina a una mejora general con ligero aumento de la temperatura y el fin de las lluvias pronosticadas. Con muchas zonas anegadas por el agua, la caída de milimetrajes que superan el promedio mensual se concentraron en tan solo cinco días.

Para Buenos Aires, el pronóstico indica una mejora progresiva de cara al miércoles, con temperaturas de entre 11 y 22 grados. Se esperan nuevas lluvias hacia el domingo.

En Córdoba, el escenario de mejora se adelanta al martes, con temperaturas de entre 10 y 23 grados. Se proyecta una semana más seca, con aumento de las máximas hacia el fin de semana.

En el caso de Santa Fe, las lluvias se extienden hasta el martes, cuando inicia una mejora progresiva. Se esperan temperaturas de entre 16 y 23 grados.