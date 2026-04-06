Crédito político: Javier Milei blinda a Adorni y Trump promete martes infernal

LUNES 6 DE ABRIL DE 2026. Turbulento inicio de mes para Javier Milei, quien comenzó la semana ensayando un nuevo blindaje para su jefe de Gabinete Manuel Adorni. El presidente, de comprimida agenda por la visita de su par chileno Antonio Kast, se hizo lugar para la reunión de Gabinete y una nueva foto con su ex vocero, que sigue en el foco de la polémica judicial por una investigación patrimonial en su contra.
Donald Trump le dice "bye bye" a la OTAN
El presidente de Estados Unidos adelantó lo que podría ser la salida histórica del país norteamericano del tratado de defensa del Atlántico suscripto después de la Segunda Guerra. Entre sus argumentos, dijo que los socios no lo apoyaron en el despliegue en Medio Oriente y tampoco le facilitaron la anexión de Groenlandia.
"Queremos a Groenlandia en serio. Me voy a reunir con los líderes de la OTAN en pocos días. No nos facilitaron las cosas, asique, bye bye. Quienes tampoco nos ayudaron fuerno Japón, Corea del Sur y Australia, quienes están al alcance de las armas nucleares de Kim Jong Un (Corea del Norte)", aseguró en una conferencia brindada este lunes.
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