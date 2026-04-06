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Crédito político: Javier Milei blinda a Adorni y Trump promete martes infernal

Manuel Adorni, durante su mejor momento en el triunfo porteño del 2025.&nbsp;

Manuel Adorni, durante su mejor momento en el triunfo porteño del 2025. 

Manuel Adorni, durante su mejor momento en el triunfo porteño del 2025.&nbsp;

Manuel Adorni, durante su mejor momento en el triunfo porteño del 2025. 

Javier Milei quiere renovar el crédito político de Manuel Adorni. Donald Trump pone fecha límite a Irán. Hipotecarios otorgados a funcionarios, en la mira.

6 de abril de 2026 - 13:58
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EN VIVO

LUNES 6 DE ABRIL DE 2026. Turbulento inicio de mes para Javier Milei, quien comenzó la semana ensayando un nuevo blindaje para su jefe de Gabinete Manuel Adorni. El presidente, de comprimida agenda por la visita de su par chileno Antonio Kast, se hizo lugar para la reunión de Gabinete y una nueva foto con su ex vocero, que sigue en el foco de la polémica judicial por una investigación patrimonial en su contra.

Con fuertes cuestionamientos a la prensa en general, la Casa Rosada amplió el operativo de contensión y aceleró un proyecto contra las falsas denuncias judiciales. Algo que surgió luego del estallido de una nueva discusión a partir del otorgamiento de varios créditos hipotecarios millonarios a funcionarios vía el Banco Nación.

En el plano internacional, el crédito político también quedó en juego con las declaraciones de Donald Trump, quien extendió concretamente el límite de su "paciencia" para las negociaciones de paz al próximo martes. El presidente estadounidense advirtió que la postura negativa de Irán lo obligará a detonar un "infierno sin precedentes" sobre la nación persa.

A nivel judicial, se aceleraron las investigaciones en torno a las "propofest". Ahora, la Justicia apunta a la provisión de fármacos anestésicos que habrían sido circulados por una red de profesionales de la salud con fines de recreación, incluyendo fentanilo y propofol, entre otros.

Además, la misión Artemis II de la NASA realizará el sobrevuelo de la cara "oculta" de la Luna en su viaje de exploración. Con transmición en vivo, la tripulación se aproximará a la superficie lunar, aunque sin descenso ni alunizaje, en el viaje previo al regreso oficial del ser humano al satélite natural.

Todo esto y más en en el vivo de Urgente24:

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Donald Trump le dice "bye bye" a la OTAN

El presidente de Estados Unidos adelantó lo que podría ser la salida histórica del país norteamericano del tratado de defensa del Atlántico suscripto después de la Segunda Guerra. Entre sus argumentos, dijo que los socios no lo apoyaron en el despliegue en Medio Oriente y tampoco le facilitaron la anexión de Groenlandia.

"Queremos a Groenlandia en serio. Me voy a reunir con los líderes de la OTAN en pocos días. No nos facilitaron las cosas, asique, bye bye. Quienes tampoco nos ayudaron fuerno Japón, Corea del Sur y Australia, quienes están al alcance de las armas nucleares de Kim Jong Un (Corea del Norte)", aseguró en una conferencia brindada este lunes.

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Donald Trump: "Tenemos un plan para demoler todo a las 00 horas del martes"

"Les llevará 100 años reconstruir lo que estamos a punto de destruir. No lo quiero hacer, pero es a lo que se exponen. Teníamos un gran acuerdo, pero mis funcionarios me advirtieron que se retiraban. Les sugerí que miren por la ventan y volamos el puente más grande de Medio Oriente", amenazó Trump durante su conferencia de prensa sobre la guerra en Irán.

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Qué esperar del clima esta semana

Tras varios días de inestabilidad y un fuerte cambio de tiempo, la Región Centro se encamina a una mejora general con ligero aumento de la temperatura y el fin de las lluvias pronosticadas. Con muchas zonas anegadas por el agua, la caída de milimetrajes que superan el promedio mensual se concentraron en tan solo cinco días.

Para Buenos Aires, el pronóstico indica una mejora progresiva de cara al miércoles, con temperaturas de entre 11 y 22 grados. Se esperan nuevas lluvias hacia el domingo.

En Córdoba, el escenario de mejora se adelanta al martes, con temperaturas de entre 10 y 23 grados. Se proyecta una semana más seca, con aumento de las máximas hacia el fin de semana.

En el caso de Santa Fe, las lluvias se extienden hasta el martes, cuando inicia una mejora progresiva. Se esperan temperaturas de entre 16 y 23 grados.

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The New York Times revuelve $LIBRA

El diario The New York Times, el más prestigioso de USA, retomó la cobertura del caso $LIBRA en un artículo publicado este lunes. La nota apunta a las "nuevas revelaciones" que "reavivan" el escándalo de la criptoestafa que tiene a Javier Milei como su principal rostro visible.

"El Sr. Milei afirmó que simplemente estaba destacando una iniciativa privada y que no tenía ninguna relación con la moneda digital llamada $Libra. Nuevas pruebas ponen en duda su afirmación", señala la pieza firmada por Daniel Politi and Emma Bubola.

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Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar

Este lunes 6 de abril, la nave Orion —con Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense) a bordo— pasará a escasos miles de kilómetros de la superficie lunar en el punto más cercano de toda la misión Artemis II. Y Netflix lo transmitirá.

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Irán no acepta el alto al fuego y se acerca el límite de Trump

Irán rechazó categóricamente la propuesta de Estados Unidos antes del plazo límite fijado para este martes por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó el domingo de Pascua “con volarlo todo” si el país no reabria el estrecho de Ormuz y no aceptaba el acuerdo, incluyendo la amenaza de atacar la infraestructura energética, el transporte y las plantas desalinizadoras del país persa si el régimen no aceptaba el acuerdo.

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El gas del invierno en manos de privados

La Secretaría de Energía recibió dos ofertas para la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para el invierno. Energía Argentina (ENARSA) realizó la apertura del Sobre 1, correspondiente a la propuesta técnica, en el marco de la licitación que busca seleccionar un agente comercializador-agregador para el mercado interno.

El proceso de desregulación del mercado del gas establece la figura de un "agregador-comercializador" privado que reemplazará el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos.

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Proyecto contra falsas denuncias

El Senado de la Nación volverá a debatir un proyecto que busca endurecer las penas por falsas denuncias, una iniciativa que podría llevar las condenas hasta los seis años de prisión en casos especialmente sensibles como violencia de género o abuso infantil.

La propuesta, impulsada por la senadora Carolina Losada, será presentada nuevamente este martes en el marco de las “Jornadas contra las Falsas Denuncias”, que se realizarán en el Salón Azul de la Cámara alta. El encuentro se inscribe en el respeto a la Convención de Belém do Pará, un tratado internacional con rango constitucional que aborda la violencia contra la mujer.

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Manuel Adorni y la banca presidencial

Javier Milei sigue sosteniendo a Manuel Adorni e intenta minimizar los escándalos en torno a su jefe de Gabinete atancando al periodismo, pero la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario avanza: el fiscal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba en la causa.

Pollicitacitó como testigo al ex futbolista Hugo Morales como parte de nuevas medidas de prueba sobre propiedades y viajes del funcionario que ordenó en la causa penal.

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