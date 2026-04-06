El diario The New York Times, el más prestigioso de USA, retomó la cobertura del caso $LIBRA en un artículo publicado este lunes. La nota apunta a las "nuevas revelaciones" que "reavivan" el escándalo de la criptoestafa que tiene a Javier Milei como su principal rostro visible.
"FENOMENO BARRIAL"
The New York Times no se olvida de $LIBRA... y le suma Adorni y ANDIS
El prestigioso diario de USA apunta a las "nuevas revelaciones" que "reavivan" el escándalo de la criptoestafa.
"El Sr. Milei afirmó que simplemente estaba destacando una iniciativa privada y que no tenía ninguna relación con la moneda digital llamada $Libra. Nuevas pruebas ponen en duda su afirmación", señala la pieza firmada por Daniel Politi and Emma Bubola.
Se refiere a las revelaciones surgidas del peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, señalado como el nexo entre Milei y Hayden Davis, el creador del token $LIBRA.
"Los registros telefónicos de una investigación federal realizada por la fiscalía argentina sobre el colapso de la moneda muestran siete llamadas entre el Sr. Milei y uno de los emprendedores detrás de la criptomoneda la noche de 2025 en que el Sr. Milei publicó información sobre $Libra en X. Se desconoce el contenido de las llamadas, que tuvieron lugar antes y después de la publicación del Sr. Milei", detalla.
Tales registros, indica, "sugieren un mayor grado de comunicación entre el Sr. Milei y los emprendedores que lanzaron el token de lo que el presidente ha reconocido públicamente".
"Las últimas revelaciones han reavivado un escándalo que amenaza los cimientos mismos de un presidente que llegó al poder y fue elegido en 2023 atacando a una clase política a la que calificó de corrupta", agrega.
El New York Times también repasa otros puntos surgidos del peritaje al dispositivo de Novelli, como su relación previa con Milei y su vinculación con los proyectos anteriores del lobbista, por los que habría recibido pagos.
También informa respecto de los borradores encontrados en el celular de Novelli sobre "posibles acuerdos financieros entre los emprendedores de criptomonedas" y Milei.
"Uno de estos documentos describía un plan de pago de 1,5 millones de dólares vinculado a que el Sr. Milei nombrara públicamente al Sr. Davis como asesor del presidente. El borrador no aclaraba a quién iba dirigido el pago. Otro documento parece ser una carta de intención sin firmar de la empresa del Sr. Davis, que ofrecía servicios gratuitos de asesoría en blockchain al gobierno argentino", detalla.
De todas formas, el artículo aclara que "no ha surgido ninguna prueba que demuestre que el Sr. Milei aceptara o recibiera estos pagos, ni que firmara ningún contrato", así como tampoco está formalmente imputado en la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano.
Hace la misma aclaración sobre Novelli, e incluso tomó contacto con su abogado, quien declaró que su defendido "“no tiene ninguna relación con ningún delito que se le atribuya, y no ha tenido ninguna relación inapropiada con funcionarios del gobierno”
La publicación también dedica unos párrafos a señalar otras sospechas de corrupción que aquejan al Gobierno, como el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los sobreprecios en la ANDIS, que rozó a Karina Milei.
"Para agravar los problemas que enfrenta el Sr. Milei, una grabación filtrada a los medios argentinos, atribuida a un funcionario del gobierno, alegaba que la hermana del presidente y su principal asesora, Karina Milei, se benefició de un esquema de sobornos. El audio no ha sido verificado y el Sr. Milei ha declarado que el funcionario mintió", consigna.
Y agrega: "El jefe de gabinete del Sr. Milei, Manuel Adorni, está siendo investigado por la fiscalía por acusaciones de viajes y gastos ostentosos. El Sr. Adorni ha negado cualquier irregularidad".
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