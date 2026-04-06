The New York Times no se olvida de $LIBRA... y le suma Adorni y ANDIS

"Las últimas revelaciones han reavivado un escándalo que amenaza los cimientos mismos de un presidente que llegó al poder y fue elegido en 2023 atacando a una clase política a la que calificó de corrupta", agrega.

milei-libra-newyorktimes La nota del New York Times publicada este lunes 06/04.

El New York Times también repasa otros puntos surgidos del peritaje al dispositivo de Novelli, como su relación previa con Milei y su vinculación con los proyectos anteriores del lobbista, por los que habría recibido pagos.

También informa respecto de los borradores encontrados en el celular de Novelli sobre "posibles acuerdos financieros entre los emprendedores de criptomonedas" y Milei.

"Uno de estos documentos describía un plan de pago de 1,5 millones de dólares vinculado a que el Sr. Milei nombrara públicamente al Sr. Davis como asesor del presidente. El borrador no aclaraba a quién iba dirigido el pago. Otro documento parece ser una carta de intención sin firmar de la empresa del Sr. Davis, que ofrecía servicios gratuitos de asesoría en blockchain al gobierno argentino", detalla.

De todas formas, el artículo aclara que "no ha surgido ninguna prueba que demuestre que el Sr. Milei aceptara o recibiera estos pagos, ni que firmara ningún contrato", así como tampoco está formalmente imputado en la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Hace la misma aclaración sobre Novelli, e incluso tomó contacto con su abogado, quien declaró que su defendido "“no tiene ninguna relación con ningún delito que se le atribuya, y no ha tenido ninguna relación inapropiada con funcionarios del gobierno”

La publicación también dedica unos párrafos a señalar otras sospechas de corrupción que aquejan al Gobierno, como el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los sobreprecios en la ANDIS, que rozó a Karina Milei.

"Para agravar los problemas que enfrenta el Sr. Milei, una grabación filtrada a los medios argentinos, atribuida a un funcionario del gobierno, alegaba que la hermana del presidente y su principal asesora, Karina Milei, se benefició de un esquema de sobornos. El audio no ha sido verificado y el Sr. Milei ha declarado que el funcionario mintió", consigna.

Y agrega: "El jefe de gabinete del Sr. Milei, Manuel Adorni, está siendo investigado por la fiscalía por acusaciones de viajes y gastos ostentosos. El Sr. Adorni ha negado cualquier irregularidad".

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