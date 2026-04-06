Este lunes (6/4) Luis Caputo habilitó un anticipo financiero para 12 gobernadores en “estado de emergencia” a cuenta de la coparticipación, pero al mismo tiempo Javier Milei no cumple con las transferencias no automáticas a las provincias complicando las finanzas de sus aliados en el Congreso.
TRANSFERENCIAS
Javier Milei no les cumple a los gobernadores y dinamita su futuro legislativo: ¿Alcanza el préstamo?
Si no hay fondos para los gobernadores, Javier Milei complica su futuro en el Congreso. Las transferencias no automáticas cayeron 70% y solo ofrece un préstamo.
Motosierra de Javier Milei a gobernadores
La consultora Politikon Chaco elaboró un informe sobre las transferencias no automáticas del Estado nacional a las provincias y la CABA al mes de marzo 2026.
Según el trabajo al que tuvo acceso Urgente24, “en el tercer mes del año (2026), las transferencias no automáticas del gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 115.956 millones (etapa pagada). Respecto a marzo de 2025 estos envíos mostraron un descenso del 69,1% en términos reales”, lo que constituyó “el peor mes de marzo desde 2005”.
En contraposición, el informe destaca que “hubo tres actividades que concentraron la gran mayoría de los envíos” que fueron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) –que son de envío discrecional- por $ 47.000 millones a 11 provincias; la Universalización de la Jornada Extendida (por $ 35.683 millones); y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales por $ 16.000 millones a solo 3 provincias.
Las principales beneficiadas de esos giros de Nación fueron, según Politikon Chaco, fueron “Buenos Aires con 19,5% del total (por $ 22.609 millones, explicados casi en su totalidad por los fondos para la Universalización Jornada Extendida); Entre Ríos con el 11,6% (por $ 13.486 millones, apoyado en ATN y Transferencias a Caja Previsional) y Misiones con el 8,2% del total del mes (por $ 9.507 millones donde se destacan los ATN y los fondos en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas -REOR)”.
Los ATN y los privilegiados
En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de marzo, fueron la principal actividad de envío de fondos.
“Se distribuyeron $ 47.000 millones a un conjunto de once provincias” entre las que figuran por orden de mayor a menor desembolso: Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Chubut, Catamarca, Jujuy y Neuquén.
Pero las alternativas de envío de fondos a los gobernadores no alcanzan, por eso este lunes (6/4) el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo libró una maniobra de anticipo financiero con interés (15% anual) para 12 gobernadores de diálogo abierto con la Casa Rosada. El monto, de 400.000 millones de pesos, correrá a cuenta de compromisos de coparticipación futura que serán retenidos por el Gobierno nacional, algo que en la práctica sucede hace meses.
Las provincias beneficiadas por el adelanto habilitado por Economía son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Curz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Salta a la luz la coincidencia con las provincias que más fondos recibieron por ATN y otras alternativas, según el informe de Politikon Chaco.
Pero la cuestión es si esto alcanza para garantizar la lealtad de esos mandatarios provinciales a la hora de votar en el Congreso a favor del Gobierno. ¿Por qué endeudarse si puede reclamar fondos de las transferencias no automáticas?
El exdiputado y Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, escribió en su cuenta personal de X que “se suele sostener que el gobierno libertario sólo recortó ‘las transferencias discrecionales’. Eso es falso. Las transferencias "discrecionales" son los ATN. Las demás, que no integran la coparticipación y que el gobierno podó, son "no automáticas", pero no "discrecionales", ya que su periodicidad y montos surgen de normas y procedimientos que los rigen”.
Y afirma que “Milei ya logró el desfinanciamiento del sistema federal” argumentando que ese hecho queda asumido en el Decreto 219/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial cuando se menciona en los fundamentos de la norma que el 50% de las provincias argentinas "manifiestan que se ven impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".
“Esa declaración de ‘quiebra federal’ es la consecuencia buscada por el régimen libertario, que desfinanció a las provincias con ese propósito. La "solución" que ahora Milei les entrega es un préstamo hasta fin de año”.
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