Javier Milei no les cumple a los gobernadores y dinamita su futuro legislativo: ¿Alcanza el préstamo?

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Los ATN y los privilegiados

En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de marzo, fueron la principal actividad de envío de fondos.

“Se distribuyeron $ 47.000 millones a un conjunto de once provincias” entre las que figuran por orden de mayor a menor desembolso: Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Chaco, Salta, Chubut, Catamarca, Jujuy y Neuquén.

Pero las alternativas de envío de fondos a los gobernadores no alcanzan, por eso este lunes (6/4) el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo libró una maniobra de anticipo financiero con interés (15% anual) para 12 gobernadores de diálogo abierto con la Casa Rosada. El monto, de 400.000 millones de pesos, correrá a cuenta de compromisos de coparticipación futura que serán retenidos por el Gobierno nacional, algo que en la práctica sucede hace meses.

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Las provincias beneficiadas por el adelanto habilitado por Economía son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Curz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Salta a la luz la coincidencia con las provincias que más fondos recibieron por ATN y otras alternativas, según el informe de Politikon Chaco.

Pero la cuestión es si esto alcanza para garantizar la lealtad de esos mandatarios provinciales a la hora de votar en el Congreso a favor del Gobierno. ¿Por qué endeudarse si puede reclamar fondos de las transferencias no automáticas?

El exdiputado y Director del Instituto Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, escribió en su cuenta personal de X que “se suele sostener que el gobierno libertario sólo recortó ‘las transferencias discrecionales’. Eso es falso. Las transferencias "discrecionales" son los ATN. Las demás, que no integran la coparticipación y que el gobierno podó, son "no automáticas", pero no "discrecionales", ya que su periodicidad y montos surgen de normas y procedimientos que los rigen”.

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Y afirma que “Milei ya logró el desfinanciamiento del sistema federal” argumentando que ese hecho queda asumido en el Decreto 219/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial cuando se menciona en los fundamentos de la norma que el 50% de las provincias argentinas "manifiestan que se ven impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".

“Esa declaración de ‘quiebra federal’ es la consecuencia buscada por el régimen libertario, que desfinanció a las provincias con ese propósito. La "solución" que ahora Milei les entrega es un préstamo hasta fin de año”.

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