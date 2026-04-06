SANTA FE. La histórica firma Lácteos Verónica sigue sumando capítulos de mayor tensión. La diputada de Rosario, Julia Strada, denunció un posible proceso de vaciamiento empresarial en medio de un complejo panorama que atraviesan 700 trabajadores, quienes no perciben sus salarios desde diciembre, incluyendo el aguinaldo.
SE DERRUMBA
El ocaso de un gigante de lácteos: Verónica atraviesa su peor momento
Con 700 trabajadores en la cornisa, Lácteos Verónica sigue sumando capítulos de mayor tensión. Denuncian posible vaciamiento de la empresa.
Vaciamiento con nombre y apellido
Uno de los puntos críticos apunta a Las Becerras S.A., un establecimiento agropecuario, creada en Rosario en 2012, perteneciente a la familia propietaria de la láctea. Según lo aportado por trabajadores, esta compañía dejó de proveer materia prima a Lácteos Verónica y comenzó a comercializar la producción con otras fábricas del sector, lo que habría impactado directamente en la operatoria de la planta. Así lo expuso la legisladora de Unión por la Patria:
En paralelo, en septiembre de 2025, en plena crisis, se constituyeron tres nuevas sociedades anónimas con un objeto similar al de la firma original: Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A.. Las mismas están vinculadas a integrantes de la familia Espiñeira y llevan adelante actividades relacionadas con la producción y comercialización agropecuaria.
Sobre este marco, los empleados plantean que la coincidencia en los rubros y la simultaneidad en la creación de estas empresas abren interrogantes sobre un eventual traslado de activos o reconfiguración del negocio por fuera de Lácteos Verónica. Por ende, reclaman que se investigue si existió un vaciamiento deliberado.
A su vez, cuestionan la falta de respuestas por parte de organismos estatales, tanto a nivel provincial como nacional. En particular, apuntan a la necesidad de intervención de las autoridades laborales y judiciales para esclarecer la situación.
"¿Será casualidad que estas tres empresas tengan exactamente el mismo objeto que Lácteos Verónica? ¿Estarán distribuyendo los activos de la empresa entre estas nuevas sociedades? ¿Alguien lo está investigando?", planteó Strada.
Vale recordar que en su momento los empleados también recordaron que los Espiñeira ingresaron cifras millonarias durante el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Macri, y señalan estas triangulaciones patrimoniales como parte de un plan de vaciamiento sostenido en el tiempo.
Contexto crítico para Lácteos Verónica
Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolución y con un fuerte impacto social. Los empleados reclaman el pago de salarios adeudados y garantías sobre la continuidad laboral, en un contexto de incertidumbre creciente.
En localidades como Suardi o Lehmann, la compañía es el principal empleador. La caída de 700 puestos directos equivale, por escala, a un desastre social mayor que el cierre de grandes fábricas en el conurbano bonaerense.
La gravedad de la situación llegó el pasado 12 de marzo al Congreso Nacional. La diputada nacional por Santa Fe Caren Tepp presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para advertir sobre la situación de Lácteos Verónica, una iniciativa que contó con el acompañamiento de los diputados Germán Martínez, Diego Giuliano y Agustín Rossi.
El proyecto expresa preocupación por la paralización casi total de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, así como por el cierre de distintos depósitos en el país. "Detrás de cada planta paralizada hay familias, pueblos enteros y una economía regional que depende de esa actividad", señaló Tepp.
Lo que sucede en Verónica no es aislado; se da en un contexto donde el consumo interno de lácteos ha caído un 10,3% interanual y los costos de energía y logística (tarifazos de abril) hacen inviable la operación de plantas con tecnología obsoleta o deudas millonarias.
Más contenidos en Urgente24:
Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
¿Zarpazo de Irán? El misterioso grupo "Ashab al-Yamin" siembra el terror en Europa
Agotado el Gebelismo sin Dante Gebel, el pastor regresa a la Argentina