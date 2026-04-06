El ocaso de un gigante de lácteos: Verónica atraviesa su peor momento

A su vez, cuestionan la falta de respuestas por parte de organismos estatales, tanto a nivel provincial como nacional. En particular, apuntan a la necesidad de intervención de las autoridades laborales y judiciales para esclarecer la situación.

"¿Será casualidad que estas tres empresas tengan exactamente el mismo objeto que Lácteos Verónica? ¿Estarán distribuyendo los activos de la empresa entre estas nuevas sociedades? ¿Alguien lo está investigando?", planteó Strada.

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Mientras los 700 trabajadores de Lácteos Verónica no cobran desde diciembre, los dueños estaban ocupados en otra cosa.



Las Becerras S.A. es el tambo de la familia Espiñeira, los mismos dueños de Lácteos Verónica, que le proveía gran parte de… pic.twitter.com/GDLxPfbMOE — Julia Strada (@Juli_Strada) April 1, 2026

Vale recordar que en su momento los empleados también recordaron que los Espiñeira ingresaron cifras millonarias durante el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Macri, y señalan estas triangulaciones patrimoniales como parte de un plan de vaciamiento sostenido en el tiempo.

Contexto crítico para Lácteos Verónica

Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolución y con un fuerte impacto social. Los empleados reclaman el pago de salarios adeudados y garantías sobre la continuidad laboral, en un contexto de incertidumbre creciente.

En localidades como Suardi o Lehmann, la compañía es el principal empleador. La caída de 700 puestos directos equivale, por escala, a un desastre social mayor que el cierre de grandes fábricas en el conurbano bonaerense.

image 700 trabajadores llevan meses sin cobrar.

La gravedad de la situación llegó el pasado 12 de marzo al Congreso Nacional. La diputada nacional por Santa Fe Caren Tepp presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para advertir sobre la situación de Lácteos Verónica, una iniciativa que contó con el acompañamiento de los diputados Germán Martínez, Diego Giuliano y Agustín Rossi.

El proyecto expresa preocupación por la paralización casi total de las plantas de Clason, Lehmann y Suardi, así como por el cierre de distintos depósitos en el país. "Detrás de cada planta paralizada hay familias, pueblos enteros y una economía regional que depende de esa actividad", señaló Tepp.

Lo que sucede en Verónica no es aislado; se da en un contexto donde el consumo interno de lácteos ha caído un 10,3% interanual y los costos de energía y logística (tarifazos de abril) hacen inviable la operación de plantas con tecnología obsoleta o deudas millonarias.

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