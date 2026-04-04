Dante Gebel, pastor evangélico radicado en California (USA), regresará a la Argentina en 4 semanas. El rumor oficioso es el siguiente: en el marco de su gira 'Presidante World Tour', finaliza su presentación en España el 12/04 y retoma el tour el 05/05 en Asunción del Paraguay. El intervalo será 'argento'.
VISITA EN ABRIL
Agotado el Gebelismo sin Dante Gebel, el pastor regresa a la Argentina
Dante Gebel vuelve a la Argentina en abril: los interesados quieren saber 'si hay agua en la piscina'. Consolidación Argentina necesita hacerlo más visible.
De todos modos sus íntimos afirman que "no viene por política" pero todos saben que para el crecimiento del proyecto Consolidación Argentina, es imprescindible que Gebel aterrice en su tierra natal.
El 19/03, Consolidación Argentina realizó un encuentro en el gimnasio del Club Atlético Lanús pero muchos de los 4.000 presentes reclamaron su presencia. Se hace difícil militar en el 'Gebelismo sin Gebel'.
Y, en particular, que Gebel defina su candidatura.
Juan Pablo Brey, secretario general del sindicato de Aeronavegantes y líder del proyecto -otro es José Minaberrigaray, de SETIA-, lo pidió micrófono en mano: "Levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura".
Gebel mantiene su condición de outsider, mientras continúa su gira mundial 'PresiDante World Tour Despedida', con 30 fechas en 15 países entre marzo y noviembre.
Consolidación Argentina ya tiene 7 mesas regionales y el objetivo de cubrir los 24 distritos electorales antes de fin de año.
Según CB Global Data, sobre un escenario hipotético de PASO presidencial 2027, Gebel aparece con el 3,2% de intención de voto, 7mo. en la tabla. Hay mucho por hacer, en particular para aumentar su conocimiento público.
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