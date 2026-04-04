Agotado el Gebelismo sin Dante Gebel, el pastor regresa a la Argentina

Gebel mantiene su condición de outsider, mientras continúa su gira mundial 'PresiDante World Tour Despedida', con 30 fechas en 15 países entre marzo y noviembre.

Consolidación Argentina ya tiene 7 mesas regionales y el objetivo de cubrir los 24 distritos electorales antes de fin de año.

Según CB Global Data, sobre un escenario hipotético de PASO presidencial 2027, Gebel aparece con el 3,2% de intención de voto, 7mo. en la tabla. Hay mucho por hacer, en particular para aumentar su conocimiento público.

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