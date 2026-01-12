Dante Gebel ya está en los paredones peronistas del GBA

El pastor evangélico Dante Gebel es respaldado por el flamente partido político en vías de formación Consolidación Argentina, que ha iniciado las tradicionales pintadas en los muros del Gran Buenos Aires (GBA): no hay proselitismo, y menos en el panperonismo, sin ganar los paredones del suburbano.
Dante Gebel ya tiene su nombre pintado en paredones suburbanos: Consolidación Argentina ya lo instala en el GBA pensando en 2027.
Sin duda que Gebel es presentado como una opción popular en días en que el panperonismo carece de referentes para la Argentina que vive un cambio cultural, del que Javier Milei es una versión extrema, y que no trabaja en el 'derrame' sino en la 'concentración' de riqueza. Por lo demás, todos saben que Milei estará pendiente de las urnas en USA, donde su protector, Donald Trump, enfrenta difíciles elecciones de medio término en 2026.
¿Es posible una visión más humana del cambio cultural? Es la propuesta de sindicalistas, políticos y referentes de corporaciones que construyen Consolidación Argentina como soporte probable para el carismático Dante Gebel.
Hay nerviosismo tanto en el 'mileísmo' como en el 'kirchnerismo'. Sucede que, a diverencia de otras opciones de la '3ra. vía', Gebel -pastor de River Church en Los Angeles (California, USA) pero oriundo del municipio de San Martín (PBA)- amenaza con atraer simpatizantes desencantados de ambos extremos de la sociedad argentina.
De gira mundial
Dante Gebel realizó un tour nacional llamado 'PresiDante', que en 2026 llevará a otras latitudes: El Salvador, España, Colombia, Venezuela.
En teoría no estaba previsto en el calendario del 1er. semestre su regreso a la Argentina aunque su presencia es permanente en medios de comunicación (en 2025 fue Canal 13 y Radio 10).
Sin embargo todo puede cambiar rápidamente.
Gebel posteó al terminar 2025: "¡Qué lindo año que se avecina! Si así termina...¡no te imaginas lo que se viene!"
Y la imagen resultó todo un mensaje:
Considerando que varios de los impulsores de Gebel son sindicalistas, cristianos evangélicos, es interesante el testimonio de la web Infogremiales:
"Con la leyenda en letras enormes «Dante Gebel» como si se tratara de una campaña de instalación de marca, Consolidación Argentina hizo punta de lanza y empezó lo que parece ser una incipiente campaña presidencial del mediático pastor evangelista que empieza a reunir voluntades en torno a su figura pensando en 2027.
Las pintadas, con reminiscencias peronistas, aparecieron en las principales arterias del AMBA y en las principales rutas de acceso a la zona metropolitana, incluida la transitadísima (por estos días) Ruta 2 que lleva a Mar del Plata. (...)".
