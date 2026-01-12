Dante Gebel ya está en los paredones peronistas del GBA

En teoría no estaba previsto en el calendario del 1er. semestre su regreso a la Argentina aunque su presencia es permanente en medios de comunicación (en 2025 fue Canal 13 y Radio 10).

Sin embargo todo puede cambiar rápidamente.

Gebel posteó al terminar 2025: "¡Qué lindo año que se avecina! Si así termina...¡no te imaginas lo que se viene!"

Y la imagen resultó todo un mensaje:

gebel5

Considerando que varios de los impulsores de Gebel son sindicalistas, cristianos evangélicos, es interesante el testimonio de la web Infogremiales:

"Con la leyenda en letras enormes «Dante Gebel» como si se tratara de una campaña de instalación de marca, Consolidación Argentina hizo punta de lanza y empezó lo que parece ser una incipiente campaña presidencial del mediático pastor evangelista que empieza a reunir voluntades en torno a su figura pensando en 2027.

Las pintadas, con reminiscencias peronistas, aparecieron en las principales arterias del AMBA y en las principales rutas de acceso a la zona metropolitana, incluida la transitadísima (por estos días) Ruta 2 que lleva a Mar del Plata. (...)".

Embed El detrás de escena de un equipo increíble, que hizo posible mi gira por toda Argentina; gracias a todos los que hicieron posible cada show de Presidante; son los mejores del mundo. pic.twitter.com/g1XCNw0KgA — Dante Gebel (@DanteGebelOk) December 30, 2025

