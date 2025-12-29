'Consolidación Argentina' es la marca elegida por varios de los entusiastas del pastor Dante Gebel. En un volantazo final prevaleció ese nombre por sobre 'Transformación Argentina'. La presentación es en el Club de Pescadores de Ciudad de Buenos Aires el martes 30/01 a las 18:30.
MARTES 30/12
Nace 'Consolidación Argentina' para seducir a Dante Gebel
Cofradía de peronistas, radicales y hasta un ex mileísta arrepentido presentan 'Consolidación Argentina' con el objetivo de seducir a Dante Gebel para 2027.
Desde su cuenta en X, el periodista Sebastián Dumont (flamante Martin Fierro 2025, felicitaciones), ofreció la primicia: "Consolidación Argentina. Siguen los movimientos políticos en torno a la formulación del proyecto político de Dante Gebel. El martes se lanza un espacio que tiene ese objetivo."
Es interesante que Dante Gebel habló específicamente de los rumores acerca de su posible objetivo presidencial.
En su espacio por Radio10 él dijo:
"(...) Hay un montón de gente que intenta convencerme, me han hecho propuestas, de la vieja UCeDe, hay de la UCR, mirá, te digo radicales, del PRO, del PJ, no es el sector de los Kirchneristas, que dijeron 'Estamos tratando de convencerlo es un libertario, es una mezcla, claro, un libertario, el libertario arrepentido si así quiere'. Yo lo único que dije en el programa 'Otro día perdido', de Mario (Pergolini), me pregunta Mario:
'¿No pensás con tanta ayuda que mandaron al mundohacer algo más oficial desde la Argentina?'
Le digo: '¿A qué te referís?'
'Presidente, por ejemplo'.
¿Cuál fue mi respuesta? La que sigo pensando: 'Mirá, hace 2, 3 años atrás, digo, pero ni en... pedalín, ni loco, hoy, hoy, no sé, estoy abierto, pero estoy abierto a ayudar, estoy abierto a hacer algo'.
Después se generó, ¿viste? 'El outsider', el 'Tiembla la Casa de Gobierno'... yo no hice nada.
Dicen que me tratan de convencer, claro, ahora, hay un montón de gente que intenta convencerme, me han hecho propuestas.
Yo hasta ahora dije: 'Mirá, quiero pasar la Navidad'. Ya la pasé. 'Quiero llegar a fin de año, quiero descansar'.
Tuve una gira por todo el país, no puedo pensar, ¿viste que cuando llegás a fin de año que estás quemado?
Ahora, ahora, tengo un embotado, claro, sí, sí, muchas cosas, y todas las decisiones que tome a esta altura del año van a ser erróneas, yo no estoy en contra de nadie, tampoco estoy a favor de nada, nada, lo único que dije: 'No descarto, si puedo ayudar, voy a ayudar' ¿No es cierto?
Yo pienso que no hay que esquivar el bulto.
No tomen esto como, 'Sí, dijo que sí, dijo que sí'. No, no, no, no, no, todavía me tengo que sentar, tiene que pasar el año... lo más probable es que sea toda una locura, lo más probable que diga: 'Esto es flatulencia mental'.
Esta es otra: No tengo por qué andar explicando nada, claro, porque yo no vivo ni de impuestos, ni de ofrendas de la gente, ni de la... 'Tendrías que explicar por qué tenés avión privado', que no tengo, ¿no? pero cuando lo alquilé... porque se me cante, porque puedo. Yo no tengo nada que ver con la política, ni con la religión, porque a mí la religión nunca me dio un mango, pueden creerlo o no, vayan, investiguen muchachos, chequeen que no cuesta nada."
