Nace 'Consolidación Argentina' para seducir a Dante Gebel

'¿No pensás con tanta ayuda que mandaron al mundohacer algo más oficial desde la Argentina?'

Le digo: '¿A qué te referís?'

'Presidente, por ejemplo'.

¿Cuál fue mi respuesta? La que sigo pensando: 'Mirá, hace 2, 3 años atrás, digo, pero ni en... pedalín, ni loco, hoy, hoy, no sé, estoy abierto, pero estoy abierto a ayudar, estoy abierto a hacer algo'.

Después se generó, ¿viste? 'El outsider', el 'Tiembla la Casa de Gobierno'... yo no hice nada.

Dicen que me tratan de convencer, claro, ahora, hay un montón de gente que intenta convencerme, me han hecho propuestas.

Yo hasta ahora dije: 'Mirá, quiero pasar la Navidad'. Ya la pasé. 'Quiero llegar a fin de año, quiero descansar'.

Tuve una gira por todo el país, no puedo pensar, ¿viste que cuando llegás a fin de año que estás quemado?

Ahora, ahora, tengo un embotado, claro, sí, sí, muchas cosas, y todas las decisiones que tome a esta altura del año van a ser erróneas, yo no estoy en contra de nadie, tampoco estoy a favor de nada, nada, lo único que dije: 'No descarto, si puedo ayudar, voy a ayudar' ¿No es cierto?

Yo pienso que no hay que esquivar el bulto.

No tomen esto como, 'Sí, dijo que sí, dijo que sí'. No, no, no, no, no, todavía me tengo que sentar, tiene que pasar el año... lo más probable es que sea toda una locura, lo más probable que diga: 'Esto es flatulencia mental'.

Esta es otra: No tengo por qué andar explicando nada, claro, porque yo no vivo ni de impuestos, ni de ofrendas de la gente, ni de la... 'Tendrías que explicar por qué tenés avión privado', que no tengo, ¿no? pero cuando lo alquilé... porque se me cante, porque puedo. Yo no tengo nada que ver con la política, ni con la religión, porque a mí la religión nunca me dio un mango, pueden creerlo o no, vayan, investiguen muchachos, chequeen que no cuesta nada."

Embed ¡SOMOS RIVER ARGENTINA!

Continuamos ayudando en Argentina, junto al equipo de “La Casa del Niño” apoyamos en construir la escuela de oficios. Creemos que ellos son el futuro del país y es importante realizar pequeñas obras para transformar su realidad.



En "La Casa del Niño" no… pic.twitter.com/2RlpvtJY4J — Dante Gebel (@DanteGebelOk) December 29, 2025

-------------------

