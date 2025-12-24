ACIERA vs. Dante Gebel: En Navidad, 'la Casta', 'las bases' y 2027

Embed El Presidente Javier Milei recibió en el Salón Héroes de Malvinas en Casa Rosada a pastores evangélicos de ACIERA, en el marco de las celebraciones de Navidad, donde compartieron un emotivo momento. pic.twitter.com/UHA5X9vOra — Casa Rosada (@CasaRosada) December 23, 2025

En este contexto quienes respaldan a Dante Gebel, si fuese cierto que él tiene expectativas en la Argentina ya que vive en California (USA) y viaja por muchos países, afirman que él representa al 'movimiento' y que su discurso atrae a 'las bases'.

ACIERA no cree que lo de Gebel sea verdadero y lo consideran "el marketing de un espectáculo que carece de templos y feligresía".

El 'mundo Gebel' dice que lo suyo no es una propuesta religiosa sino un mensaje sociocultural, para creyentes y no creyentes, para cristianos y no cristianos porque "en definitiva lo que se desea es compartir son experiencias con seres humanos sin rótulos ni limitaciones, y confirmar valores".

Un tema para seguir en 2026.

Embed "El silencio es el signo de la sabiduría y la última arma del poder...sin embargo, la especulación y las conjeturas, son señales de la ignorancia y la estupidez". pic.twitter.com/lnTyc3OubH — Dante Gebel (@DanteGebelOk) December 20, 2025

---------------------------------------------------------------

