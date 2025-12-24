Con la reelección 2027 como objetivo principal, La Libertad Avanza confía en repetir la experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil, quien con el respaldo evangélico (Asambleas de Dios, básicamente) llegó a Presidente y su Partido Liberal pudo gobernar aún en la pandemia. La irrupción de Dante Gebel con su PresiDante intranquilizó a algunos pero ya llegó ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina) a ratificar que el respaldo suyo no cambió.
EVANGÉLICOS
ACIERA vs. Dante Gebel: En Navidad, 'la Casta', 'las bases' y 2027
Dante Gebel carece de estructura en la Argentina. Lo suyo son las 'bases'. ACIERA representa al 'establishment' evangélico que seduce a Javier Milei.
Según datos del último censo religioso realizado por Conicet, en 2019, el 15,3% de la población se identifica públicamente como evangélica. Esto significa que habría un 'piso' de 6,5 millones de evangélicos en todo el país. Según ACIERA, es una red de más de 25.000 templos en todo el país.
Entonces, ACIERA es el 'establishment' de los evangélicos. Utilizando la jerga política que popularizó Javier Milei, ACIERA es, curiosamente, 'la Casta', en particular porque muchos dirigentes son heredados por familiares directos.
Sin embargo habría que desalentar a Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza en nombre de su hermano: ACIERA nunca funcionó como estructura electoral. Varios pastores y muchos candidatos lo intentaron pero el cristiano argentino, en particular el evangélico o pentecostal, sufraga según su saber y entender.
"Gracias a Dios por el libre albedrío", dicen en Urgente24.
En este contexto quienes respaldan a Dante Gebel, si fuese cierto que él tiene expectativas en la Argentina ya que vive en California (USA) y viaja por muchos países, afirman que él representa al 'movimiento' y que su discurso atrae a 'las bases'.
ACIERA no cree que lo de Gebel sea verdadero y lo consideran "el marketing de un espectáculo que carece de templos y feligresía".
El 'mundo Gebel' dice que lo suyo no es una propuesta religiosa sino un mensaje sociocultural, para creyentes y no creyentes, para cristianos y no cristianos porque "en definitiva lo que se desea es compartir son experiencias con seres humanos sin rótulos ni limitaciones, y confirmar valores".
Un tema para seguir en 2026.
