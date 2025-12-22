Aviso de alto impacto: Histórica yerbatera informa que no podrá afrontar pagos

El mensaje, dirigido a los socios, no detalla plazos ni mecanismos alternativos de pago, y deja en evidencia la gravedad del escenario. Para muchos productores, el comunicado no fue una sorpresa, sino la confirmación de un deterioro que viene gestándose desde fines de 2023.

Pero Andresito no es cualquier cooperativa: está en el 11° puesto por ventas en la Argentina, a puso de los top ten.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, esta cooperativa es un referente en la producción y comercialización de yerba mate molida envasada, reconocida nacional e internacionalmente, con exportaciones a Chile, Rusia y Siria. Además, fue galardonada en 2019 y 2022 como la 'Mejor Yerba Mate con Palo' en el concurso nacional 'Caminos y Sabores'.

Según los datos a los que accedió el sitio local 'Plan B Misiones', la Cooperativa Andresito había despachado al mercado 5.534.000 kilos de yerba mate (enero-octubre), ostentando la 11° ubicación por ventas, detrás de Playadito, Las Marías, La Cachuera, CBSé, Rosamonte, Cooperativa Agrícola de Monte Carlo, Cordeiro (Verdeflor), Yerbatera Misiones SRL (Puerta) y Cooperativa Piporé, en ese orden.

Andresito es la cuarta cooperativa yerbatera de la Argentina y la tercera misionera, detrás de Playadito (Corrientes), la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo (Misiones) y Piporé (Misiones).

image

"La industria yerbatera está destrozada, salvo los dos molinos que están en Corrientes, y se cortó la cadena de pagos", decía hace solo un mes atrás, Ramón Puerta, el expresidente y exgobernador de la provincia que es titular de Yerbatera Misiones SRL.

Puerta se considera un productor y no un industrial. "Soy el productor más grande de Misiones, con 1.500 hectáreas", dice y explica que su industria de Apóstoles se la alquiló a Molinos Río de la Plata (que elabora allí Nobleza Gaucha y Cruz de Malta).

Pero, ¿cuál es el origen del problema?

El proceso que desemboca en esta situación comenzó en diciembre de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei avanzó con el DNU 70/23, una norma de amplio alcance que, entre otros puntos, recortó de manera decisiva las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Hasta ese momento, el organismo creado en 2002 por la Ley Yerbatera 25.564 tenía un rol central en la fijación de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, además de actuar como instancia de mediación entre productores, secaderos y molinos. Su objetivo era evitar abusos de posición dominante y amortiguar las asimetrías estructurales de una cadena altamente concentrada.

Con la desregulación, el mercado quedó librado a la negociación directa entre partes, sin precios de referencia ni herramientas de control. A esto se sumó una decisión política clave: el Gobierno nacional nunca designó a un presidente del INYM, dejándolo virtualmente paralizado.

Precios, en caída libre

yerbateros-casa-rosada.jpg Foto: captura de video.

El impacto fue inmediato. Sin precios mínimos, el valor de la hoja verde comenzó a caer por debajo de los costos de producción. Según denuncian los productores, en distintas zonas de Misiones el kilo pasó a pagarse entre 180 y 220 pesos, cuando los estudios de costos indican que se necesitan más de 350 pesos solo para cubrir gastos básicos.

La situación se agravó por las condiciones de pago. En muchos casos, la industria comenzó a ofrecer cheques a 90, 120 e incluso 180 días, trasladando el problema financiero hacia el eslabón más débil de la cadena. Para pequeños y medianos colonos, esa combinación resultó letal: precios bajos, costos en alza y plazos de cobro incompatibles con la dinámica productiva.

Frente a este escenario, una parte creciente de los productores tomó una decisión extrema: no cosechar. La zafra de verano más pequeña que la habitual, históricamente clave para sostener ingresos, empezó a quedar en pie porque levantarla implicaba perder dinero.

"Yerbatazos" y movilizaciones

yerbateros misiones.jpg Foto: Carina Martínez / www.elterritorio.com.ar

Misiones yerbatero P.jpg

Desde hace dos años se vienen realizando protestas en rutas y plazas. Hubo "yerbatazos", movilizaciones en Posadas y Buenos Aires, cortes frente a secaderos y reclamos permanentes para que el Estado nacional restituya algún tipo de regulación.

Las organizaciones de productores advirtieron que el sector estaba ingresando en una crisis similar a la de los años 90, cuando la desregulación derivó en concentración, abandono de chacras y exclusión social.

El caso de Andresito

Pero el caso de Andresito deja ahora en evidencia que el deterioro ya no afecta solo a productores individuales. Las cooperativas, que funcionaron durante décadas como herramientas de organización, financiamiento y agregado de valor, también comenzaron a quedar atrapadas en la lógica del mercado desregulado.

image

Sin precios sostén y con socios que no logran cobrar su producción, el flujo de fondos se corta. La cesación de pagos anunciada por Andresito expone ese cuello de botella: una entidad que depende de la salud económica de sus asociados no puede sostenerse cuando la base productiva se empobrece.

Concentración

Otro factor que profundizó la crisis es la creciente concentración del mercado. Según informes sectoriales, una decena de grandes empresas controla la mayor parte del procesamiento de yerba mate, con fuerte capacidad para imponer condiciones de compra.

A esto se suma el aumento de importaciones desde Paraguay y Brasil, que amplían la oferta en un mercado interno deprimido y presionan aún más los precios que recibe el productor misionero.

Otras noticias de Urgente24

No alcanza la desinflación, el tema es el ingreso: El consumo masivo sigue en caída

Javier Milei: "No voy a vetar el presupuesto"

Precarización laboral: Argentina dejó de crear empleo formal

¿El presidente Milei no tiene quien le escriba? ¿Sus discursos atrasan? (No hay Javo 2.0)