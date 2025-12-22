Múltiples informes de consultoras privadas e incluso datos oficiales vienen reflejando la caída sostenida del consumo en 2025. Javier Milei se autocelebra por haber bajado la inflación pero su problema son los salarios y el poder adquisitivo, algo para lo que su Gobierno no da respuesta.
EN NOVIEMBRE
No alcanza la desinflación, el tema es el ingreso: El consumo masivo sigue en caída
Sigue cayendo el consumo: las ventas fueron -1,8% en noviembre y -0,1% interanual según la consultora Scentia. En volumen es el 85,3% del nivel de enero de 2023
Consumo en los volúmenes de enero 2023
Según un informe de la consultora Scentia, las ventas cayeron -1,8% en noviembre frente a octubre con un retroceso de -0,1% interanual. En términos de volumen, es el 85,3% del nivel de enero de 2023.
Así las cosas, si bien los aumentos de precios siguieron desacelerándose, no fue suficiente para recomponer las cantidades vendidas y por lo tanto no hubo recuperación del consumo de los hogares.
Para Scentia el principal factor de la caída del consumo masivo es el deterioro del ingreso real, donde los salarios siguen sin poder reponerse al ajuste fiscal y la recesión del primer semestre.
Otros factores determinantes son una mayor precariedad laboral y el aumento en los servicios.
Cambio de hábitos
Para hacer frente a la caída de su poder adquisitivo, las familias optaron por hacer compras más frecuentes pero de menor monto, dejaron de stockearse y cambiaron a segundas o terceras marcas, aprovechando promociones.
En cuanto a los rubros, se nota el cambio de hábitos: mientras Alimentación aumentó 2% y perecederos, 2,5%, las bebidas sin alcohol bajaron -3,2% al igual que limpieza de ropa y hogar.
Por otro lado, bebidas con alcohol crecieron 1,4%, lo mismo que higiene y cosmética, mientras que desayuno y merienda, avanzó 0,1%.
A nivel anual, la canasta creció 2,2%, con aumentos en perecederos (6,7%), alimentación (4,9%), impulsivos (4,6%), cosmética e higiene (2,7%), desayuno y merienda (1,5%), limpieza de ropa y hogar (1,5%), y bebidas con alcohol (1,7%).
Comercios chicos peor, compras online mejor
En cuanto a los canales de venta, Scentia detectó que los más perjudicados fueron los comercios de cercanía y autoservicios independientes. En los autoservicios la canasta total creció 2,8% interanual, pero acumuló una caída del -0,2% en el año. En tanto, las grandes cadenas pudieron afrontar mejor la caída del consumo gracias a promociones bancarias y acuerdos con proveedores, aunque la canasta total retrocedió -7,2% interanual, con fuertes caídas en bebidas con alcohol (-19,1%), bebidas sin alcohol (-8,9%), limpieza de ropa y hogar (-8,1%), impulsivos (-7,6%) y alimentación (-7,4%).
En mayoristas, el consumo cayó -7,6% interanual y -5,5% en el acumulado del año.
Por último, a las compras online le fue mejor y siguieron sumando adeptos, aunque sin compensar el retroceso del consumo masivo. La canasta total subió 13,2% interanual con una suba del 12,3% en 2025.
