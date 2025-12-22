No alcanza la desinflación, el tema es el ingreso: El consumo masivo sigue en caída

Cambio de hábitos

Para hacer frente a la caída de su poder adquisitivo, las familias optaron por hacer compras más frecuentes pero de menor monto, dejaron de stockearse y cambiaron a segundas o terceras marcas, aprovechando promociones.

En cuanto a los rubros, se nota el cambio de hábitos: mientras Alimentación aumentó 2% y perecederos, 2,5%, las bebidas sin alcohol bajaron -3,2% al igual que limpieza de ropa y hogar.

Por otro lado, bebidas con alcohol crecieron 1,4%, lo mismo que higiene y cosmética, mientras que desayuno y merienda, avanzó 0,1%.

A nivel anual, la canasta creció 2,2%, con aumentos en perecederos (6,7%), alimentación (4,9%), impulsivos (4,6%), cosmética e higiene (2,7%), desayuno y merienda (1,5%), limpieza de ropa y hogar (1,5%), y bebidas con alcohol (1,7%).

image

Comercios chicos peor, compras online mejor

En cuanto a los canales de venta, Scentia detectó que los más perjudicados fueron los comercios de cercanía y autoservicios independientes. En los autoservicios la canasta total creció 2,8% interanual, pero acumuló una caída del -0,2% en el año. En tanto, las grandes cadenas pudieron afrontar mejor la caída del consumo gracias a promociones bancarias y acuerdos con proveedores, aunque la canasta total retrocedió -7,2% interanual, con fuertes caídas en bebidas con alcohol (-19,1%), bebidas sin alcohol (-8,9%), limpieza de ropa y hogar (-8,1%), impulsivos (-7,6%) y alimentación (-7,4%).

En mayoristas, el consumo cayó -7,6% interanual y -5,5% en el acumulado del año.

Por último, a las compras online le fue mejor y siguieron sumando adeptos, aunque sin compensar el retroceso del consumo masivo. La canasta total subió 13,2% interanual con una suba del 12,3% en 2025.

