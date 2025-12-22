Con China pinchando el mercado, el SUTNA frena a Fate, Pirelli y Bridgestone

sutna-mindetrabajo.jpg Nuevo paro del SUTNA. NA

SUTNA y la crisis del neumático

El 2025 no fue un año más para la industria del neumático. Con una política de importaciones abiertas y el ingreso de competencia extranjera de bajo costo, el mercado impuso complicaciones para los fabricantes y, consigo, sus trabajadores que no vieron el ritmo de aumento salarial de otros años.

En varios tramos del año, las fábricas debieron mermar el ritmo productivo por exceso de stock. En las gomerías de todo el país se comenzó a percibir el ingreso de neumáticos fabricados en otras partes del mundo, aunque en especial desde China.

En ese sentido, el SUTNA también tuvo sus propios movimientos internos. Con una dura elección, el secretario general Alejandro Crespo logró la reelección y mantuvo al gremio del neumático cerca del movimiento de izquierda, tal y como lo alineó desde su ingreso a la conducción hace más de 13 años.

Desde entonces, la postura combativa del SUTNA ha resaltado como una de las más duras en el universo sindical argentino. Con medidas de fuerza sólidas e incluso choques con las autoridades, el gremio del neumático se ganó la fama dentro de la conflictividad y actualmente lidera los reclamos del sector trabajador en cada marcha de la CGT.

Cuál es la multa por traer neumáticos desde Chile y cómo evitarla siguiendo este truco Entran neumáticos desde el exterior.

Nuevo escenario

Desde el sector del neumático, el principal señalamiento de dificultad ha sido la competencia con los importados desde Asia. Con China e India jugando fuerte en el mercado del caucho, la facilidad que el Gobierno impuso al ingreso de neumáticos desde el exterior implicó un duro golpe a un negocio que alcanzó precios desproporcionados en años anteriores.

Según estiman empresas del sector, el mercado argentino tiene en su haber cerca de un centenar de marcas asiáticas que no siguen los estándares de fabricación local. Esto es especialmente grave no solo para las ventas de productos nacionales, sino también para otras cadenas de la industria como la del recapado (reconstrucción) o la del reciclaje.

