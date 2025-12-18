Tras el cierre repentino de la fábrica de neumáticos IBF en Córdoba y el despido de la totalidad de su personal, los trabajadores denunciaron el uso de seguridad privada, la falta de instancias de negociación y una falsa acusación de secuestro para justificar un desalojo policial.
APOYO DEL SUTNA NACIONAL
Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal
"Las patronales quieren negar las leyes laborales", denuncian los trabajadores tras el cierre repentino de la fábrica de neumáticos y el despido masivo.
Se trata de unos 40 trabajadores que quedaron en la calle de un día para otro, en medio de éstas denuncias por maniobras violentas, irregularidades legales y la acusación judicial que el sindicato calificó de falsa.
Los operarios despedidos realizaron también un corte esta semana para visibilizar la situación y reclamar respuestas luego de que la empresa cerrara sus puertas pese a que el Ministerio de Trabajo provincial había dictado la conciliación obligatoria y declarado ilegales las cesantías.
Miguel Díaz, delegado de la planta, contó cómo fue la notificación del cierre: "Llegaron con escribanos y patovicas. Es evidente que es una acción sin legitimidad, por eso intentaron imponerla por la fuerza", afirmó. Según el representante sindical, no existió ninguna instancia previa de diálogo ni negociación con los trabajadores ni con el gremio del neumático.
El episodio judicial que se vivió en la fábrica de neumáticos
Desde el sindicato señalaron que la modalidad utilizada por la empresa es una grave vulneración de derechos laborales básicos. "Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales", sostuvo Díaz a medios locales, al tiempo que calificó la decisión empresarial como "totalmente desmedida".
A la presencia de seguridad privada se sumó un episodio judicial que generó aún más indignación. Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la fábrica se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial:
Pese a la intervención de las autoridades de Trabajo de Córdoba, que intimaron a la empresa a reincorporar al personal, la fábrica amaneció cerrada y sin representantes que den explicaciones. Desde el gremio remarcaron que la patronal nunca notificó formalmente a los delegados ni respetó los procedimientos legales vigentes.
Mientras tanto, los despedidos continúan reclamando la reincorporación y el respeto a la legislación vigente, en un conflicto que sigue abierto y con un fuerte impacto social en la capital cordobesa.
El SUTNA nacional,que conduce Alejandro Crespo, denunció los hechos, definió un paro inmediato en toda la provincia, que ocurrió en paralelo al reclamo por paritarias, y convocó a las organizaciones que luego se acercaron a apoyar a los trabajadores perjudicados.
Pero también recibieron el respaldo de distintas organizaciones sindicales y sociales que se acercaron al lugar. Y diferentes sectores docentes y universitarios coincidieron en advertir que el conflicto se inscribe en un contexto de cierres de fábricas y precarización laboral, en medio del debate sobre el proyecto de Ley de Modernización Laboral.
