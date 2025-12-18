Neumáticos: Crece el conflicto por la fábrica que cerró y despidió a todo su personal

A la presencia de seguridad privada se sumó un episodio judicial que generó aún más indignación. Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la fábrica se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial:

Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo

Pese a la intervención de las autoridades de Trabajo de Córdoba, que intimaron a la empresa a reincorporar al personal, la fábrica amaneció cerrada y sin representantes que den explicaciones. Desde el gremio remarcaron que la patronal nunca notificó formalmente a los delegados ni respetó los procedimientos legales vigentes.

Mientras tanto, los despedidos continúan reclamando la reincorporación y el respeto a la legislación vigente, en un conflicto que sigue abierto y con un fuerte impacto social en la capital cordobesa.

El SUTNA nacional,que conduce Alejandro Crespo, denunció los hechos, definió un paro inmediato en toda la provincia, que ocurrió en paralelo al reclamo por paritarias, y convocó a las organizaciones que luego se acercaron a apoyar a los trabajadores perjudicados.

image



Pero también recibieron el respaldo de distintas organizaciones sindicales y sociales que se acercaron al lugar. Y diferentes sectores docentes y universitarios coincidieron en advertir que el conflicto se inscribe en un contexto de cierres de fábricas y precarización laboral, en medio del debate sobre el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

