Neumáticos: A Fate, Pirelli y Bridgestone, las frena el SUTNA

Y aunque los encuentros se suceden en el marco de las audiencias oficiales, Trabajo, por ahora, no dictó la conciliación obligatoria y sigue de cerca el conflicto para que no se desmadre.

En el último cónclave, los funcionarios consideraron que dado el elevado número de audiencias llevadas a cabo en la negociación paritaria sin resultados positivos, se remitirán las actuaciones a la Asesoría Técnica Legal para su intervención.

El SUTNA denuncia intento de una rebaja salarial

sutna.jpg El SUTNA denuncia que las empresas buscan imponer una rebaja en los salarios en plena discusión paritaria.

Desde el SUTNA expresaron que "el uso por parte de las patronales de la situación nacional actual, donde se destaca una política que golpea a los trabajadores, y posibilita la utilización de importaciones o de mudar sus inversiones provocando despidos y todo tipo de desvinculaciones, queda expuesto a lo largo de las innumerables audiencias donde las empresas intentan una y otra vez imponer una rebaja salarial".

Señalaron que "la propia situación nacional anti obrera ha generado un enorme y creciente repudio del pueblo trabajador hecho que ha dejado expuesto a un agotado modelo económico, esta situación no da para más, pero aun cuando se produzca el inevitable cambio quedará esta mezquina actitud de las patronales del neumático en el recuerdo de cada trabajador, así como la experiencia del acierto en no aceptar rebaja salarial alguna ni flexibilización de las condiciones de trabajo".

Lo que dicen las empresas

En tanto, representantes de Bridgestone, FATE y Pirelli ratificaron que "los niveles de inventario de cubiertas en el mercado local y la diversidad de nuevos competidores; sumado a la imposibilidad de abordar mercados de exportación debido a la pérdida de competitividad de nuestras fábricas vienen generando un deterioro profundo de las variables que hacen a la viabilidad del negocio, circunstancia que amenaza el futuro de la actividad y de la fabricación a nivel local".

Y revelan que la mejora salarial que pueden otorgar ronda entre el 1 y el 1,5% mensual, cercano al índice de la inflación, propuesta que fue rechazada de plano por el SUTNA...

