Crisis LLA-PRO en La Matanza: ¿Cisne negro de última hora?

Pero si hacía falta un 'cisne negro' -otro más- los libertarios suman otro problema en un territorio que se les ha demostrado muy hostil.

Es que estalló un enfrentamiento entre LLA y el PRO nada menos que en La Matanza, el partido con más electores de la provincia y de histórico arraigo peronista. Tal como informó Urgente24, por un cortocircuito entre los referentes violetas y amarillos, estos últimos retiraron a unos 1.000 fiscales para controlar la elección. Todo con la anuencia de Mauricio Macri.

Se sabe que cada comicio se juega en 2 niveles: en el de los votos y en el de quien los cuida. Y en La Matanza no se puede resignar ni uno solo. En el distrito conducido por el intendente Fernando Espinoza, aliado del gobernador Axel Kicillof, hay más de 1 millón de personas habilitadas para votar.

El 7-S LLA quedó 25 puntos detrás de la versión local de Fuerza Patria (53% vs. 28%). En el PRO culpan a una fiscalización deficiente ese resultado y por ello cargan las tintas sobre el referente local libertario, Luis Ontiveros, un hombre que responde directamente a Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei.

En las últimas horas, ese enfrentamiento habría recrudecido, cuando en el medio de la discusión hay cientos de millones de pesos destinados a financiar la presencia de fiscales en los centros de votación.

El PRO acusa a Ontiveros de querer monopolizar la fiscalización y, por lo tanto, la mayor parte del dinero correspondiente. En LLA desmienten que haya una ruptura y adjudican el ruido a una operación política de Alejandro Finocchiaro, diputado, exministro macrista y referente matancero amarillo.

Todo puede desembocar en un gran problema. Si la brecha que se registró el 07/09 se amplía, será catastrófico para la Casa Rosada en el conteo provincial, lo que puede repercutir en la sumatoria nacional, que es la que Javier Milei le quiere mostrar a Donald Trump para mostrarse ganador y no perder la asistencia financiera que el presidente de USA condicionó -tarde o temprano- a una victoria electoral.

