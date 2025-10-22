No hay dudas de que el peronismo nucleado en Fuerza Patria le ganará a LLA el capítulo en la provincia de Buenos Aires de las elecciones legislativas este domingo 26/10. La falta de certezas radica, en cambio, en cuál será la ventaja que mostrará el escrutinio esa noche.
INMINENTE 26-O
Crisis LLA-PRO en La Matanza: ¿Cisne negro de última hora?
El PRO retira los fiscales en el distrito con más electores y deja a LLA bajo el riesgo de que se amplié la brecha de más de 25 puntos que le sacó el peronismo, con el consecuente impacto en la cuenta bonaerense y nacional.
El antecedente son los 13 puntos que el PJ le sacó a los libertarios en la elección local del 07/09, cuando estos últimos no lograron ni siquiera alcanzar el 35% de los votos, en lo que fue una derrota humillante para la Casa Rosada, por la que aún paga consecuencias.
Hay distintas versiones sobre cómo viene la intención de voto en el principal distrito electoral. Las encuestas publicadas mostraron tanto una reducción de esa brecha como la repetición de la misma.
Lo que dejan trascender tanto desde LLA como desde Fuerza Patria es que la distancia se achicó hasta un techo de 10 puntos, merced a la reconfiguración de la oferta y del potencial "miedo al kirchnerismo" que abroquelaría voluntades alrededor del espacio violeta.
Para los del presidente Javier Milei es muy importante reducir la distancia porque de lo contrario se verán forzados a procurar mejores desempeños -no previstos- en el resto de los distritos con más electores.
Pero si hacía falta un 'cisne negro' -otro más- los libertarios suman otro problema en un territorio que se les ha demostrado muy hostil.
Es que estalló un enfrentamiento entre LLA y el PRO nada menos que en La Matanza, el partido con más electores de la provincia y de histórico arraigo peronista. Tal como informó Urgente24, por un cortocircuito entre los referentes violetas y amarillos, estos últimos retiraron a unos 1.000 fiscales para controlar la elección. Todo con la anuencia de Mauricio Macri.
Se sabe que cada comicio se juega en 2 niveles: en el de los votos y en el de quien los cuida. Y en La Matanza no se puede resignar ni uno solo. En el distrito conducido por el intendente Fernando Espinoza, aliado del gobernador Axel Kicillof, hay más de 1 millón de personas habilitadas para votar.
El 7-S LLA quedó 25 puntos detrás de la versión local de Fuerza Patria (53% vs. 28%). En el PRO culpan a una fiscalización deficiente ese resultado y por ello cargan las tintas sobre el referente local libertario, Luis Ontiveros, un hombre que responde directamente a Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei.
En las últimas horas, ese enfrentamiento habría recrudecido, cuando en el medio de la discusión hay cientos de millones de pesos destinados a financiar la presencia de fiscales en los centros de votación.
El PRO acusa a Ontiveros de querer monopolizar la fiscalización y, por lo tanto, la mayor parte del dinero correspondiente. En LLA desmienten que haya una ruptura y adjudican el ruido a una operación política de Alejandro Finocchiaro, diputado, exministro macrista y referente matancero amarillo.
Todo puede desembocar en un gran problema. Si la brecha que se registró el 07/09 se amplía, será catastrófico para la Casa Rosada en el conteo provincial, lo que puede repercutir en la sumatoria nacional, que es la que Javier Milei le quiere mostrar a Donald Trump para mostrarse ganador y no perder la asistencia financiera que el presidente de USA condicionó -tarde o temprano- a una victoria electoral.
