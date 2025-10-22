Varias polémicas en torno a la renuncia de Gerardo Werthein

Su salida no está exenta de polémicas. Por un lado, porque se enmarca en el recrudecimiento de una interna libertaria: según confirmaron fuentes oficiales, la renuncia estaba prevista para después de los comicios del 26 de octubre, pero el canciller decidió adelantarla tras un nuevo cortocircuito con Santiago Caputo, el principal asesor presidencial y figura clave del llamado “triángulo de hierro” que conforma junto a Karina Milei y el propio Presidente.