173 FUNCIONARIOS 'AFUERA'

Varias polémicas en torno a la renuncia de Gerardo Werthein

La renuncia del canciller Gerardo Werthein, a días de las elecciones, no está exenta de polémicas. Dicen que hay enojo en el Gobierno por el 'timing'.

22 de octubre de 2025 - 13:19
Gerardo Werthein renunció y hay polémicas...

Gerardo Werthein renunció y hay polémicas...

Su salida no está exenta de polémicas. Por un lado, porque se enmarca en el recrudecimiento de una interna libertaria: según confirmaron fuentes oficiales, la renuncia estaba prevista para después de los comicios del 26 de octubre, pero el canciller decidió adelantarla tras un nuevo cortocircuito con Santiago Caputo, el principal asesor presidencial y figura clave del llamado “triángulo de hierro” que conforma junto a Karina Milei y el propio Presidente.

El poco 'timing' no es menor, en días convulsionados para el Gobierno de Javier Milei.

"Renuncia el Canciller Werthein 4 días antes de la elección. La señal de unidad de gobierno que el mercado estaba esperando", ironizó, por ejemplo, el economista Christian Buteler.

También generó polémica que, antes de irse, Werthein firmara 80 designaciones diplomáticas (con sueldos millonarios). Desde el Gobierno, luego de que trascendiera esa información, aseguran que analizarán los nombramientos.

Lo cierto es que hay muchas repercusiones sobre esta nueva salida en el Gabinete:

