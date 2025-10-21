Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3

Arsenal goleó a Atlético de Madrid 4 a 0 con una ráfaga de goles, fueron 4 en 13 minutos, todos en el inicio del complemento. El partido correspondió a la 3º fecha de la fase de grupos de la Champions League, la cual comenzó este martes con varios partidos, pero uno de los destacados era este.
Final Arsenal 4-0 Atlético de Madrid, todos los resultados
- Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
- Bayer Leverkusen 2-7 PSG
- Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
- Newcastle 3-0 Benfica
- PSV 6-2 Nápoli
- Unión Saint Gilloise 0–4 Inter
- Villarreal 0-2 Manchester City
