Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3

Partido raro se dio en Londres, el primer tiempo fue todo del local pero no anotó, en el complemento llegó la lluvia de goles.

21 de octubre de 2025 - 15:04

EN VIVO

Arsenal ahogó en todo el primer tiempo al “Aléti”, que no podía salir por ninguno de los costados, entonces estaba obligado a salir por el medio, eso hacía que perdieran la pelota y así Arsenal esté constantemente acechando a al equipo rival.

Arsenal fue y fue pero no pudo convertir en el primer tiempo, y Atlético Madrid pudo salir un poco en los últimos minutos, y no se imaginaba lo que pasaría luego. En el complemento llegó la pesadilla para Simeone.

El segundo tiempo fue todo muy rápido, a los 57 Gabriel, a los 64 Martinelli, a los 67 Gyorekes y a los 70 de nuevo el sueco (Gyorekes) hicieron que la visita de Atlético de Madrid a Londres se transforme en una verdadera pesadilla.

Luego de esos minutos lapidarios el partido se fue tranquilizando y ya no se movió el resultado, un resultado que el equipo español quiere olvidar.

Los otros partidos del martes

El martes fue un día con goleadas en Champions League. Barcelona arrancó con el 6-1 al Olympiacos en el primer turno, luego se dieron en el segundo turno varias más. El Arsenal destruyó 4 a 0 al Atlético de Madrid, el PSG aplastó 7 a 2 al Leverkusen en Alemania, increíble, el Nápoli se llevó otra goleada, se trajo un 6-2 en contra de Países Bajos ante PSV, y el Borussia Dortmund goleó 4 a 2 en Dinamarca al Copenhague. En menor medida el Newcastle también goleó, fue 3 a 0 a Benfica.

Todos los resultados del martes

  • Barcelona 6-1 Olympiacos
  • Kairat Almaty 0-0 Pafos FC
  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 2-7 PSG
  • Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
  • Newcastle 3-0 Benfica
  • PSV 6-2 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–4 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post

Final Arsenal 4-0 Atlético de Madrid, todos los resultados

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 2-7 PSG
  • Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
  • Newcastle 3-0 Benfica
  • PSV 6-2 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–4 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City
Live Blog Post

Arsenal sigue atacando, el Atlético se entregó

Muy golpeado el equipo de Simeone hace agua por todos lados y Arsenal quiere seguir anotando goles, fueron 3 golpes durísimos para el Atlético, que reaccionó al primer gol pero nada más. Golpe duro para Atlético de Madrid. Se juegan 83 minutos.

Resultados sobre 83 minutos de juego

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 2-6 PSG
  • Copenhague 1-3 Borussia Dortmund
  • Newcastle 3-0 Benfica
  • PSV 4-1 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–4 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post

Llegó el 4º, Arsenal aplasta 4-0 a Atlético Madrid del "Cholo" Simeone (Video)

Tras un córner llegó el 4º gol, otra vez Gyokeres, y ahora el Arsenal plasmó en el resultado todo lo que hizo en el primer tiempo, en pocos minutos del complemento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980734339701706869&partner=&hide_thread=false

Resultados sobre 75 minutos de juego

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 2-6 PSG
  • Copenhague 1-2 Borussia Dortmund
  • Newcastle 2-0 Benfica
  • PSV 3-1 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–4 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City
Live Blog Post

Gooooool del Arsenal, se florea y lo liquida 3-0 (Video)

Otra vez, el Atlético parado en ataque y en la salida Arsenal liquida el partido y pone el 3 a 0. Fue un gol sucio que se concretó luego de varios rebotes. Partido liquidado en pocos minutos, solo en 22 minutos hizo 3 goles. El 3º gol lo anotó Gyokeres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980733483560435851&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Goooool del Arsenal, 2-0 al Atlético de Madrid (Video)

Martinelli pone el 2 a 0 en una contra que tuvo Arsenal, sí, de contra. El Atletico había reaccionado al primer gol y lo tuvo dos veces para empatar pero no lo pudo concretar, en la primera que tuvo el local de contra pone el 2 a 0 para comenzar a liquidar el partido. Se juegan 67 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980732597438144545&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gooooool del Arsenal!!!! (Video)

El Arsenal capitalizó lo qeu venía amenazando, el complemento comenzó igual que el primer tiempo, el local acechando al Atlético Madrid y el gol finalmente llegó. Centro de Rice para que Gabriel ponga el 1 a 0 para Arsenal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980730543323914466&partner=&hide_thread=false

Resultados

  • Arsenal 1-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 2-5 PSG
  • Copenhague 1-2 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Benfica
  • PSV 3-1 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–3 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City
Live Blog Post

Comenzaron los segundos tiempos

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 1-4 PSG
  • Copenhague 1-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Benfica
  • PSV 2-1 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–2 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City
Live Blog Post

Final del primer tiempo, Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Se terminó el primer tiempo entre Arsenal y Atlético de Madrid y el partido sigue igualado 0 a 0, el único de los 7 que se están jugando que todavía no tiene goles.

El Arsenal fue muy superior al Atlético del "Cholo" que no le encuentra la vuelta, no puede salir por las bandas porque los londinenses ya conocen su juego y le anularon ese sector, obligándolo a jugar por el medio, donde el local tiene mejores jugadores y con mejor pie y más tenencia.

Se está jugando el partido que quiere Arsenal y el Atlético deberá cambiar si no quiere sucumbir en el complemento.

El resto de los partidos al término del primer tiempo están así:

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 1-4 PSG
  • Copenhague 1-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Benfica
  • PSV 2-1 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–2 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City
Live Blog Post

Gol anulado por VAR al Arsenal

Sobre 43 minutos de juego siguen empatando Arsenal y Atletico Madrid 0 a 0. El equipo londinense sigue siendo superior y llegó al gol, pero luego de revisar en el VAR el árbitro anuló el tanto por fuera de juego de Martinelli, el autor del gol. Este es el único partido que no abrió el marcador.

Todos los resultados

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 1-2 PSG
  • Copenhague 1-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 1-0 Benfica
  • PSV 2-1 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–1 Inter
  • Villarreal 0-2 Manchester City
Live Blog Post

Más parejo pero sigue siendo superior Arsenal sobre 25´de juego

El equipo de Simeone no le encuentra la vuelta, esta parado para salir de contra pero Arsenal lo corta y no puede salir. Si bien las más claras el Arsenal las tuvo en los primeros minutos, sigue siendo superior y merece estar arriba.

En los otros partidos solo 3 abrieron los marcadores. PSG derrota 1-0 al Leverkusen, Dortmund vence por el mismo resultado a Copenhague, y Manchester City tambien le gana 1 a 0 a Villarreal.

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 0-1 PSG
  • Copenhague 0-1 Borussia Dortmund
  • Newcastle 0-0 Benfica
  • PSV 0-0 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–0 Inter
  • Villarreal 0-1 Manchester City
Live Blog Post

Sobre 10 minutos muy superior Arsenal

El equipo inglés ya metio un tiro un el travesaño y otro que lo rozó, no lo deja salir al equipo del "Cholo" Simeone.

Todos los resultados

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 0-1 PSG
  • Copenhague 0-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 0-0 Benfica
  • PSV 0-0 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–0 Inter
  • Villarreal 0-0 Manchester City
Live Blog Post

Arranca Arsenal-Atlético de Madrid y toda la fecha 3

Todos los resultados

  • Arsenal 0-0 Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen 0-0 PSG
  • Copenhague 0-0 Borussia Dortmund
  • Newcastle 0-0 Benfica
  • PSV 0-0 Nápoli
  • Unión Saint Gilloise 0–0 Inter
  • Villarreal 0-0 Manchester City
Live Blog Post

Final de los partidos del primer turno y se vienen los de las 16hs

Final en los dos partidos del primer turno, Barcelona goleó 6 a 1 a Olympiacos de Grecia y Kairat Almaty igualó sin goles con Pafos FC. Ahora se vienen los 7 partidos de las 16hs.

  • Arsenal-Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen-PSG
  • Copenhague-Borussia Dortmund
  • Newcastle vs Benfica
  • PSV-Nápoli
  • Unión Saint Gilloise–Inter
  • Villarreal-Manchester City
Live Blog Post

Ráfaga de Barcelona que golea 6-1 (en juego) (Los goles)

Barcelona fue una ráfaga y metió 3 goles en 5 minutos para liquidar el partido y ganarlo 6 a 1. Rashford a los 74, Fermín (metiendo triplete) a los 76 y de nuevo Rashford a los 79 minutos, hicieron los 3 goles de Barcelona, todo una ráfaga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980701984169587024&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980703532086075462&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980703964074271202&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La roja más rápida de la historia en Champions League (Video)

El partido de Kairat Almaty-Pafos no ha tenido goles aun, pero se llevan un record, aunque negativo, record al fin. Ese partido será recordado por tener al expulsado más rápido de la historia de la competición, a los 3:03 minutos de juego y tras una entrada criminal, Joao Correia vio la roja directa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980689792443773185&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

(En juego) Barcelona 3-1 Olympiacos, y Kairat Almaty 0-0 Pafos (Los Goles)

Se acaba de modificar uno de los resultados de los partidos que se estan jugando, Lamine Yamal de penal puso el 3-1 para Barcelona, mientras que en el otro partido, Kairat Almaty-Pafos, igualan sin goles.

Barcelona 1-0 Olympiacos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980679922885841279&partner=&hide_thread=false

Barcelona 2-0 Olympiacos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980688761718452257&partner=&hide_thread=false

Barcelona 2-1 Olympiacos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980695427411284458&partner=&hide_thread=false

Barcelona 3-1 Olympiacos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980700078701506920&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Se juega la 3º fecha de la Champions League

Arrancó la 3º fecha de la Champions League con los dos partidos que están en juego. Barcelona derrota a Olympiacos por 2 a 1 sobre 67 minutos con un doblete de Fremín, mientras que para el visitante descontó El Kaabi de penal. En el otro encuentro del primer turno empatan Kairat Almaty con Pafos FC 0 a 0.

El resto de los partidos arrancan a las 16hs. y estos son:

  • Arsenal-Atlético de Madrid
  • Bayer Leverkusen-PSG
  • Copenhague-Borussia Dortmund
  • Newcastle vs Benfica
  • PSV-Nápoli
  • Unión Saint Gilloise–Inter
  • Villarreal-Manchester City
