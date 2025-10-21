Champions League: Arsenal aplastó 4 a 0 Atlético de Madrid, toda la fecha 3

Arsenal goleó a Atlético de Madrid 4 a 0 con una ráfaga de goles, fueron 4 en 13 minutos , todos en el inicio del complemento. El partido correspondió a la 3º fecha de la fase de grupos de la Champions League , la cual comenzó este martes con varios partidos, pero uno de los destacados era este.

La goleada de Arsenal fue rara, el partido terminó 0 a 0 en el primer tiempo, y nada hacía pensar que terminaría 4 a 0 , a pesar que la diferencia era grande y Arsenal superaba claramente a su rival. Pero 4 goles a un equipo del Cholo Simeone sí que fue hazaña.

La Champions League tendrá su 3º fecha de la fase de liga.

Arsenal ahogó en todo el primer tiempo al “Aléti” , que no podía salir por ninguno de los costados, entonces estaba obligado a salir por el medio, eso hacía que perdieran la pelota y así Arsenal esté constantemente acechando a al equipo rival.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Arsenal fue y fue pero no pudo convertir en el primer tiempo , y Atlético Madrid pudo salir un poco en los últimos minutos, y no se imaginaba lo que pasaría luego. En el complemento llegó la pesadilla para Simeone.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El segundo tiempo fue todo muy rápido, a los 57 Gabriel, a los 64 Martinelli, a los 67 Gyorekes y a los 70 de nuevo el sueco (Gyorekes) hicieron que la visita de Atlético de Madrid a Londres se transforme en una verdadera pesadilla.

Luego de esos minutos lapidarios el partido se fue tranquilizando y ya no se movió el resultado, un resultado que el equipo español quiere olvidar.

Los otros partidos del martes

El martes fue un día con goleadas en Champions League. Barcelona arrancó con el 6-1 al Olympiacos en el primer turno, luego se dieron en el segundo turno varias más. El Arsenal destruyó 4 a 0 al Atlético de Madrid, el PSG aplastó 7 a 2 al Leverkusen en Alemania, increíble, el Nápoli se llevó otra goleada, se trajo un 6-2 en contra de Países Bajos ante PSV, y el Borussia Dortmund goleó 4 a 2 en Dinamarca al Copenhague. En menor medida el Newcastle también goleó, fue 3 a 0 a Benfica.

Todos los resultados del martes

Barcelona 6-1 Olympiacos

Kairat Almaty 0-0 Pafos FC

Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 2-7 PSG

Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 6-2 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–4 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

+ de Golazo24

Embed

Live Blog Post Final Arsenal 4-0 Atlético de Madrid, todos los resultados Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 2-7 PSG

Copenhague 2-4 Borussia Dortmund

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 6-2 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–4 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post Arsenal sigue atacando, el Atlético se entregó Muy golpeado el equipo de Simeone hace agua por todos lados y Arsenal quiere seguir anotando goles, fueron 3 golpes durísimos para el Atlético, que reaccionó al primer gol pero nada más. Golpe duro para Atlético de Madrid. Se juegan 83 minutos. Resultados sobre 83 minutos de juego Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 2-6 PSG

Copenhague 1-3 Borussia Dortmund

Newcastle 3-0 Benfica

PSV 4-1 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–4 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post Llegó el 4º, Arsenal aplasta 4-0 a Atlético Madrid del "Cholo" Simeone (Video) Tras un córner llegó el 4º gol, otra vez Gyokeres, y ahora el Arsenal plasmó en el resultado todo lo que hizo en el primer tiempo, en pocos minutos del complemento. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980734339701706869&partner=&hide_thread=false ¡DOBLETE DE VIKTOR! Gyökeres marcó por duplicado y puso el 4-0 del Arsenal, que se florea ante Atlético de Madrid.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZaEJxPpCvP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025 Resultados sobre 75 minutos de juego Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 2-6 PSG

Copenhague 1-2 Borussia Dortmund

Newcastle 2-0 Benfica

PSV 3-1 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–4 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post Goooool del Arsenal, 2-0 al Atlético de Madrid (Video) Martinelli pone el 2 a 0 en una contra que tuvo Arsenal, sí, de contra. El Atletico había reaccionado al primer gol y lo tuvo dos veces para empatar pero no lo pudo concretar, en la primera que tuvo el local de contra pone el 2 a 0 para comenzar a liquidar el partido. Se juegan 67 minutos de juego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980732597438144545&partner=&hide_thread=false ¡QUÉ GOLAZO HIZO ARSENAL! Lewis-Skelly armó un verdadero JUGADÓN y asistió a Martinelli, que puso el 2-0 sobre Atlético de Madrid.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lwWR9diH0E — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025

Live Blog Post Gooooool del Arsenal!!!! (Video) El Arsenal capitalizó lo qeu venía amenazando, el complemento comenzó igual que el primer tiempo, el local acechando al Atlético Madrid y el gol finalmente llegó. Centro de Rice para que Gabriel ponga el 1 a 0 para Arsenal. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1980730543323914466&partner=&hide_thread=false ¡DE ARRIBA LO GANAN LOS GUNNERS! Gabriel Magalhães marcó de cabeza el 1-0 del Arsenal sobre Atlético de Madrid en la #Champions.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uu2NJ6UkxC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2025 Resultados Arsenal 1-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 2-5 PSG

Copenhague 1-2 Borussia Dortmund

Newcastle 1-0 Benfica

PSV 3-1 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–3 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post Comenzaron los segundos tiempos Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 1-4 PSG

Copenhague 1-1 Borussia Dortmund

Newcastle 1-0 Benfica

PSV 2-1 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–2 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post Final del primer tiempo, Arsenal 0-0 Atlético de Madrid Se terminó el primer tiempo entre Arsenal y Atlético de Madrid y el partido sigue igualado 0 a 0, el único de los 7 que se están jugando que todavía no tiene goles. El Arsenal fue muy superior al Atlético del "Cholo" que no le encuentra la vuelta, no puede salir por las bandas porque los londinenses ya conocen su juego y le anularon ese sector, obligándolo a jugar por el medio, donde el local tiene mejores jugadores y con mejor pie y más tenencia. Se está jugando el partido que quiere Arsenal y el Atlético deberá cambiar si no quiere sucumbir en el complemento. El resto de los partidos al término del primer tiempo están así: Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 1-4 PSG

Copenhague 1-1 Borussia Dortmund

Newcastle 1-0 Benfica

PSV 2-1 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–2 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City atlars

Live Blog Post Gol anulado por VAR al Arsenal Sobre 43 minutos de juego siguen empatando Arsenal y Atletico Madrid 0 a 0. El equipo londinense sigue siendo superior y llegó al gol, pero luego de revisar en el VAR el árbitro anuló el tanto por fuera de juego de Martinelli, el autor del gol. Este es el único partido que no abrió el marcador. Todos los resultados Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 1-2 PSG

Copenhague 1-1 Borussia Dortmund

Newcastle 1-0 Benfica

PSV 2-1 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–1 Inter

Villarreal 0-2 Manchester City

Live Blog Post Más parejo pero sigue siendo superior Arsenal sobre 25´de juego El equipo de Simeone no le encuentra la vuelta, esta parado para salir de contra pero Arsenal lo corta y no puede salir. Si bien las más claras el Arsenal las tuvo en los primeros minutos, sigue siendo superior y merece estar arriba. En los otros partidos solo 3 abrieron los marcadores. PSG derrota 1-0 al Leverkusen, Dortmund vence por el mismo resultado a Copenhague, y Manchester City tambien le gana 1 a 0 a Villarreal. Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 0-1 PSG

Copenhague 0-1 Borussia Dortmund

Newcastle 0-0 Benfica

PSV 0-0 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–0 Inter

Villarreal 0-1 Manchester City image

Live Blog Post Sobre 10 minutos muy superior Arsenal El equipo inglés ya metio un tiro un el travesaño y otro que lo rozó, no lo deja salir al equipo del "Cholo" Simeone. Todos los resultados Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 0-1 PSG

Copenhague 0-0 Borussia Dortmund

Newcastle 0-0 Benfica

PSV 0-0 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–0 Inter

Villarreal 0-0 Manchester City

Live Blog Post Arranca Arsenal-Atlético de Madrid y toda la fecha 3 Todos los resultados Arsenal 0-0 Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen 0-0 PSG

Copenhague 0-0 Borussia Dortmund

Newcastle 0-0 Benfica

PSV 0-0 Nápoli

Unión Saint Gilloise 0–0 Inter

Villarreal 0-0 Manchester City

Live Blog Post Final de los partidos del primer turno y se vienen los de las 16hs Final en los dos partidos del primer turno, Barcelona goleó 6 a 1 a Olympiacos de Grecia y Kairat Almaty igualó sin goles con Pafos FC. Ahora se vienen los 7 partidos de las 16hs. Arsenal-Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen-PSG

Copenhague-Borussia Dortmund

Newcastle vs Benfica

PSV-Nápoli

Unión Saint Gilloise–Inter

Villarreal-Manchester City

Live Blog Post Ráfaga de Barcelona que golea 6-1 (en juego) (Los goles) Barcelona fue una ráfaga y metió 3 goles en 5 minutos para liquidar el partido y ganarlo 6 a 1. Rashford a los 74, Fermín (metiendo triplete) a los 76 y de nuevo Rashford a los 79 minutos, hicieron los 3 goles de Barcelona, todo una ráfaga. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980701984169587024&partner=&hide_thread=false ¡FIRMÓ EL CUARTO! Apareció Marcus Rashford para decretar el 4-1 de Barcelona ante Olympiacos. Mirá la #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/l7A3xh3Nzt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 21, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980703532086075462&partner=&hide_thread=false FERMÍN, INTRATABLE ¡Hat-trick de López ante Olympiacos! Mirá la #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5IBCqlsi6Q — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 21, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980703964074271202&partner=&hide_thread=false ¡SET PARA EL BARCELONA! Rashford y el SEXTO GOL ante Olympiacos.Mirá la #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/2xDGobMmAr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 21, 2025

Live Blog Post La roja más rápida de la historia en Champions League (Video) El partido de Kairat Almaty-Pafos no ha tenido goles aun, pero se llevan un record, aunque negativo, record al fin. Ese partido será recordado por tener al expulsado más rápido de la historia de la competición, a los 3:03 minutos de juego y tras una entrada criminal, Joao Correia vio la roja directa. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1980689792443773185&partner=&hide_thread=false ¡TREMENDA PATADA! Joao Correia y una entrada DURÍSIMA ante Machado Mata: roja para Pafos en el inicio del partido ante Kairat Almaty por la #UCL. Mirá la #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/jqT8Dlg91i — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 21, 2025