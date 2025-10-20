Champions League: Los 4 partidos que no te podés perder

Barcelona-Olympiacos

Barcelona recibirá a Olympiacos en el partido que abrirá la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League. Barcelona llega con 3 puntos sobre los 6 disputados ya que le ganó a Newcastle 2-1 como visitante y cayó como local con PSG por 2-1. Olympiacos apenas sumó 1 punto ya que cayó con Arsenal 2-0 y empató con Pafos sin goles. El partido se jugará el martes a las 13:45hs de Argentina y televisará Fox Sports.