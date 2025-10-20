Martes y miércoles de esta semana habrá Champions League, y se jugará la 3º fecha de la fase de liga, la tercera de ocho jornadas que consiste esta fase. Tenemos varios partidos interesantes en esta semana, pero Golazo24 te trae los mejores, Barcelona-Olympiacos, Arsenal-Atlético Madrid, Real Madrid-Juventus, y PSV-Nápoli.
JORNADA 3
Champions League: Los 4 partidos que no te podés perder
Se juega la 3º fecha de la fase de liga de la Champions League y Golazo24 te trae los mejores partidos de esta jornada. Real Madrid-Juventus el destacado.
Barcelona-Olympiacos
Barcelona recibirá a Olympiacos en el partido que abrirá la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League. Barcelona llega con 3 puntos sobre los 6 disputados ya que le ganó a Newcastle 2-1 como visitante y cayó como local con PSG por 2-1. Olympiacos apenas sumó 1 punto ya que cayó con Arsenal 2-0 y empató con Pafos sin goles. El partido se jugará el martes a las 13:45hs de Argentina y televisará Fox Sports.
Arsenal-Atlético Madrid
El mismo martes, pero a las 16hs de Argentina y televisado por ESPN jugarán en Londres Arsenal y Atlético Madrid. Los españoles suman 3 puntos producto de haber perdido con Liverpool 3-2 y goleado a Eintrach Frankfurt por 5 a 1. Los ingleses son uno de los líderes con 6 puntos ya que derrotaron a ambos 2-0, Olympiacos y Athletic de Bilbao.
Real Madrid-Juventus
Este encuentro se jugará el miércoles a las 16hs de Argentina y será televisado por Fox Sports, es considerado el más atractivo de la fecha. Juventus suma 2 unidades de haber empatado 2-2 con Villarreal y 4-4 con Borussia Dortmund, o sea que el equipo italiano asegura goles. El Real Madrid le ganó a Marsella 2-1 y 5-0 al Kairat Almaty, por eso tiene puntaje ideal.
PSV-Nápoli
El partido que jugarán en Países Bajos PSV y Nápoli se disputará este martes a las 16hs y será televisado por ESPN 4. El Nápoli llega con 3 puntos producto de haber derrotado a Sporting Lisboa por 2 a 1 y haber caído con Manchester City por 2-0, mientras que los “holandeses” llegan con 1 punto de su empate con Bayer Leverkusen, ya que el otro partido lo perdió con el Unión-Saint Gilloise.
+ de Golazo24
Fusionarían la Champions League y la Superliga para formar un nuevo torneo
Godoy Cruz sin DT al borde del descenso: así es su crítica situación en la tabla
El equipo de Marcelo Tinelli hizo la gran "David y Goliat" y ascendió