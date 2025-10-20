urgente24
Champions League: Los 4 partidos que no te podés perder

Se juega la 3º fecha de la fase de liga de la Champions League y Golazo24 te trae los mejores partidos de esta jornada. Real Madrid-Juventus el destacado.

20 de octubre de 2025 - 18:55
La Champions League tendrá su 3º fecha de la fase de liga.

FOTO: Getty Images

Barcelona-Olympiacos

Barcelona recibirá a Olympiacos en el partido que abrirá la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League. Barcelona llega con 3 puntos sobre los 6 disputados ya que le ganó a Newcastle 2-1 como visitante y cayó como local con PSG por 2-1. Olympiacos apenas sumó 1 punto ya que cayó con Arsenal 2-0 y empató con Pafos sin goles. El partido se jugará el martes a las 13:45hs de Argentina y televisará Fox Sports.

Arsenal-Atlético Madrid

El mismo martes, pero a las 16hs de Argentina y televisado por ESPN jugarán en Londres Arsenal y Atlético Madrid. Los españoles suman 3 puntos producto de haber perdido con Liverpool 3-2 y goleado a Eintrach Frankfurt por 5 a 1. Los ingleses son uno de los líderes con 6 puntos ya que derrotaron a ambos 2-0, Olympiacos y Athletic de Bilbao.

Real Madrid-Juventus

Este encuentro se jugará el miércoles a las 16hs de Argentina y será televisado por Fox Sports, es considerado el más atractivo de la fecha. Juventus suma 2 unidades de haber empatado 2-2 con Villarreal y 4-4 con Borussia Dortmund, o sea que el equipo italiano asegura goles. El Real Madrid le ganó a Marsella 2-1 y 5-0 al Kairat Almaty, por eso tiene puntaje ideal.

PSV-Nápoli

El partido que jugarán en Países Bajos PSV y Nápoli se disputará este martes a las 16hs y será televisado por ESPN 4. El Nápoli llega con 3 puntos producto de haber derrotado a Sporting Lisboa por 2 a 1 y haber caído con Manchester City por 2-0, mientras que los “holandeses” llegan con 1 punto de su empate con Bayer Leverkusen, ya que el otro partido lo perdió con el Unión-Saint Gilloise.

