Champions League: Frankfurt 5-1 Galatasaray, City 2-0 Nápoli, Sporting 4-1 Kairat, Newcastle 1-2 Barcelona

Con 12 partidos disputados entre martes y miércoles, todos con muchos goles y emoción, la primera fecha de la fase de liga de la Champions League llegó a su fin hoy jueves con 6 partidos más. Los resultados del jueves fueron:
Brujas 4-1 Mónaco, Copenhague 2-2 Leverkusen son lo que diputaron el primer turno y de esta forma se completan los 6 partidos del jueves.
salah
Mohamed Salah, autor de uno de los goles del Liverpool ante el Atlético por Champions League.
Los partidos de Champions League del martes
El partido de la fecha lo protagonizaron Juventus y Borussia Dortmund que empataron 4 a 4. En el primer tiempo aburrieron y nos engañaron, ya que se fueron a los vestuarios 0 a 0. Pero en el complemento todo fue muy loco.
Fueron parejos hasta el 2-4, arrancó ganando el Borussia Dortmund 1 a 0 y luego volvió a ponerse en ventaja 2 a 1. Llegó el empate 2 a 2 de los italianos y todo parecía indicar que así se quedaría el marcador, pero dos goles rápidos de los alemanes liquidaban el partido, ¿lo liquidaban?
Pues no, ya que a los 94 y 96 minutos Juventus anotó dos goles y logró el milagro de empatar en uno de los partidos más épicos de la historia de la Champions League.
En los otros dos partidos hubo también emociones. Real Madrid comenzó sorpresivamente perdiendo de local con Marsella ya que era más que el conjunto francés en el momento del gol. Pero después a pesar de la expulsión de Carbajal lo pudo dar vuelta con dos goles de Mbappé de penal para ganar 2 a 1. En el encuentro entre Tottenham y Villarreal hubo menos goles, pero no menos emociones. Los ingleses ganaron con un gol tempranero 1 a 0 y el resultado ya no se modificó.
En el primer turno del día martes se enfrentaron Athletic de Bilbao-Arsenal y PSV-St. Gilloise (este último en una especie de clásico por ser un equipo de Países Bajos y el otro de Bélgica). Estos dos partidos abrieron la edición 25/26 y el St. Gilloise tuvo el honor de convertir el primer gol de esta edición. El St. Gilloise derrotó 3-1 a PSV y Arsenal venció 2 a 0 a Athletic de Bilbao. Ambas victorias visitantes.
Los partidos del miércoles de Champions League
En los partidos del miércoles hubo emociones al igual que en los del martes. PSG fue el que más fácil la tuvo ya que goleo sin problemas de local 4 a 0 a Atlanta. Otro que tampoco la pasó mal fue el Inter que logró ganar de visitante 2 a 0 a Ajax en los Países Bajos.
¡QUÉ JUGADÓN DEL EQUIPO DE PEP! Luego de una seguidilla de pases, Doku armó un unipersonal y marcó el 2-0 del Manchester City sobre Napoli.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eqgpgNBv1x
A diferencia de los partidos del martes y miércoles se estan dando partidos muy cerrados y con pocas llagadas, y las que se concretan son salvadas por los arqueros. Es el factor común en los 4 partidos, de los cuales 3 siguen 0 a 0. Solo Galatasaray logró anotar en Alemania ante Frankfurt.
