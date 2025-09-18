urgente24
Champions League: Frankfurt 5-1 Galatasaray, City 2-0 Nápoli, Sporting 4-1 Kairat, Newcastle 1-2 Barcelona

El trofeo que se llavará el campeón de la Champions League.

Se cerró la primera fecha de la Champions League y repasamos lo que sucedió en Frankfurt-Galatasaray, City-Nápoli, Sporting-Kairat, Newcastle-Barcelona.

18 de septiembre de 2025 - 15:25

EN VIVO

Los partidos de Champions League del jueves

Con 12 partidos disputados entre martes y miércoles, todos con muchos goles y emoción, la primera fecha de la fase de liga de la Champions League llegó a su fin hoy jueves con 6 partidos más. Los resultados del jueves fueron:

  • Frankfurt 5-1 Galatasaray
  • City 2-0 Nápoli
  • Sporting 4-1 Kairat
  • Newcastle 1-2 Barcelona

Brujas 4-1 Mónaco, Copenhague 2-2 Leverkusen son lo que diputaron el primer turno y de esta forma se completan los 6 partidos del jueves.

salah
Mohamed Salah, autor de uno de los goles del Liverpool ante el Atlético por Champions League.

Mohamed Salah, autor de uno de los goles del Liverpool ante el Atlético por Champions League.

Los partidos de Champions League del martes

El partido de la fecha lo protagonizaron Juventus y Borussia Dortmund que empataron 4 a 4. En el primer tiempo aburrieron y nos engañaron, ya que se fueron a los vestuarios 0 a 0. Pero en el complemento todo fue muy loco.

Fueron parejos hasta el 2-4, arrancó ganando el Borussia Dortmund 1 a 0 y luego volvió a ponerse en ventaja 2 a 1. Llegó el empate 2 a 2 de los italianos y todo parecía indicar que así se quedaría el marcador, pero dos goles rápidos de los alemanes liquidaban el partido, ¿lo liquidaban?

Pues no, ya que a los 94 y 96 minutos Juventus anotó dos goles y logró el milagro de empatar en uno de los partidos más épicos de la historia de la Champions League.

El otro que dio que hablar fue el Qarabag de Azerbaiyán, que venció 2-3 a Benfica a domicilio. Lo peor es que el conjunto portugués arrancó ganando 2 a 0 rápidamente y se perfilaba para la goleada, pero todo cambió. Llegó el descuento y Benfica se apagó. Allí fue cuando el conjunto de Azerbaiyán aprovechó y de a poco lo fue llevando hasta que se lo dio vuelta 3 a 2.

En los otros dos partidos hubo también emociones. Real Madrid comenzó sorpresivamente perdiendo de local con Marsella ya que era más que el conjunto francés en el momento del gol. Pero después a pesar de la expulsión de Carbajal lo pudo dar vuelta con dos goles de Mbappé de penal para ganar 2 a 1. En el encuentro entre Tottenham y Villarreal hubo menos goles, pero no menos emociones. Los ingleses ganaron con un gol tempranero 1 a 0 y el resultado ya no se modificó.

En el primer turno del día martes se enfrentaron Athletic de Bilbao-Arsenal y PSV-St. Gilloise (este último en una especie de clásico por ser un equipo de Países Bajos y el otro de Bélgica). Estos dos partidos abrieron la edición 25/26 y el St. Gilloise tuvo el honor de convertir el primer gol de esta edición. El St. Gilloise derrotó 3-1 a PSV y Arsenal venció 2 a 0 a Athletic de Bilbao. Ambas victorias visitantes.

Los partidos del miércoles de Champions League

En los partidos del miércoles hubo emociones al igual que en los del martes. PSG fue el que más fácil la tuvo ya que goleo sin problemas de local 4 a 0 a Atlanta. Otro que tampoco la pasó mal fue el Inter que logró ganar de visitante 2 a 0 a Ajax en los Países Bajos.

Por otro lado Bayern Múnich derrotó 3 a 1 al Chelsea, sorprendiendo al campeón del mundo, aunque fue más duro de lo que demostró el resultado. Y el partido para el infarto lo protagonizaron Liverpool y Atlético Madrid. Los ingleses ganaban 2-0 en 6 minutos, el Atlético lo empató faltando 9 para el final pero Liverpool se lo ganó 3 a 2 en el descuento.

Final de la jornada

Barcelona ganó con lo justo 2 a 1 en Inglaterra ante Newcastle y Sporting 4 a 1 a Kairat Almaty.

Dos finales

Manchester City derrotó 2 a 0 a Nápoli y Frankfurt goleó 5 a 1 a Galatasaray.

86´ Histórico, Kairat anota el primer gol de su historia en Champions

Edmilson quedará en la historia como el jugador que anotó el primer gol del club de Kazajistán en la Champions League, a pesar que el equipo pierde 4-1.
75´ Llegó el 5º de Frankfurt

Knauff pone el 5-1 en favor del conjunto alemán que comenzó perdiendo 1 a 0.
70´ Lluvia de goles (video gol)

Muchos goles en pocos minutos, ahora Barcelona anota el segundo y Frankfurt el cuarto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968774780623933639&partner=&hide_thread=false

Frankfurt 4-1 Galatasaray

City 2-0 Nápoli

Sporting 4-0 Kairat

Newcastle 0-2 Barcelona

68´ Tres goles del Sporting 4-0

Con goles de Trincao, Santos y Quenda a los 65, 66 y 68 minutos el Sporting gana 4-0 sobre el Kairat.

Frankfurt 3-1 Galatasaray

City 2-0 Nápoli

Sporting 4-0 Kairat

Newcastle 0-2 Barcelona

66´ Gol de Manchester City 2-0 (video del gol)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968774293602337126&partner=&hide_thread=false

Frankfurt 3-1 Galatasaray

City 2-0 Nápoli

Sporting 1-0 Kairat

Newcastle 0-1 Barcelona

58´ Gol de Barcelona 0-1 (video gol)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968772722160251012&partner=&hide_thread=false
56´ Gol de Haaland, City 1-0 Nápoli (video gol)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968772010151911808&partner=&hide_thread=false
Comienzan los segundos tiempos

Frankfurt 3-1 Galatasaray

City 0-0 Nápoli

Sporting 1-0 Kairat

Newcastle 0-0 Barcelona

Se mueven los resultados sobre el final del primer tiempo (video goles)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968764093151543439&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968762307795714299&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968764828899533029&partner=&hide_thread=false

Frankfurt 3-1 Galatasaray

City 0-0 Nápoli

Sporting 1-0 Kairat

Newcastle 0-0 Barcelona

37´ Gol de Frankfurt 1-1

Live Blog Post

28´ Todo sigue igual

A diferencia de los partidos del martes y miércoles se estan dando partidos muy cerrados y con pocas llagadas, y las que se concretan son salvadas por los arqueros. Es el factor común en los 4 partidos, de los cuales 3 siguen 0 a 0. Solo Galatasaray logró anotar en Alemania ante Frankfurt.

Frankfurt 0-1 Galatasaray

City 0-0 Nápoli

Sporting 0-0 Kairat

Newcastle 0-0 Barcelona

15´ Solo un resultado abierto

Frankfurt 0-1 Galatasaray

City 0-0 Nápoli

Sporting 0-0 Kairat

Newcastle 0-0 Barcelona

8´ Gol de Galatasaray, 1-0 sobre Frankfurt (video del gol)

Los turcos sorprnden en Alemania y vencen 1-0 al Frankfurt con gol de Akgun.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968754842869883077&partner=&hide_thread=false

Frankfurt 0-1 Galatasaray

City 0-0 Nápoli

Sporting 0-0 Kairat

Newcastle 0-0 Barcelona

Comenzaron los 4 partidos

Frankfurt 0-0 Galatasaray

City 0-0 Nápoli

Sporting 0-0 Kairat

Newcastle 0-0 Barcelona

Final de los partidos del primer turno (videos goles)

Brujas 4-1 Mónaco

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968726986878054667&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968728667674005897&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968729725259370576&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968743333523489094&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968747079376703719&partner=&hide_thread=false

Copenhague 2-2 Leverkusen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968721186981835170&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968743958437118438&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968745161506091440&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968746030293242134&partner=&hide_thread=false

