El BCRA vuelve a vender reservas: Ahora US$ 379 millones

A esto se suma la inflación que, según el INDEC, fue de 1,9% en agosto, con un acumulado de 19,5% en el año y 33,6% interanual. Aunque el Gobierno proyecta en el Presupuesto 2026 una inflación de apenas 10,1% anual, el mercado descarta esa meta como irreal. Para que se cumpla, los precios deberían desacelerar por debajo del 1% mensual de inmediato, algo que no parece factible en un contexto de dólar en tensión y reservas debilitadas.

El contraste es claro. Mientras Milei asegura que la crisis quedó atrás, los números del BCRA muestran que el deterioro persiste: reservas que se achican, tasas que ceden, inflación que no baja lo suficiente y un dólar que vuelve a desafiar los límites de la banda. El riesgo país, en paralelo, sigue en niveles elevados y la deuda soberana se mantiene bajo presión.

El desafío del Gobierno y el BCRA

El desafío del Gobierno pasa por sostener la credibilidad en un marco donde el mercado no concede tregua. Cada venta de divisas para contener al dólar compromete la capacidad de pago de los próximos vencimientos de deuda, y cada punto que cede la tasa refuerza la dolarización de carteras.

La confianza, que Milei busca instalar con la idea de que “lo peor ya pasó”, se enfrenta con la contundencia de los datos oficiales que señalan lo contrario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiesgoPaisAR/status/1968766974563074435&partner=&hide_thread=false El riesgo país subió 9 puntos

Ahora es de 1453 (24.51%)

#RiesgoPaís #Argentina

2025-09-18 16:59:58 — Riesgo País Bot (@RiesgoPaisAR) September 18, 2025

Más contenido de Urgente24

'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)

Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción

Bonos y riesgo país en niveles de default: "No hay banda que aguante"

Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"