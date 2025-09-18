El presidente Javier Milei volvió a repetir que “lo peor ya pasó”, intentando llevar calma en medio de la tensión financiera. Sin embargo, las cifras que difundió el Banco Central (BCRA) este jueves 18 de septiembre exponen un cuadro muy distinto al discurso oficial.
¿LO PEOR YA PASÓ?
El BCRA vuelve a vender reservas: Ahora US$ 379 millones
Javier Milei volvió a repetir que “lo peor ya pasó”, intentando llevar calma en medio de la tensión financiera, pero el BCRA volvió a vender dólares.
Las reservas internacionales se ubican en apenas US$ 39.407 millones, en retroceso frente a los niveles de semanas previas. El dato más preocupante es que la autoridad monetaria se desprendió de US$ 379 millones en un solo día para contener la presión cambiaria, un drenaje que deja en evidencia la fragilidad de la estrategia.
El tipo de cambio minorista promedió $ 1.509,37 por dólar, mientras el mayorista se mantiene en la zona crítica de $ 1.475,5, exactamente en el techo de la banda que el propio Central definió como límite. Los dólares paralelos y financieros ya superaron los $ 1.500, y el blue se movió entre $ 1.485 y $ 1.505, consolidando un escenario de paridad desbordada pese al esfuerzo oficial.
Las tasas muestran alivio
Las tasas de interés, lejos de ser un incentivo para quedarse en pesos, continúan en baja. La TAMAR se ubicó en 45,13% TNA y la BADLAR en 43,25% TNA para depósitos en bancos privados. En lo que va de septiembre los rendimientos cayeron con fuerza, quitándole atractivo a los plazos fijos frente al refugio dolarizado.
A esto se suma la inflación que, según el INDEC, fue de 1,9% en agosto, con un acumulado de 19,5% en el año y 33,6% interanual. Aunque el Gobierno proyecta en el Presupuesto 2026 una inflación de apenas 10,1% anual, el mercado descarta esa meta como irreal. Para que se cumpla, los precios deberían desacelerar por debajo del 1% mensual de inmediato, algo que no parece factible en un contexto de dólar en tensión y reservas debilitadas.
El contraste es claro. Mientras Milei asegura que la crisis quedó atrás, los números del BCRA muestran que el deterioro persiste: reservas que se achican, tasas que ceden, inflación que no baja lo suficiente y un dólar que vuelve a desafiar los límites de la banda. El riesgo país, en paralelo, sigue en niveles elevados y la deuda soberana se mantiene bajo presión.
El desafío del Gobierno y el BCRA
El desafío del Gobierno pasa por sostener la credibilidad en un marco donde el mercado no concede tregua. Cada venta de divisas para contener al dólar compromete la capacidad de pago de los próximos vencimientos de deuda, y cada punto que cede la tasa refuerza la dolarización de carteras.
La confianza, que Milei busca instalar con la idea de que “lo peor ya pasó”, se enfrenta con la contundencia de los datos oficiales que señalan lo contrario.
Más contenido de Urgente24
'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)
Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción
Bonos y riesgo país en niveles de default: "No hay banda que aguante"
Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"