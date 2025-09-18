urgente24
Bonos y riesgo país en niveles de default: "No hay banda que aguante"

Los bonos soberanos en dólares se desploman hasta 12%, el riesgo país saltó a 1.429 puntos y el Merval volvió a teñirse de rojo.

18 de septiembre de 2025 - 13:46
image

La jornada del 18 de septiembre dejó a la plaza local en estado crítico. Los bonos soberanos en dólares se desploman hasta 12%, el riesgo país saltó a 1.429 puntos y el Merval volvió a teñirse de rojo, con caídas de hasta 10% en las líderes y desplomes aún más duros en los ADRs argentinos en Wall Street.

Todo esto mientras el resto de los emergentes celebraba el recorte de tasas de la Reserva Federal.

Bonos en dólares: Sangría sin freno

Las imágenes del mercado muestran un colapso generalizado en los títulos argentinos. El AL35D se hundió 11,9%, el AE38D retrocedió 10,5% y el GD30D perdió 4,7%. La foto es contundente: las paridades vuelven a niveles de distressed debt, cercanas al 30% en algunos tramos, y sin demanda genuina en los portafolios internacionales.

image

El castigo fue aún mayor en la curva larga: el Bonar 35 y el Bonar 41 perforaron los US$45, reflejando una pérdida acumulada de más del 25% en apenas un mes.

Y es que no hay dudas, los bonos Hard Dólar cotizan a precio de Default

Acciones locales y ADRs en rojo

El S&P Merval cayó 5,2% en pesos y casi 7% en dólares, acumulando un retroceso de más del 30% en el año. Dentro del panel líder, se destacaron las bajas de Transportadora de Gas del Norte (-9,1%), Transener (-10,1%), Edenor (-7,9%) y Banco Galicia (-5,3%).

image
image

En Nueva York, los ADRs argentinos también fueron arrasados: Supervielle (-8,6%), Macro (-7,2%), BBVA (-6,7%), Central Puerto (-7,2%) y YPF (-6,1%). La única excepción fue Mercado Libre (+2,1%), que logró escapar al derrumbe.

image

Dólares financieros al límite

La presión cambiaria no da tregua. El CCL saltó a $1.526,13, el MEP cerró en $1.510,04 y el blue se mantuvo en $1.510. El mayorista operó exactamente en el techo de la banda cambiaria, en $1.474,50, tras la venta del BCRA de US$53 millones, su primera intervención desde abril.

image

Riesgo país otra vez cerca del default

El índice de JP Morgan avanzó 92 unidades en un solo día hasta llegar a 1.429 puntos básicos, reflejando que los inversores ven cada vez más cerca un escenario de default técnico. La comparación con el resto de la región es lapidaria: mientras Brasil y Chile vieron comprimir spreads y mejorar sus bonos tras la Fed, Argentina quedó completamente marginada.

El aporte de PPI

El informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) refuerza la señal de alarma. El BCRA tuvo que vender US$53 millones para defender la banda, lo que provocó una caída de US$98 millones en reservas brutas y de US$108 millones en reservas netas.

image

Más grave aún: los depósitos en dólares del Tesoro se redujeron a apenas US$640 millones, dejando prácticamente sin poder de fuego al Ministerio de Economía. El Central todavía conserva US$17.100 millones líquidos, pero con un frente cambiario cada vez más exigido y con elecciones a la vista.

Una plaza desconectada del mundo

Mientras el viento de cola global fortalece a los emergentes, la Argentina navega en sentido contrario: bonos desplomados, acciones castigadas, dólares en alza y un riesgo país que vuelve a niveles de crisis.

El mercado opera bajo máxima desconfianza y con inversores en modo cobertura, priorizando la salida antes que cualquier apuesta local.

