Bonos y riesgo país en niveles de default: "No hay banda que aguante"

Y es que no hay dudas, los bonos Hard Dólar cotizan a precio de Default

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bonistas/status/1968685302093901878&partner=&hide_thread=false Los bonos HD cotizando a precio de Default luego de la derrota en el Congreso!#AL29D tocando TIR de 31% pic.twitter.com/9OTtCj86Ps — Bonistas.com (@bonistas) September 18, 2025

Acciones locales y ADRs en rojo

El S&P Merval cayó 5,2% en pesos y casi 7% en dólares, acumulando un retroceso de más del 30% en el año. Dentro del panel líder, se destacaron las bajas de Transportadora de Gas del Norte (-9,1%), Transener (-10,1%), Edenor (-7,9%) y Banco Galicia (-5,3%).

image

image

En Nueva York, los ADRs argentinos también fueron arrasados: Supervielle (-8,6%), Macro (-7,2%), BBVA (-6,7%), Central Puerto (-7,2%) y YPF (-6,1%). La única excepción fue Mercado Libre (+2,1%), que logró escapar al derrumbe.

image

Dólares financieros al límite

La presión cambiaria no da tregua. El CCL saltó a $1.526,13, el MEP cerró en $1.510,04 y el blue se mantuvo en $1.510. El mayorista operó exactamente en el techo de la banda cambiaria, en $1.474,50, tras la venta del BCRA de US$53 millones, su primera intervención desde abril.

image

Riesgo país otra vez cerca del default

El índice de JP Morgan avanzó 92 unidades en un solo día hasta llegar a 1.429 puntos básicos, reflejando que los inversores ven cada vez más cerca un escenario de default técnico. La comparación con el resto de la región es lapidaria: mientras Brasil y Chile vieron comprimir spreads y mejorar sus bonos tras la Fed, Argentina quedó completamente marginada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiesgoPaisAR/status/1968711322276872248&partner=&hide_thread=false El riesgo país subió 92 puntos

Ahora es de 1429 (22.45%)

#RiesgoPaís #Argentina

2025-09-18 13:18:50 — Riesgo País Bot (@RiesgoPaisAR) September 18, 2025

El aporte de PPI

El informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) refuerza la señal de alarma. El BCRA tuvo que vender US$53 millones para defender la banda, lo que provocó una caída de US$98 millones en reservas brutas y de US$108 millones en reservas netas.

image

Más grave aún: los depósitos en dólares del Tesoro se redujeron a apenas US$640 millones, dejando prácticamente sin poder de fuego al Ministerio de Economía. El Central todavía conserva US$17.100 millones líquidos, pero con un frente cambiario cada vez más exigido y con elecciones a la vista.

Una plaza desconectada del mundo

Mientras el viento de cola global fortalece a los emergentes, la Argentina navega en sentido contrario: bonos desplomados, acciones castigadas, dólares en alza y un riesgo país que vuelve a niveles de crisis.

El mercado opera bajo máxima desconfianza y con inversores en modo cobertura, priorizando la salida antes que cualquier apuesta local.

