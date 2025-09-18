Georgina Barbarossa repudió la pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos

A Georgina Barbarossa le basta con su programa

Es preciso recordar que cuando Georgina Barbarossa visitó a Ernesto Tenembaum en Radio con Vos confesó cómo le afecta tratar la actualidad argentina.

Al ser consultada sobre cómo le afecta hablar sobre la actualidad argentina y dijo sin lugar a dudas: "Me pesa y mucho".

"Me duele esta Argentina y no veo que haya un cambio", continuó la conductora de A la Barbarossa visiblemente molesta.

Y más tarde señaló que sería diferente si Javier Milei"tuviese un poquito más de humanidad, de piedad".

