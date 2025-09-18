La relación entre las panelistas de Georgina Barbarossa en el ciclo A la Barbarossa es de público conocimiento que no es la mejor, sin embargo el martes (16/09) Mariana Brey y Nancy Pazos aumentaron el tono de lo que parecía un debate acalorado cuando comenzaron los insultos a través de la pantalla de Telefe.
"NO ME GUSTA QUE SE INSULTEN"
Georgina Barbarossa repudió la pelea de Mariana Brey y Nancy Pazos
La conductora Georgina Barbarossa habló luego del tenso enfrentamiento entre sus panelistas por cuestiones políticas y evidenció su malestar al respecto.
Es por ese motivo que desde varios programas de espectáculos fueron a buscar la opinión de la conductora quien no negó que le molestó lo que ocurrió al aire. "La polémica es desde siempre, ya es como un folclore desgraciadamente", comenzó aclarando.
"No me gusta que se insulten", agregó posteriormente y reconoció que cuando ocurren los cruces entre sus compañeras "no es un momento agradable". De todos modos reveló que posteriormente no habló con las periodistas: "Ya son grandes, yo no soy la mamá de las chicas".
Al respecto de los términos que se utilizaron "golpista" y "pelotuda", dijo que ambos les parecieron desmedidos: "Me parecen horribles las dos cosas. Me parece horrible que se insulten. Fueron dos insultos feos, horribles". "Yo las adoro y las quiero muchísimo", sumó posteriormente con el afán de no inclinar la balanza para ningún lado.
A Georgina Barbarossa le basta con su programa
Es preciso recordar que cuando Georgina Barbarossa visitó a Ernesto Tenembaum en Radio con Vos confesó cómo le afecta tratar la actualidad argentina.
Al ser consultada sobre cómo le afecta hablar sobre la actualidad argentina y dijo sin lugar a dudas: "Me pesa y mucho".
"Me duele esta Argentina y no veo que haya un cambio", continuó la conductora de A la Barbarossa visiblemente molesta.
Y más tarde señaló que sería diferente si Javier Milei"tuviese un poquito más de humanidad, de piedad".
