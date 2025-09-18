Boca Juniors, Diego Monroig y la remodelación de la Bombonera: "No hay indicios"

Juan Pablo Marrón, le consultó al cronista del Xeneize: "¿se sabe en relación a fechas si Boca va a tener que salir de su estadio en el inicio del año próximo?"

Monroig, contestó: "todavía no hay nada oficial pero eso está en el horizonte, a la espera de alguna confirmación respecto a la remodelación de la Bombonera".

Luego, continuó: "está en carpeta, es uno de los puntos a llevar a cabo y a cristalizar, pero realmente no hay fecha. No hay indicios de que sea en corto, mediano o largo plazo".

Por último, aseguró: "es cierto que se están haciendo muchísimas obras en la Bombonera, de manera interna y de manera externa. También en Boca Predio ya están construyendo dos canchas más".

Si bien este es un tema que mantiene en vilo a todos los hinchas del Xeneize, aún no hay confirmaciones oficiales.

La intención, es que el aforo pase de 56.000 a 71.000/83.000 espectadores y se estima que el gasto será de aproximadamente 100 millones de dólares con todas las comodidades y lujos.

Continuidad de Boca Juniors

Si bien la ampliación del estadio es algo muy importante y que posiblemente sea un gran activo para la gestión de Riquelme, al club de la Ribera también se le exige desde lo deportivo.

En ese sentido el 2025 ha tenido muchas frustraciones y por eso mismo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo, buscarán cerrar el año de la mejor manera.

Luego de muy malos rendimientos y resultados, Boca mejoró bastante y quiere seguir por ese camino.

El Xeneize no pierde hace 5 partidos (ganó 3 y empató 2) y tendrá otra prueba importante el próximo domingo 21 de septiembre.

Justamente la Bombonera albergará el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21:15 horas.

La intención de Russo es no modificar mucho en cuanto a lo que se viene viendo. Agustín Marchesín podría volver al once titular y habrá que ver qué sucede con Carlos Palacios.

