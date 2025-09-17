Fuerte lo que dicen sobre Boca y Juan Román Riquelme: "Tomó la decisión"

En este contexto, las miradas se posaban sobre Juan Román Riquelme, a quien se le reclamaba una decisión de peso. Finalmente, a comienzos de agosto, el presidente disolvió el Consejo de Fútbol.

Creer o reventar: desde entonces, el Xeneize mejoró notablemente su rendimiento, acumulando tres triunfos y dos empates.

Sobre la reestructuración, el periodista Federico Cristofanelli aseguró: “Riquelme tomó la decisión de mantener la estructura del club como está hasta fin de año. Delgado seguirá como único nexo entre plantel y dirigencia. No habrá nuevos integrantes en el desmembrado Consejo de Fútbol al menos hasta 2026. Al Chelo lo secundan tres delegados que trabajan en Boca Predio con él.”.

De esta manera, por ahora será Marcelo Delgado, acompañado de sus colaboradores, quien quede a cargo de la estructura. Aunque se mencionó la posibilidad de incorporar un mánager, todo indica que esa figura no llegará, al menos, hasta 2026.

Lo que se le viene a Boca Juniors

El empate frente a Racing Club, en la fecha 4 del Torneo Clausura, marcó un punto de partida para Boca Juniors. Desde entonces, comenzaron a notarse claras mejorías en el equipo.

El Xeneize encadenó tres victorias consecutivas y, en la última jornada, igualó con Rosario Central en el Gigante de Arroyito, dejando una buena imagen.

Más allá de la racha positiva en el Clausura, los dirigidos por Miguel Ángel Russo tienen un objetivo prioritario: seguir sumando puntos en la tabla anual para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores.

En la próxima jornada, los dirigidos por Miguel Ángel Russo recibirán a Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se disputará el domingo 21 de septiembre, a las 21:15, en La Bombonera.

Todo indica que la base del equipo se mantendrá. La única duda pasa por la continuidad de Carlos Palacios, aunque, en principio, no se esperan cambios significativos en la estructura del once titular.

