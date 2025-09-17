urgente24
Marcha Universitaria, Garrahan en lucha y Diputados en vilo: Javier Milei choca la calesita

FOTO: xAI / Grok.
Miércoles 18/09 muy agitado. Tema del día: el rechado en Diputados de los vetos de Javier Milei. En la calle la Marcha Universitaria y el Garrahan en lucha.

17 de septiembre de 2025 - 08:57

EN VIVO

Gran Protesta Gran el miércoles 17/09, a 39 días de una elección que Javier Milei cree es definitiva para su ambición de poder, y la de su hermana Karina. Es una jornada de 3ra. Marcha Universitaria (federal) y lucha de la comunidad del Hospital Garrahan en un diseño de mega protesta transversal. 'El Javo' choca la calesita. Todo esto era previsible y evitable.

42 años de democracia y la Argentina no consigue salir de una transición interminable. El 'Sistema' no está consolidado. Es motivo de debate popular si el Presidente en ejercicio concluye o no su mandato constitucional, el 09/12/2027. Sus críticos lo perciben frágil y sin capacidad de reacción mientras mantiene objetivos grandilocuentes, impopulares y confusos. Obvio que Javier Milei también tiene responsabilidad en la trama: el mayor (y constante) reproche que le hacen es que él no escucha. Entonces ¿cuál sería la lógica de las urnas de medio término?, preguntan sus críticos, si para Milei rectificar es ceder y ceder es de cobardes. Coincidencia de muchos: Es imposible liderar una República desconociendo de qué trata y cómo se ejerce el poder. Milei debería ser más flexible y aprender cuanto antes.

La concentración fue convocada a la Plaza del Congreso a las 17:00 con la consigna "Nuestro futuro no se veta". El acto central comenzará a las 18:00, con oradores de la comunidad universitaria y los gremios concurrentes. A esa hora la Cámara de Diputados estará debatiendo el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.

  • El gobernador Axel Kicillof movilizará una columna del Movimiento Derecho al Futuro desde las 14:30 en la sede de Madres de Plaza de Mayo.
  • La Confederación General del Trabajo estará con columna propia por decisión del Consejo Directivo Nacional. Su convocatoria es a las 15:00.
  • La UCR convocó a la marcha, y antes difundió comunicado en el que acusa a Javier Milei de "rechazar la educación, ignorar el bienestar de las infancias y despreciar el federalismo".
  • La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) difundió un video en el que advierte que "el veto amenaza directamente a estudiantes, docentes y no docentes".
  • La UBA organizó clases públicas durante toda la tarde .
  • La Cámpora ratificó su participación.
  • El Frente Renovador del exministro Sergio Massa también confirmó su presencia.

La protesta se replica en las principales ciudades del país: la Universidad Nacional de Córdoba convoca desde el campus hacia el centro. En Rosario, la concentración será a las 16:00 en Plaza San Martín para marchar hasta Puerto Joven. En Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo convoca a las 16:00.

-------------

Live Blog Post

Para Espert el Congreso "ha sido secuestrado por el kirchnerismo"

El primer candidato a diputado de la Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, afirmó que el Congreso Nacional "ha sido secuestrado por el kirchnerismo" y aseguró que "desde ahí están tratando de destruir el programa económico".

El legislador sostuvo que darle votos al peronismo en los comicios del próximo 26 de octubre es "lo peor que podemos hacer" como sociedad, porque dejaría trunco el esfuerzo que hizo en estos dos años la ciudadanía, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia.

Espert recalcó que con el voto de octubre "tenemos que hacer que el esfuerzo que la sociedad está haciendo, y que hacemos todos los argentinos, valga la pena, porque creemos que la Argentina puede ser un mejor país".

"El kirchnerismo quiere otra cosa, más allá de los objetivos políticos, de derrocar o no el Gobierno. Lo que es claro que el Congreso ha sido secuestrado por el kirchnerismo y desde ahí están tratando de destruir el programa económico", remarcó.

Live Blog Post

Internacionales: Trump de visita oficial en Reino Unido (y a la sombra Jeffrey Epstein con el príncipe Andrés), mientras Zelensky arremete contra Europa y USA, a la vez que Israel comete "genocidio" en Gaza

  • Donald Trump es recibido en el Castillo de Windsor, Inglaterra, por el rey Carlos, en el mismo día que se arrestan a cuatro personas en Londres por haber proyectado el martes en la torre del castillo las imágenes del republicano con Jeffrey Epstein, el difunto pederasta tenía vínculos estrechos con el Principe Andrés, el hermano menor del actual rey

  • El presidente de Ucrania arremete contra Europa y Estados Unidos a los que acusa de ser demasiado benevolentes o retardarse en aplicar sanciones contra Moscú. "Creo que el presidente Trump cree que, si aplicara sanciones severas, cerraría la diplomacia con Rusia. Así lo veo. Por lo tanto, creo que todos los países deben dejar de pensar en sí mismos y en sus futuras relaciones con Rusia, y pensar más en Ucrania", afirma Zelensky.

  • Una comisión de la ONU acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza, citando acciones y declaraciones de altos funcionarios, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Mientras tanto, la Unión Europea propone retirar ventajas comerciales a Israel para "mejorar la situación humanitaria" en Gaza, asediada por los bombardeos y la hambruna.
Live Blog Post

Día del Profesor con gusto amargo: "Educación para la libertad" (José Manuel Estrada)

En Argentina, cada 17 de septiembre se conmemora el Día del Profesor. Esta fecha se eligió en honor a José Manuel Estrada, un destacado escritor, orador y profesor nacido en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y fallecido en Paraguay el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años.

Estrada, representante del pensamiento católico, escribió numerosas obras sobre educación, historia y política argentina, entre las que se destacan El catolicismo y la democracia (1862) y Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII (1865).

Además, fue diputado nacional por la Unión Católica, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires y titular de la cátedra de Instrucción Cívica en esa institución. Su pasión por la enseñanza llamó incluso la atención de Domingo Faustino Sarmiento, quien elogió sus clases de Historia Argentina en la Escuela Normal de Profesores.

Entre sus frases más recordadas se encuentra: "Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan".

Tras una vida dedicada a la educación, Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894. Por disposición presidencial, su velorio se realizó en la Catedral Metropolitana con honores de un general de división, y sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta.

Hoy, 17 de septiembre, las calles hablarán en defensa de la educación para reflejar el crítico panorama que atraviesa el sector.

Live Blog Post

ANDISgate: Avanza la investigación por la familia Kovalivker

Agencia Noticias Argentinas:

La Justicia federal avanza en la investigación de más de 600 contratos firmados entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina SA, vinculada a la familia Kovalivker,durante la actual gestión de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi analiza si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, concentra su tarea en reconstruir la posible ruta de coimas.

Según fuentes judiciales, desde comienzos de 2024 hasta la fecha se firmaron centenares de contratos para la provisión de medicamentos, que en total representarían más de 55.000 millones de pesos. La documentación secuestrada incluye facturas, correos electrónicos corporativos y expedientes licitatorios que habrían beneficiado de manera recurrente a la droguería Suizo Argentina, controlada históricamente por Eduardo Kovalivker y actualmente manejada por sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los investigadores sospechan que la empresa fue favorecida mediante mecanismos internos de contratación directa que rigen desde 2017, lo que habría facilitado la concentración de compras de la ANDIS en manos de la firma.

El fiscal Picardi trabaja en dos líneas:

1. Posibles irregularidades en las contrataciones públicas: adjudicaciones direccionadas y precios por encima del mercado.

2. Un circuito paralelo de sobornos: pagos ilegales a funcionarios para garantizar negocios con el Estado.

Si se corroborara que las contrataciones fueron parte de un entramado de corrupción, ambas hipótesis quedarían directamente vinculadas.

Live Blog Post

Sesión en Diputados: Día de cortes y marchas contra los vetos de Javier Milei

Agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales llevarán a cabo este miércoles la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.A la jornada de protesta se sumará personal del Hospital Garrahan en repudio al rechazo presidencial a la emergencia pediátrica. En paralelo, dentro del Congreso sesionarán los diputados para intentar que queden sin efecto los vetos.

Partidos políticos, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y movimientos sociales nutrirán las columnas de manifestantes que se concentrarán desde el mediodía frente a la sede del Palacio Legislativo, donde la oposición -en la Cámara baja- buscará el rechazo a las censuras del Presidente a ambas normativas, en una sesión especial convocada para las 13.

De ratificarse las leyes, ambas pasarán al Senado, cámara que también deberá rechazar las decisiones presidenciales para que no se caigan las normativas.

Live Blog Post

Un posteo para debatir en esta mañana

Fernando Marull desde @ FernandoMarull:

Desde marzo que la actividad no crece. Que paso en marzo? se cambio el regimen cambiario de crawling peg a bandas. Los Costos: despues del cambio, la actividad no volvio a recuperarse; transitoriamente subio infla y tasas. Los Beneficios: implicó un dolar mas alto (de 80 a 104) y mas reservas de -9bn a +7bn (por el FMI) para la previa electoral. Beneficios que hoy no se ven. Moraleja? Andar cambiando el regimen cambiario cada 2 x 3 en Argentina tiene sus costos. Tan malo como casarse con uno no creible. Vamos a Morir? No Desde marzo que la actividad no crece. Que paso en marzo? se cambio el regimen cambiario de crawling peg a bandas. Los Costos: despues del cambio, la actividad no volvio a recuperarse; transitoriamente subio infla y tasas. Los Beneficios: implicó un dolar mas alto (de 80 a 104) y mas reservas de -9bn a +7bn (por el FMI) para la previa electoral. Beneficios que hoy no se ven. Moraleja? Andar cambiando el regimen cambiario cada 2 x 3 en Argentina tiene sus costos. Tan malo como casarse con uno no creible. Vamos a Morir? No

@MarceloGiannan1: en retrospectiva, no habia que salir del cepo?

@FernandoMarull: no, siempre sin cepo;

@fichgarciapinto: Siempe queremos hacer cosas extrañas. Llego el momento de normalizar la Politica Cambiaria post octubre. Si esto implica una depreciacion de 10 o 15% que asi sea pero basta.

Live Blog Post

Pregunta a quien sepa algo sobre LN+

¿Cuál es la onda de LN+ de presentar como periodistas a militantes de La Libertad Avanza?

¿Cómo es eso de que abundan los panelistas libertarios en LN+ pero no de otras fuerzas políticas?

¿Es que se agotan los periodistas propios afines a Javier Milei y hay que recurrir al banco de suplentes?

Live Blog Post

'Toto' Caputo ratifica que no habrá default

Breve intercambio en X sobre cumplimiento de obligaciones del Estado argentino (años después reaparece el tema):

@eemaema: Toto, consulta, que quizás puede ser la duda de varios. Teniendo en cuenta los vencimientos que tiene el tesoro en el corto plazo, la cantidad de dólares que tiene actualmente y que, en estos precios, no va a comprar dólares, cómo tienen pensado afrontar esos compromisos?

@LuisCaputoAR: Buena pregunta. En el equipo económico siempre trabajamos pensando en los escenarios no deseados. Esta no es la excepción. No nos agarra de sorpresa. Hace meses que estamos trabajando en diferentes alternativas. Como siempre, solo anunciaremos algo cuando sepamos que está concretado. Pero demás está decirte que vamos a honrar todas las deudas, como lo hemos venido haciendo desde que asumimos, aún con muchos menos recursos que ahora. Saludos.

@cbuteler: Estoy seguro que es así. No creo que exista escenario alguno donde este equipo económico contemple la posibilidad de no pagar los vencimientos de deuda. Después habrá que ver cuales son las "diferentes alternativas" (más deuda, modificación esquema cambiario, etc.).

Live Blog Post

China prohíbe a sus empresas tecnológicas comprar chips de inteligencia artificial de Nvidia

El regulador de Internet de China ha prohibido a las mayores empresas tecnológicas del país comprar chips de inteligencia artificial de Nvidia, mientras Beiijing intensifica sus esfuerzos para impulsar su industria nacional y competir con USA. Esto sucede horas antes de que hablen por videoconferencia Donald Trump y Xi Jinping, el viernes 19/09 por la china TikTok, de ByteDance.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) ordenó a las empresas, incluidas ByteDance y Alibaba, que finalicen sus pruebas y pedidos de la RTX Pro 6000D, el producto de Nvidia hecho a medida para China, según Financial Times.

Varias empresas habían indicado que pedirían decenas de miles de RTX Pro 6000D y habían comenzado a realizar pruebas y trabajos de verificación con los proveedores de servidores de Nvidia, dijeron las personas.

Después de recibir la orden de la CAC, las empresas dijeron a sus proveedores que detuvieran los pedidos, agregaron las personas.

La prohibición va más allá de las directrices previas de los reguladores, centradas en el H20, el otro chip de Nvidia exclusivo de China y ampliamente utilizado para IA. Se produce después de que los reguladores chinos concluyeran que los chips nacionales habían alcanzado un rendimiento comparable al de los modelos de Nvidia utilizados en China.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, dijo a los periodistas en Londres (Reino Unido) que esperaba hablar con Donald Trump la capacidad del fabricante de chips para hacer negocios en China. Trump llegó de visita al Reino Unido.

“Solo podemos estar al servicio de un mercado si el país así lo desea”, dijo. “Estoy decepcionado con lo que veo. Pero tienen agendas más amplias que resolver, entre China y USA, y lo comprendo. Tenemos paciencia al respecto”.

Beijing está presionando a las empresas tecnológicas chinas para que impulsen la industria de semiconductores del país y rompan su dependencia de Nvidia en la carrera por la inteligencia artificial.

“El mensaje ahora es alto y claro”, dijo a FT un ejecutivo de una de las empresas tecnológicas. “Antes, China esperaba un nuevo suministro de Nvidia si la situación geopolítica mejoraba. Ahora todos están manos a la obra para construir el sistema nacional chino”.

Live Blog Post

Crece la apuesta de China por el 'shale gas'

El fracking goza de popularidad en China, según Global Times, vocero del Partido Comunista Chino:

"(...) El yacimiento de gas de esquisto de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) en el sur de Sichuan —la mayor base de producción de gas de esquisto del país— ha producido más de 100.000 millones de metros cúbicos de gas, según informó la Agencia de Noticias Xinhua.

Este yacimiento se encuentra en Luzhou y Yibin, en la provincia de Sichuan, así como en la vecina provincia de Yunnan y el municipio de Chongqing. Es una de las zonas con las reservas de gas de esquisto más abundantes del país. (...)

De enero a agosto, el yacimiento de gas de esquisto de CNPC, ubicado en el sur de Sichuan, ha puesto en funcionamiento 237 nuevos pozos, lo que ha elevado la producción diaria a 48 millones de metros cúbicos. Para finales de año, se prevé que la producción anual del yacimiento supere los 16.000 millones de metros cúbicos, lo que representa aproximadamente el 60% de la producción anual de gas de esquisto de China y el 7 % de la producción total de gas natural del país.

En los últimos años, CNPC ha ampliado la exploración en 3 dominios de gas de esquisto (profundidad media, profundidad y nuevos estratos), ha modernizado continuamente sus procesos tecnológicos y ha mejorado la eficiencia de la gestión. Esto ha permitido la construcción de un yacimiento de gas de esquisto con una reserva de un billón de metros cúbicos y una producción de 10.000 millones de metros cúbicos en estratos de profundidad media, y se está desarrollando un segundo yacimiento de producción de 10.000 millones de metros cúbicos en estratos profundos."

Live Blog Post

The Economist: "Un avance inútil en Gaza profundizará el aislamiento de Israel"

The Economist:

"(…) La incursión de Israel en la ciudad de Gaza coincidió con la publicación de un informe elaborado por un grupo de expertos encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que acusa a Israel de genocidio en Gaza. Israel ha negado rotundamente las acusaciones de la ONU, pero le preocupan las posibles reacciones de sus aliados occidentales. Se espera que Francia, el Reino Unido y otros países reconozcan un Estado palestino en las próximas semanas. Los líderes de la Unión Europea, principal socio comercial de Israel, han advertido que podrían revisar los acuerdos comerciales del bloque con Israel si este continúa presionando en Gaza.

Por ahora, al menos, los israelíes parecen seguir contando con el respaldo de Estados Unidos. El presidente Donald Trump publicó amenazas a Hamás en redes sociales al comenzar la operación. "Todas las apuestas están canceladas", escribió. "¡Liberen a todos los rehenes ya!". Horas antes, su secretario de Estado, Marco Rubio, había salido de Jerusalén, donde declaró que no se podría alcanzar un futuro mejor para Gaza "hasta que Hamás sea eliminado".

Pero incluso el apoyo estadounidense podría no durar. Los diplomáticos israelíes creen que la paciencia de Trump se está agotando. Dicen que Netanyahu lo convenció de que el ataque en la ciudad de Gaza sería el golpe final a Hamás. Si eso resulta falso, como seguramente ocurrirá, esperan que el presidente obligue a Israel a aceptar un alto el fuego. En lugar de lograr la victoria, el ataque parece destinado solo a agravar el sufrimiento de Gaza y a dejar a Israel aún más aislado."

Live Blog Post

"Los mercados están OK con el control de Trump sobre la Reserva Federal": Barron's

Barron's es una publicación hermana del The Wall Street Journal pero más especializada en inversiones. Es el vocero oficial de los inversionistas.

Su concousión es que La City aprueba que Donald Trump elimine la independencia de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Con firma de Matt Peterson:

"(...) Se suponía que la independencia de la Fed sería un tema de debate para los mercados. Se esperaba que las señales de que la Fed cedería a la preferencia expresa del presidente Donald Trump por los recortes de tasas provocarían un aumento repentino en los rendimientos de los bonos y agitarían el mercado bursátil. En cambio, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ha mantenido ligeramente por encima del 4%, muy por debajo de su máximo del 4,8% alcanzado en enero, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron el lunes sus 25to. y 26to. récords del año, respectivamente.

El resultado no es que la independencia de la Reserva Federal no importe. Sí importa. Pero sin algún tipo de evento desencadenante dramático, tal como el anuncio arancelario sorpresa En el "Día de la Liberación" de abril, no es probable que el mercado reaccione a la creciente influencia de Trump sobre la Reserva Federal de una manera que le imponga un coste político a la administración. En cambio, las consecuencias serán más sutiles, aunque aún podrían afectar las finanzas de los estadounidenses.

La toma de posesión de Stephen Miran como gobernador de la Reserva Federal el martes por la mañana marca un punto de inflexión para la entidad. Trump ya había nombrado a funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo al presidente Jerome Powell, quien también obtuvo el apoyo del expresidente Joe Biden. Pero Miran fue elegido para corregir el error de Trump con Powell, que fue asumir una alineación ideológica. Miran, Un defensor contundente del Presidente, se une a la Fed directamente desde la Casa Blanca, donde ahora se encuentra de licencia como presidente del Consejo de Asesores Económicos. (…)".

stephen miran
Stephen Miran.

Stephen Miran.

Live Blog Post

Rumor: La Libertad Avanza va por el canje (con un empate se conforma)

En Diputados se afirma que si los vetos de Javier Milei que se considerarán son 2, el oficialismo consideraría un éxito negociar 1 x 1. O sea 1 veto por Sí y 1 veto por No. "El empate es negocio cuando jugás de visitante", explicó un legislador oficialista.

Según él, la condicion de visitante que reclama para LLA es válida porque "la ola viene por la ratificación de las leyes".

¿Cuál sería la que está dispuesta a conceder LLA y cuál no? ¿Emergencia Universitaria o Emergencia Pediátrica?

Complicado lo de la Emergencia Universitaria con tanta gente en la calle, agregó el legislador.

Live Blog Post

Enigma: ¿Cómo votará Misiones?

Los legisladores de la Provincia de Misiones a menudo han acompañado a La Libertad Avanza a cambio de asistencia financiera de la Nación. Esto es conocido.

En vísperas de la sesión circuló un video del exgobernador Oscar Herrera Ahuad, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, pidiéndole "a nuestros diputados nacionales que voten a favor de las universidades públicas”.

Sin embargo desde la UCR misionera, Gustavo González dijo que existe “un pacto” del presidente Javier Milei con el jefe político provincial Carlos Rovira por Aportes del Tesoro Nacional.

Y trascendió que 4 provincias habían recibido ATN (Aportes del Tesoro Nacional: Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Misiones (la que más dinero recibió).

Pero esos $4.000 millones contrastan con el reclamo de $224.771 millones que hizo el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán: “A lo largo del año 2024, fueron 224.771 millones de pesos que los misioneros dejaron de recibir del Estado Nacional en esta retirada que ha hecho el Gobierno con el recorte de las transferencias a las provincias”.

Enigma qué significa todo eso.

Live Blog Post

Enorme esfuerzo de La Libertad Avanza para frustrar la reunión en Diputados

Javier Milei sabe que no puede contar con el Senado de la Nación: su derrota por 2/3 está asegurada. El Presidente debe ganar en Diputados para impedir que sus vetos lleguen a la Cámara Alta. Permanentes negociaciones se realizan con gobernadores para que sumen a sus representantes en el bloqueo a los promotores de las leyes que rechaza Milei.

Lo único seguro hasta ahora es que el quórum está asegurado.

La oposición en Diputados todavía ignora si llega a los 2/3 para rechazar los vetos del Presidente.

Hay un enorme debate entre diputados aliados del oficialismo acerca de cuál será su voto. Quienes viven en comunidades pequeñas tienen muchos problemas.

Según la web Parlamentario.com/, al oficialismo le faltará Rocío Bonacci, quien se repone de un accidente automovilístico que sufrió hace algunas semanas; a la oposición el formoseño Fernando Carbajal, y el referente de la Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano, quien viaja en la embarcación Sirius intentando llegar a la Franja de Gaza.

La oposición contará con 4 votos que antes eran oficialistas: el bloque Coherencia.

Live Blog Post

1.100 efectivos envía Patricia Bullrich para controlar la Marcha

Unos 1.100 efectivas de las diferentes fuerzas federales estarán abocados al megaoperativo de seguridad que dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación en los alrededores del Congreso, donde se llevará a cabo la concentración contra los vetos de Javier Milei que tratará el Legislativo.

Todavía se desconoce la cantidad de efectivos que movilizará la Policía de la Ciudad, que es la fuerza de la jurisdicción.

Según Noticias Argentinas, el combo de Patricia Bullrich lo integran

  • 700 de Policía Federal Argentina,
  • 280 miembros de Gendarmería Nacional,
  • 90 de Prefectura Naval Argentina, y
  • 30 de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
pfa
Habrá 700 efectivos de Policía Federal Argentina.

Habrá 700 efectivos de Policía Federal Argentina.

Live Blog Post

Varias provincias exigirán cambios al proyecto de Presupuesto 2026

Politikon Chaco evaluó el capítulo de transferencias a provincias en el proyecto de Presupuesto 2026 que comenzará a abordarse en la Cámara de Diputados el miércoles 24/09 a las 13:00 para cuando fue citada la Comisión de Presupuesto y Hacienda:

  • Las transferencias no automáticas a provincias y municipios proyectadas para 2026 serían $ 3.627.442 millones.
  • El 97% es por transferencias corrientes y 3% a transferencias de capital.
  • Respecto a 2025 (estimación de cierre), las transferencias no automáticas totales crecerían 6,8% real anual, pero muy desigual: las transferencias corrientes +9,2% y las de capital -34,7%.

De acuerdo con el mensaje del proyecto, las proyecciones para el ejercicio 2025 para el consolidado de las 24 jurisdicciones subnacionales prevén una desmejora del resultado fiscal respecto a 2024:

  • el resultado primario pasaría del 0,4% del PIB en 2024 al 0,2 en 2025;
  • el resultado financiero pasaría del 0,2% al -0,1%: sería deficitario en este 2025;
  • para 2026, el conjunto de provincias y CABA cerrarían el año con superávit primario por el 0,5% de PIB y superávit financiero del 0,2% del producto. En términos de ingresos, un superávit primario del 2,5% y financiero por el 1,1%.

Las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y La Pampa mostrarían las mayores alzas (entre +7% y +7,1%), y CABA presentaría tendría la suba más leve con +6,0%.

PRESUPUESTO 2026_impactos provincias
Live Blog Post

Si Rovira negocia con Milei debería preguntar la decepción de empresarios misioneros

La última edición de la encuesta mensual que elabora la CEM (Confederación Económica de Misiones) entre más de 200 empresas de distintos puntos de la provincia y de diferentes actividades evidencia un acelerado deterioro en las expectativas de este grupo de la población, que podrá no ser numeroso en términos cuantitativos, pero es enorme en términos de relevancia.

Son los hombres y mujeres que deciden el grueso de las inversiones, la toma o el despido de personal y cuestiones relacionadas al volumen de producción.

La última entrega de este informe reveló una marcada caída en las expectativas positivas respecto al rumbo de la economía nacional, lo que coincide con un crecimiento de las perspectivas negativas.

A enero 2025, 68% de los consultados proyectaba que la economía crecería en el semestre que iniciaba, hoy ese porcentaje cayó a 29%, bastante menos que la mitad. Mientras que quienes creían que la economía no crecería en los siguientes 6meses aumentaron desde el 4% en enero a 31% en agosto.

misiones2
Creciente pesimismo de los empresarios de la Confederación Económica de Misiones.

Creciente pesimismo de los empresarios de la Confederación Económica de Misiones.

Live Blog Post

Una golondrina no hace verano, Clarín

El oficialismo de Clarín es muy comentado desde hace días. Lo relacionan con la necesidad de que Javier Milei legitime la fusión de Telefónica Argentina con Telecom Argentina. La telco es la empresa más rentable del holding.

El título de Clarín describe la jornada financiera del martes 16/09 pero muchos le recuerdan que no es posible repetir ni sostener en el tiempo. Sin ir muy lejos, si las protestas contra Milei son masivas y el Presidente pierde las votaciones en el Congreso, todo se complicará más. Sin embargo Clarín tituló así:

clarin2

Sin embargo, sigue fijado en el ingreso a la cuenta en X de Javier Milei el siguiente contenido:

CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento. En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables. De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros. Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso. Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Live Blog Post

Javier Milei en la capital de la Reforma Universitaria

Viernes 19/09, Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba, dirigida por Manuel Tagle. Karina Milei -quien intenta conservar sus posiciones ya que su hermano empoderó a Guillermo Francos aunque no se atreve a proponérselo a ella- decidió que es imprescindible que el Presidente de la Nación se comprometa con la campaña proselitista hacia el 26/10. Ella es la presidenta de La Libertad Avanza.

"Las listas fueron diseñadas con perfectos desconocidos porque quien moviliza a los electores es Milei", es la explicación. Córdoba es, probablemente, la provincia más mileísta. Bah, compite con Mendoza, afirman algunos.

Muy curioso: en 1918, la Federación Universitaria de Córdoba difundió el Manifiesto Liminar, más tarde el documento básico de la Reforma Universitaria. También realizó una huelga universitaria en reclamo de cambios

El movimiento de Reforma Universitaria se extendió por toda América Latina.

-------------

