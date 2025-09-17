Marcha Universitaria, Garrahan en lucha y Diputados en vilo: Javier Milei choca la calesita

Gran Protesta Gran el miércoles 17/09, a 39 días de una elección que Javier Milei cree es definitiva para su ambición de poder, y la de su hermana Karina. Es una jornada de 3ra. Marcha Universitaria (federal) y lucha de la comunidad del Hospital Garrahan en un diseño de mega protesta transversal. 'El Javo' choca la calesita. Todo esto era previsible y evitable.
Fuerte la decisión de Juan Román Riquelme: Todo en Golazo24
POLÉMICO PROYECTO| Verón quiere cambiar el escudo de Estudiantes, bronca de los hinchas y avisó: Se puede acomodar
SE JUEGA EL PRIMER CHICO| River vs. Palmeiras, por Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde verlo
¿POLÉMICA EN PUERTA?| Fuerte lo que dicen sobre Boca y Juan Román Riquelme: Tomó la decisión
POBRE...| Los hinchas de River no pueden creer lo que pasó con Pity Martínez
VIDEO| No lo vas a creer (Vélez no lo hizo): por esta atípica razón le anularon el gol
"ES UN DÍA MUY TRISTE PARA TODOS"| Moretti dejó de ser presidente de San Lorenzo: se declaró la acefalía institucional
COPA LIBERTADORES| Vélez 0 - Racing 1: la Academia superó al Fortín en un duelo de alto voltaje
BOMBAZO| Mundial 2026: El increíble motivo por el cual España podría no jugarlo
INCREÍBLE MARTES DE CHAMPIONS| Champions League: Juventus 4-4 Dortmund, Madrid 2-1 Marsella, Benfica 2-3 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal
VIOLENCIA| San Martín de Burzaco fue castigado otra vez: pérdida de la localia y partidos a puertas cerradas
Deja tu comentario