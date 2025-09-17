Marcha Universitaria, Garrahan en lucha y Diputados en vilo: Javier Milei choca la calesita

Live Blog Post

Una golondrina no hace verano, Clarín

El oficialismo de Clarín es muy comentado desde hace días. Lo relacionan con la necesidad de que Javier Milei legitime la fusión de Telefónica Argentina con Telecom Argentina. La telco es la empresa más rentable del holding.

El título de Clarín describe la jornada financiera del martes 16/09 pero muchos le recuerdan que no es posible repetir ni sostener en el tiempo. Sin ir muy lejos, si las protestas contra Milei son masivas y el Presidente pierde las votaciones en el Congreso, todo se complicará más. Sin embargo Clarín tituló así:

Sin embargo, sigue fijado en el ingreso a la cuenta en X de Javier Milei el siguiente contenido:

CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo quiere tener en el mundo de las telecomunicaciones. Están acostumbrados a actuar así. Presionan y operan a los gobiernos para obtener beneficios aún si es a costa de los argentinos. Una de esas ocasiones ocurrió durante el 2002 en la presidencia de Duhalde. La misma noche que asumió hubo una reunión en una casa en Banfield en la que estaban Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otras personas. Clarín estaba al borde de la quiebra en ese momento. En esa cena se acordó devaluar 300% (devaluar es empobrecer a los argentinos) y se arregló la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales. Con esa ley ningún banco (quienes como garantía habían prendado las acciones del Grupo) iba a poder ejecutar la deuda que Clarín tenía (3.000 millones de dólares) porque al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables. De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros. Nunca sabremos a cambio de qué el entonces gobierno de Duhalde decidió hacer eso. Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos. Yo solo estoy en el medio. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!